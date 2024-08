’Krišom je svukao kondom’ – ljudi govore o situacijama u kojima su bili ’steltovani’

Ponekad nam imenovanje nečega pomaže da rasvetlimo tu pojavu. Upotreba izraza „stelting“ – kada neko krišom skine kondom koji nosi tokom seksa – nije rasprostranjena, ali verovatno znate nekoga ko je to iskusio: jedna australijska studija otkrila je da su 18 posto žena i 4 posto muškaraca bili žrtve toga, a da je samo jedan procenat njih iz ukupnog uzorka to prijavilo policiji.



Iako to u većem delu sveta tehnički nije nelegalno, u pitanju je vid seksualnog napada – počinilac žrtvu primorava na nešto na šta nije pristala – i sudovi su osuđivali „steltere“ u Švajcarskoj, Nemačkoj i UK, dok je dobro poznato da je osnivač Vikiliksa Asanž u Švedskoj bio optužen za ovaj zločin (slučaj je odbačen krajem 2019.).

Posledice steltinga mogu da budu fizičke – zaraza polno prenosivim bolestima, ili neželjena trudnoća – ali i psihološke, jer mnogi prijavljuju osećanja srama i krivice. Razgovarala sam sa šestoro ljudi koji su bili žrtve steltinga – od kojih su neki rekli da im je imenovanje ovog čina omogućilo da pravilno prepoznaju šta se dogodilo.

Upozorenje: ovaj tekst sadrži eksplicitne opise seksualnih napada.

Avar*, 26, radi u medijima, Amsterdam

Kada sam imao 20 godina, imao sam seks sa jednim momkom koga sam poznavao iz svog rodnog grada. Nismo bili prijatelji, ali smo se kretali u istim krugovima. Pozvao sam ga kod sebe, i počeli smo da se ljubimo. Posle nekog vremena, postavilo se pitanje ko će biti na vrhu. Imao sam samo jedan kondom, pa sam ga ponudio njemu. On je predložio da to radimo bez kondoma, ali ja sam rekao ne. Kada smo počeli sa seksom, on je prekidao svakog minuta ili tako nešto, „da namesti kondom“. Par puta sam ga pitao da li ga je skinuo, i on je rekao da nije. Nastavili smo neko vreme, i na kraju, dok sam ležao potrbuške, osetio sam nešto čudno na leđima. To je bio kondom.

On je kroz smeh rekao: „Ups! Mora da mi je spao“. Bio sam zgrožen. Pitao sam ga koliko dugo smo to radili bez kondoma, a on je rekao da ne zna. Pitao sam ga da li boluje od neke polne bolesti, i on je postao agresivan i počeo da urla: „Misliš da sam prljav? Prestao bih, da znam da imam nešto. Vređa me to što sumnjaš u mene“. Najiskrenije, nisam znao šta da kažem, pa sam ga samo zamolio da ode. Rekao mi je da zaboravim to, i obećao da će sledeći put ostaviti kondom. Ja sam ga ignorisao. Na izlazu mi je rekao da sam „kraljica drame“. Bilo mi je muka. Ušao sam pod tuš i opsesivno se satima prao. Nakon toga, otišao sam na pregled za polne bolesti.

Sutradan sam za ručkom to ispričao jednoj prijateljici. Ona nije bila šokirana onoliko koliko sam mislio da bi trebalo da bude, i rekla mi je da ne dramim. Na kraju sam ubedio sebe da to nije neka velika stvar, i nikada nisam ispričao nikom drugom. Mislim da u gej zajednici postoje očekivanja da budeš pažljiv, ali i filozofija tipa, „Ti si gej, prestani da se žališ i upražnjavaj nesmotren seks“.

Mirko, 27, socijalni radnik iz Beča

Imao sam dejt sa tipom u kasnim tridesetim koga sam upoznao preko Grindra. Prilično smo se napili i ja nisam primetio kada je tokom seksa skinuo kondom – ali osetio sam kada je svršio u mene. Poludeo sam od besa, a on je pokušavao da me smiri. Izbacio sam ga iz kuće u gaćama, i gađao ga njegovom odećom.

