Kris Džener često porede sa đavolom i matrijarhu Kardašijana se to sviđa

Znamo da Kris Džener ume da stvori brend, ali kako je moguće stvoriti jednu Kris Džener? Iako je završila samo srednju školu, Kris Džener je postala Majka Milijardera i lice na mimovima koji je hvale da radi više od samog Sotone. Za svega deset godina je uspela da preuzme titulu “zaposlenog veka” od vladara Pakla koji je tu titulu nosio duže od 6000 godina. I nekako je to ispalo kompliment za nju. A i ako nije baš kompliment, onda je makar priznanje njenoj sposobnosti da kreira dramu u okviru svoje porodice koja će poslužiti kao zaplet za njihovu emisiju, kao i njenoj sposobnosti da učini da primeri njihovog groznog ponašanja nestanu iz javnosti.

Uzmimo sledeću sezonu serije U korak s Kardašijanima, 16. po redu. Kada je pre nekoliko nedelja pukla vest da je Tristan Tompson, od koga je Krisina ćerka Kloi već neko vreme razdvojena, prevario Kloi sa Džordin, najboljom drugaricom druge Krisine ćerke Kajli, svačija reakcija je bila delom instant ubeđenost da će ovaj poznati preljubnik uraditi tako nešto, a delom “da li je ovu dramu u potpunosti osmislila Kris?” Takva je moć koju Kris ima, ili koju joj u najmanju ruku daje publika, dobro svesna zasluga koje ima za svoju porodičnu imperiju. Možda bi Đavo, da je izrodio dovoljno dece da zauzmu celo jedno fensi naselje u Kaliforniji, imao više kontinuiranog uspeha. Bez priliva žive love, Đavo je morao da se zadovolji jednim prosečnim životom unošenja zla i nemira u ljudsku svakodnevicu. I ne, ne može da se izvuče na matoroću, pošto će za svega dve kratke godine Kris Džener i zvanično ući u kategoriju “starijih građana” u Sjedinjenim Državama.

Videos by VICE

Bez ikakve želje da uvredimo bilo koga ko je ikada poželeo da se lepo odmori i naspava tokom noći, moramo da iznesemo tezu da je strast koju Kris oseća prema mirnom snu mogući razlog njenog uspeha. “Nekada je bilo tako da legnem u krevet uveče, stavim glavu na jastuk i pomislim – ovaj dan je bio toliko zadovoljavajući”, rekla je Kris. “Toliko sam radosna što sam mogla da nahranim decu i pošaljem ih u školu i da im nabavim sve što im treba”.

Uspon Kris Džener je fascinantan. Pošto ga je ona lično oblikovala, svi znaju osnovne stvari: udala se za budućega dvokata O. Džej Simpsona, Roberta Kardašijana, kao mlada, rodila četvoro dece (Kortni, Kimberli, Kloi i Roberta Kardašijana), prevarila muža sa Kloinim navodnim “pravim ocem,” Todom Votermanom, razvela se od Roberta i ubrzo udala sa bivšeg Olimpijca koji je tada bio poznat pod imenom Brus Džener. Nije prošlo mnogo vremena, a rodili su se Kendal i Kajli Džener. U tom trenutku, Kris i Brus su bili prosto jedna mešana porodica koja živi život umerene elite u predgrađu Los Anđelesa. Brak sa Kris je bio čista lutirija. Već 1991, ona i Brus su imali ukupno osmoro dece, a Brus je imao svega 200 dolara u banci. Pre premijere serije U Korak s Kardašijanima 2007. Godine, Kris je pre svega bila domaćica i mama, bez nastavka “-džer” kao što ima na opisu tviter profila. Mada bi se moglo reći da se izbrusila kao “mamadžer” na Brusu, sada Kejtlin Džener.

