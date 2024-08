Kratki spisak najpotcenjenijih hitova Maraje Keri

Prvobitno objavljeno na Noisey.



Drugu godinu zaredom, Maraja Keri je nominovana za članstvo u Kući slavnih pesmopisaca. Ove nedelje izdaje i Caution, 15. studijski album. E sad, svi znaju da ona ume da PEVA. Legendaran je njen registar zvižduka (što će reći: oni supervisoki, gotovo vriskavi tonovi). Ali ako pitate ljude na ulici, verovatno će uspeti kao jednu od njenih pesama da navedu samo “onu božićnu”. Ne-fanovi možda ne znaju da je ona autorka ili ko-autorka 17 od njenih 18 singlova koji su završili kao broj 1 (sećate se onoga kad je kompilacijski album svih svojih hitova na prvom mestu top lista nazvala #1s, a potom njegov nastavak naslovila #1s to Infinity?). Ili da je producentkinja. Ili da je njena pesma “Fantasy (Remix)” sa ODB-om praktično izmislila format rep-pop kolaboracije koji danas koriste svi od Bijonse preko Dženifer Lopez do, ovaj, Robija Vilijamsa. Vokalni stil Arijane Grande danas baš mnogo duguje upravo njoj.

Zašto onda Marajin talenat nije prepoznat kao što zaslužuje? E, pa pežorativna etiketa ‘diva’ u tome baš i ne pomaže. Maraja se i sama osvrnula na ovo rekavši: “Mnogi ljudi vide samo onaj drugi imidž. Oni vide divu; vide kosu, šminku, telo i odeću… Oni ne pomisle ova piše pesme.” Ali zaboravite na to. Pravi znalci znaju da njeni tekstovi umeju da budu među najrečitijima u pop muzici, ispunjavajući njen katalog izrazima kao što su “unyielding” (“Breakdown”), “emblazoned” (“My All”) i “rhapsodize” (“Melt Away”). To je pop muzika, tako da je upakovana u omot koji se često doživljava kao praznoglavi sjaj. Ali ako oslušnete malo pažljivije, Maraja uspeva da prokrijumčari višeslojne priče o ljubavi, gubitku, seksu, rasi i zlostavljanju. Po mom skromnom mišljenju, ona i te kako zaslužuje mesto u Kući slavnih pesmopisaca—i da budem iskren, veliki sam fan, ali čak i ako se to ne desi, ove potcenjene pesme iz njene diskografije demonstriraju zašto bi trebalo.

“VANISHING” (1990)

Koja je to beše stvar?

Godine 1990, 20-godišnja Maraja pojavila se prilično stidljivo sa velikim glasom u crnim haljinama/helankama. “Vanishing”, peta pesma na njenom samonaslovljenom debitantskom albumu, melanholična je himna o tome kako vas je neko “goustovao”. Samo što za to tada nismo imali ime.

Zašto je potcenjena?

Na albumu sa kog su prva četiri singla završila na prvom mestu top lista, ova je potcenjena najpre zato što je pomalo deep cut.

Reci mi nešto više o tome kako je napisana.

Svaka diva na svom prvom albumu ima klavirsku baladu. To je prosto nepisano pravilo. Ali ne napiše svaka diva sama tu baladu. Ponovo, Maraja je bila tinejdžerka kad je uspela da dočara zbunjenost i očaj koje osetite kad shvatite da je vaša veza okončana. Nije baš veselo, ali je u svakom slučaju moćno.

U čemu je fora sa tekstovima?

Druga strofa vas pogađa rečima “enraptured” i “sensibility”. Opisi svetla i mraka potom dočaravaju prazninu osećaja ‘zatekli ste me kako se lečim hranom/cugom/ludim provodom’ koji proživljavate kad izgubite pravu ljubav: “You’re taking the light / Letting the shadows inside / Swiftly / You’re vanishing.”

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s vokalima?

Znate ono kad zađete za ćošak i iznenada vas pogodi nalet vetra? Tako to izgleda kad Maraja pusti prepoznatljivu vrtoglavu melizmu u poslednjem minutu, pretvorivši “vaaa-aaaa-aaa-aaa-aaa-aaAAAAAAnishing” u nekih 12 nota.

Još nešto?

Samo pogledajte ovu probu za SNL, nema na čemu.

“DREAMLOVER (DEF CLUB MIX)” (1993)

Koja je to beše stvar?

Da budem sasvim banalan, desetominutni dens remiks. Pesma toliko dobra da ju je neko iz časopisa Slant nazvao “jedan od prvih masivno rekonstruisanih remiksa ove vrste.”

Zašto je potcenjena?

Maraja je ponovo snimila kompletnu vokalnu deonicu da bi se uklopila u deep house bitove Dejvida Moralesa. Generalno gledano, njeni klupski miksevi već dugo su u senci njenih legendarnih hip-hop mikseva kao što su “Fantasy” ili “Honey”, ali ova pesma razbija.

Reci mi nešto više o tome kako je napisana.

Verovatno znate originalni “Dreamlover”— sa njenog trećeg studijskog albuma iz 1993. godine Music Box — kao plutajući čisti pop. Ovaj klupski miks, međutim? Unosi u te tekstove sveži utisak nužde i očaja, pumpajući ritam preko klasične klavirske deonice.

U čemu je fora sa tekstovima?

Iako su neki kritikovali ovu pesmu da je generička, upravo ta tekstualna jednostavnost čini “Dreamlover” izuzetno upečatljivom. Maraja je zastrašujuće ozbiljna kad zapomaže: “Dreamlover come rescue me” i preklinje: “Baby, come and take me away.” Ona slika sliku sablasno sličnu njenom prvom braku sa bivšim rukovodiocem Sonija Tonijem Motolom. Marija je kasnije izjavljivala da ju je on u braku emotivno prisiljavao i zlostavljao.