Krisinim rečima: “Rekla sam mojoj asistentkinji Lisi: ‘OK, slušaj. Ovde imamo cara od čoveka, Brus stvarno zna šta radi. Stvarno je dobar u tome što radi ali niko da uradi nešto za njega. Ništa se ne događa. Ima 200 dolara u banci. Šta da radimo?’ Jer deca nemaju šta da jedu. Moramo da se sredimo”.

Kris je shvatila da Brus ima ogroman potencijal kao motivacioni govornik. “Nije imao vizitkartu”, prisećala se u intervjuu intervjuu za Lenny Letter”. Nije imao biografiju. Nije imao zastupnike za štampu, ništa. Nije bilo interneta, bar ne da sam ja znala. Mislim, imala sam mobilni veliki kao cigla i pisaću mašinu i starinski sorter vizitkarti. Jedan prijatelj mi je pomogao sa fotografijama, druga prijateljica mi je napravila video montažu da koristimo kao uvod u njegov nastup”.

Kris je objasnila da je (uz pomoć asistenta kojeg je nekako i dalje mogla sebi da priušti) “potrošila poslednju paru… praveći divne, sjajne fascikle za pres komplet… Sastavili smo 7.000 pres kompleta i poslali smo ih svim biroima za govornike u Sjedinjenim Državama. Onda smo seli i čekali da telefon zazvoni”. I zazvonio je.

Pogledaj i:



Sve ovo je postigla dok je radila prekovremeno sa svojom decom. “Kada su deca bila kod mene, vodila sam ih u Mommy & Me, i držala časove kod kuće”, rekla je New York Timesu u iscrpnom profilu koji je objavljen 2015. “Bila sam fudbalski trener, vođa izviđača, dežurna majka i vozač. Prijavljivala sam se za sve”.

Sa istovetnom upornošću i posvećenošću se posvetila haslovanju i sreći svoje dece i tako sve dok nisu bili već prilično odrasli, fokusirajući se poput lasera na to da im pruži sve što im srca ištu.

“Moj je posao da 15 minuta slave svoje porodice pretvorim u 30”, rekla je Kris za More magazin 2011. “Radim naporno. Ali je sjajan osećaj kada legnem da spavam svako veče znajući da sam uradila najbolje što mogu za svoju porodicu”. A ponekada produžavanje 15 minuta slave do beskonačno minuta slave zahteva naporan, nekada čak i upitan rad.

Ne sećam se više vremena kada Kardašijani i Dženeri nisu bili stalno prisutni u mom mentalnom pejsažu, ali kada pogledam brojke, veoma verovatno da sam proživela bar pola života u priči s njima. Tamo 2007, kada sam bila blaženo nesvesna emocionalnih tereta kojima će me natovariti jedna bela familija iz Kalabasasa, Kris Džener je bila nagnuta nad digitalni fotoaparat, snimajući fotke svoje tada relativno nepoznate ćerke, Kim Kardašijan, koja je pozirala gola za Plejboj. Svoj ćerci, strateški prekrivenoj biserima, govorila je ohrabrujućim glasom: “Sjajna si, dušo”. Nešto što biste voleli da čujete od majke u skoro svakom zamislivom scenariju osim ovoga.

Ova scena, koja je emitovana u prvoj sezoni Kardašijana je postala deo leksikona interneta i moglo bi se reći da je to trenutak u kome je sva Krisina prefriganost izbila u javnost. Ali, u međuvremenu, Kim je iznela drugačije mišljenje o tom događaju. “Žao mi je što sam snimala za Plejboj. Bilo mi je neprijatno”, rekla je za Harper’s Bazaar 2010, da bi kasnije objasnila da je to uradila zato što je tako želela njena majka. “Možda te nikad više neće pitati”, Kris je navodno rekla Kim. “Naša emisija se još ne emituje. Niko ne zna ko si. Uradi to i imaćeš divne slike koje ćeš moći da gledaš kada budeš mojih godina”.

Kao što je kazala Kim, malo ko je tada znao ko su. Međutim, dete kome je procurila seks-traka je sve to promenilo. Za razliku od Paris Hilton, koja je rekla da se mesecima krila pošto joj je procurila seks traka, Kim i Kris su svom težinom nalegli na ideal seks simbola i napali su javnost iz svih oružja.

Noć pre nego što su Kardašijani premijerno prikazani, Đina Belefante je pisala o Kiminoj seks traci i premijeri emisije za New York Times. “Objavljivanje trake – u kojoj se gospođica Kardašijan pojavljuje, ne baš razgovarajući o ekonomskim sankcijama protiv Irana, sa bivšim dečkom, hip-hop izvođačem po imenu Ray J – bila je mač sa dve oštrice za njenu majku”, zaključila je Belefante. “Kao roditelj, Kris Džener, majka gospođice Kardašijan, bila je zabrinuta za svoju ćerku. Ali kao menadžer, pomislila je – u, pa vrhunski”.

Kris je inače oduvek bila iznenađujuće otvorena po pitanju toga kako nastupa kao poslovna žena. U svojoj autobiografiji iz 2011, Kris Jenner… And All Things Kardashian, objašnjava ovako: “Počela sam da gledam na naše karijere kao na figurr na šahovskoj tabli… Svakoga dana bih se probudila, otišla u kancelariju i zapitala se ‘Koji potez treba napraviti danas?’ Sve je bilo veoma kalkulisano. Moje poslovne odluke i strategija su bile veoma namerne, definitivne i planirane do n-tog stepena”.

Ova strategija i radna etika su bez sumnje nešto što je prenela i na svoju decu. “Svaka od mojih devojaka ustaje u cik zore i naporno radi. Rade ceo dan dok ne popadaju”, rekla je Kris za More. Na stranu prozivka sina, čija radna etika je izgleda manjkava uprkos diplomi Maršalove škole biznisa Univerziteta južne Kalifornije, taj nivo posvećenosti haslovanju se već usmerava i ka njenim unucima. Jedan pogled na Instagram je dovoljan da vam bude jasno da Kris obožava svoje unuke. Ali pored toga što imaju posebno mesto u njenom srcu, imaju i posebno mesto na njenom bankovnom računu. U intervjuu sa Oprom, Kris je priznala da je mislila kako je emisija na izdisaju tokom prethodnih sezona. Ali postala je optimističnija kada su “moja deca počela da rađaju decu”. Iako nikada nije to izgovorila, jasno je da više tela znači više priča znači više para.

Kako je rastao uspeh njene emisije i porodice, Kris je morala da nauči kako da se adaptira svetu opterećenom društvenim mrežama i udavljenom u tabloidima. Umesto da ispunjava epizode prenaglašenim sukobima između Kortni i njenog šuntavog dečka/bivšeg/roditelja deteta, Skota Disika, ili da prikazuje kako pokušava da se stara o majmunu ljubimcu, epizode su postale ekskluzivni uvidi u beskrajne porodične drame u trajanju od sat vremena. Svet možda glasno šapuće o svakom kontroverznom potezu Kardašijana, ali od njih nećete čuti ništa konkretno osim ako to ne znači nešto za rejting. Ako je neko trudan, čućete glasine, ali nikakve potvrde neće biti do emitovanja nove epizode. To je model koji su primenili na Kortninoj trudnoći sa Mejsonom i Penelopi, sa Kajlinim doradama usana, Kendalinim blamom sa Pepsi reklamom, Kloinim raskidom i kasnijom podrškom njenom bivšem mužu Lamaru Odomu kada je skoro umro, epskom prosidbom Kanjeovom, pljačkom Kiminog apartmana u Parizu i bezbrojnim drugim trenucima.