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s vokalima?

Visokooktansko kaišarenje. Niskotonska grmljavina. Posle osam minuta, ona kreće uporno da ponavlja tom svojom vriskom glavni stih iz refrena, prosto zato što može.



“THE ROOF (BACK IN TIME)” (1997)

Koja je to beše stvar?

Posle medijski naširoko pokrivenog razvoda sa Motolom, Maraja je 1997. objavila šesti album Butterfly. Bio je to njen “kompletno odrasli” povratak. Hvaljen kao “tranzicioni album”, “Butterfly” je spajao hip-pop, R&B i pop u Marajinu prepoznatljivu estetiku koja se opire svim žanrovskim etiketama.

Zašto je potcenjena?

Zato što vam se lagano uvlači pod kožu, nije spektakl na prvu loptu. I sempl The Mobb Deep!!

Reci mi nešto više o tome kako je napisana.

Maraja pretvara nostalgiju susreta sa ljubavnikom na krovu u univerzalnu priču o požudi i ljubavi. To je jedno impresivno remek-delo.

U čemu je fora sa tekstovima?

“I was twisted in the web / Of my desire for you.” Smuvavanje nikad nije zvučalo tako romantično. Gledajte me kako se ježim kad guguče: “I threw caution to the wind / And started listening to my lonely heart.” Oh, i da, uspela je da urimuje “Moët” sa “liberated”.

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s vokalima?

Nežni su, rezervisani i dahćući, odvode vas pravo na taj krov, koji u pesmi zvuči kao jedno mnogo seksije mesto nego što je verovatno u stvarnom životu. Ne želite da odete odatle.

“OUTSIDE” (1997)

Koja je to beše stvar?

Sa albumom Butterfly, Maraja je svetu predstavila novo lice i zvuk. Na pesmi koja zatvara album, “Outside”, ona se otvara o bolu i otuđenju koje je osećala zato što potiče iz međurasne porodice.

Zašto je potcenjena?

To je žestoka muzička osuda štete koju nanosi belina kože što tera na samorefleksiju.

Reci mi nešto više o tome kako je napisana. “

Outside” se ističe u Marajinom opusu zbog njene puke ranjivosti. Potpomognuta relativno svedenom produkcijom, oštri, introspektivni tekstovi slikaju poražavajuću sliku nesigurnosti i usamljenosti. Iliti: ova će vas sjebati ukoliko ste tužni.

U čemu je fora sa tekstovima?

“Eager to just / Believe it’s good enough to be what / You really are / But in your heart / Uncertainty forever lives.” To je neverovatno svirep refren koji nadmašuje sebe kad Maraja prizna: “You’ll always be / Somewhere on the / outside.” Mislim, stvarno!

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s vokalima?

Najjeziviji momenat nastupa posle poslednjeg refrena u pesmi, kad se neposredno pred iznenadni nalet ritma i pratećih vokala nagovesti bes iza Marajine tuge. Samo da bi ga se oslobodila u poslednjim trenucima pesme, tako da čujemo rezignirano pomirenje u Marajinom nežnom uzviku da će “always be / Somewhere on the outside.”

“PETALS” (1999)

Koja je to beše stvar?

Znam, znam: većina ovih pesama su balade. Ali to je njena glavna oblast. Ova albumska verzija sa Rainbow iz 1999. godine priča autobiografsku priču o “nesavršenoj” porodici, prećena klavirom istinski tužne devojke. Praktično možete da povučete direktnu vezu između “Petals”, “Family Portrait” od Pink i “I’m OK” Kristine Agilere sa Stripped.

Zašto je potcenjena?

“Petals” je završila u senci nekih od većih, tradicionalnih balada sa Rainbow kao što su “Thank God I Found You” i “Against All Odds”.

Reci mi nešto više o tome kako je napisana.

Ovo je Marajina najličnija pesma. Ona ogoljava vlastitu traumu, opisujući prekinute porodične odnose i brak pun zlostavljanja. Kad melodija u prelazu malko posustane, iskrenost u tekstovima vas i dalje razoruža.

U čemu je fora sa tekstovima?

Apsolutno će duša da vas zaboli?? Pogledajte stihove kao što su: “I was resigned to spend my life within a maze of misery” i “We bonded through despondency.”

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s vokalima? Balada nema veliku vokalnu završnicu u fazonu “klasične Maraje”. Suptilniji pristup ovde jače udara.





“DEDICATED” (2014)





Koja je to beše stvar?

“Istinski udarna numera” sa ekstravagantno naslovljenog albuma “Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse” iz 2014. godine. To je ljubavno pismo hip-hopu stare škole sa gostujućim Nasom.

Zašto je potcenjena?

Album nije postigao uspeh njenih prethodnih ploča, tako da bopove kao što je ovaj uglavnom niko nije ni čuo.

Reci mi nešto više o tome kako je napisana.

Pametno samo-refleksivna, “Dedicated” koristi loop iz repa “Carry like Mariah” Inspekta Deka da ovaj novi rad postavi u kontekst klasičnih hip-hop pesama. Uključuje pominjanje Slik Rika i Erika B.

U čemu je fora sa tekstovima?

“I’ll just sit right here and sing that good old-school shit to ya”, objavljuje ona. Apsolutni fer plej. Završavajući pesmu ponavljanjem: “This is dedicated to you”, ona se praktično zahvaljuje hip-hop zajednici što ju je pre mnogo godina prihvatila.

Pošto je ovo Maraja, šta je posebno u vezi s ovim vokalima?

Te harmonije i mešanje žanrova.

Šta još?

“Dedicated” je Marajina druga kolaboracija sa Nasom, nakon što su se udružili da remiksuju njen hit iz 1999. godine “Thank God I Found You”.