Ali, ono što je takođe pažljivo osmišljeno, jesu Krisini kalkulisani napori da očuva sopstvenu privatnost, kao i privatnost svoje porodice. Možda je flagrantno iskrena u tome kako i koliko hasluje, ali je takođe flagrantno iskrena u tome koliko bi još mogli da otkriju. “Iako Kardašijani prikazuju puno prljavog veša u javnosti u seriji U korak sa Kardašijanima, Kris insistira na tome da se njihovi privatni životi zapravo strateški čuvaju pod velom privatnosti – a to nekada znači otpuštanje nekog člana tima”, piše u članku za Page Six wrote iz 2018, posle intervjua za HuffPost o tome kako porodica bira asistente. Nedavno je Krisina kuća bila tema u časopisu Architectural Digest , ali nije to bila ona kuća sa crno-belim pločicama koja je postala vizuelni sinonim za ime Kardašijan. Bila je to njena prava kuća u kojoj zapravo živi i u kojoj se ne snima.

Zbog privatnosti se u emisiji koristi lažna fasada kada se prikazuje spoljašnjost Krisine kuće, ali sada je sa time otišla i korak dalje. Architectural Digest piše da je njena nova kuća “dramatični otklon od prethodne, koja se i dalje koristi za snimanje Kardašijana”. To je njeno sklonište, kada radi na Kardašijanima, dolazi na set – svoju staru kuću – i odlazi kada se snimanje završi. Kajlina trudnoća je takođe čuvana kao tajna dok se nije konačno nakratko pojavila u finalu 14. sezone, sa poodmaklim stomakom, i objavila video o tome kako je provela tih devet meseci daleko od kamera.

Kris je do te mere fokusirana na privatnost da se neće libiti da vas tuži do gole kože ako je narušite. “Ne zanima me koliko novca neko ima – čak i ako nema ni pare”, upozorila je u intervjuu za HuffPost. “Neki ljudi misle ‘Ej, pa nemam para, neće mene tužiti’. Pa, pristajemo i na rate. Nama će ići vaša plata sledećih 10 godina. Ali ja bih rekla da ljudi prosto ne razmišljaju. To je glupo raditi”. Nemilorsrdna, skoro zapanjujuće iskrena, ali hej, izgleda da to funkcioniše, kako za porodicu, tako i za njenu reputaciju velikog meštra.

Ono što je baš posebno u vezi sa Kris kao majkom i poslovnom ženom jeste to što je ona potpuno usklađena sa percepcijom koju javnost ima o njoj. Njena rođena deca su je optuživala da na osnovu njihovog potencijala za zaradu sudi ko joj je trenutno omiljen. Kada su sestre Kardašijan bile na Watch What Happens Live! u januaru, voditelj Endi Koen je upitao ko je omiljeno dete. Odgovor je bio prost. “Kimberli, pre 10 godina”, rekla je Kloi, ali “danas Kajli”, rekle su sve tri sestre istovremeno. Razlog za promenu? Najmlađa je sada milijarder, a najstarija… nije.

Ponosna na svoj mim-nadimak, Kris takođe odaje priznanje jednoj drugoj ženi koja može da se poredi sa Đavolom kada je reč o biznisu: Mirandom Pristli, čuvenom zbog Đavo nosi Pradu. U jednoj epizodi 14. sezone Kardašijana, Kris se za ručak sa ćerkama obukla kao još zloćudnije glamurozna Miranda. Zamenila je svoju po zlu poznatu crnu kratku kosu plavom perikom i izvalila se preko Kortninog kauča, sva u krznu, pijuckajući martini i govoreći svojoj deci: “ to je sve.” Konačno je pokazala svetu onu ženu koju svaki dan gleda u ogledalu.

Činjenica je da treba prilježnosti i posvećenosti da obezbediš da svaki član tvoje porodice bude bogat, poznat i uspešan, a kao što smo videli kod Kris, pomaže i kada se dobro naspavaš. Što bi mogao da bude razlog zbog kojega ima energiju da radi jače od Lucifera i da bude poznata po tome, ako se uzme u obzir da đavo nikad ne spava. Kris, sjajna si, dušo.