Narednog dana sam u potpunosti shvatio šta se dogodilo, i poslao sam mu poruku. On me je blokirao, što je bilo prilično zlo. U to doba nisam znao za PrEp, lek za profilaksu HIV-a koji može da se uzima preventivno. Šest nedelja koje su morale da prođu pre nego što sam mogao da se testiram su bile najgore, ali su rezultati na kraju bili negativni.

Mona*, 28, rediteljka, Njujork

Bio je Englez, učtiv i pristojan. Stigli smo kod njega, i on mi je ponudio šolju čaja, skuvanog u čajniku, i poslužio je keks.

Nije mogao da mu se digne, za šta je on optuživao „kurton“. Ja sam insistirala da koristimo kondom. I pored svih njegovih finih manira, znala sam da se kurva unaokolo, a nije me zanimalo da se potucam po lekarima. Bili smo u krevetu, i on se popeo na mene – njegov problem je iznenada bio magično rešen – i nakon jedno minut, ja sam postala sumnjičava i pitala ga da li i dalje na sebi ima kondom.

On se nedužno nasmešio i rekao, „Zar ovako nije bolje“? A odgovor je bio da, ni ja ne volim kondome. Ali odgovor je takođe bio i, „Jesi li čuo za gonoreju? Genitalni herpes? Humani papilona virus? Stidne vaši? Jesi li čuo za krizu oko AIDS-a? Znaš li kako se prave bebe? Zar te niko nije naučio poštovanju? Znam da imaš fine manire, ali gde su oni bili kada si mi zabo svoju golu kitu među noge? Jesi li ih ostavio u čajniku“?

Ovo je prvi put da sam čula za izraz „stelting“, i ne dopada mi se. Mislim da nedovoljno precizno opisuje čin. Zvuči kao nekakva prepredena lukavština, a ne kao ljigav, oportunistički prestup, što zapravo jeste. Mogu li da predložim neke druge izraze: „ljigavština“, „gadarija“ – ili je možda bolje to nazvati po onome što i jeste: seksualni napad.

Elizabet, 46, frilenser, Beč

Na jednom koncertu sam upoznala nekog Nemca. Veoma sam jasno rekla da ne uzimam hormonalnu kontracepciju i da koristim samo kondome. On mi je rekao da mu to nije problem, i da je zaštita bitna. Završili smo u krevetu na prvom sastanku, i on je doneo identične kondome koje sam imala i ja, bili su čak i iste marke. Stavila sam mu jedan, i spavali smo zajedno. Posle sam krenula u toalet i rekla mu da mi doda iskorišćen kondom. On mi je pokazao na ivicu kreveta i rekao mi da ga je „skinuo zato što mu je smetao“. Skočila sam iz kreveta i osetila kako mi klizi niz noge.

Znala sam da sam bila u fazi ovulacije. Vikala sam na njega, dok su se u meni smenjivala osećanja užasa i slepog besa. On mi je okrenuo leđa i odbio je da razgovara.

Naravno da sam zatrudnela. U to vreme sam bila samohrana majka dvoje dece, i nisam mogla sebi da priuštim i treće dete. On nije želeo da mi veruje – rekao mi je da nijedna žena nikada nije zatrudnela s njim, i da ne može da zna šta ja sve radim. Nisam imala dovoljno novca za abortus, koji košta 450 evra. Izmislila sam izgovor, pozajmila pare od oca i obavila to.

Poslala sam kopiju računa na radnu adresu tog tipa, skrinšot njegove poruke u kojoj mi kaže koliko mu je važno da koristi kondome, kao i broj mog bankovnog računa. Takođe sam ga upozorila da bih sledeći put mogla da zaboravim da na koverti napišem „lična prepiska“. Uplatio mi je polovinu sume za abortus. Naravno, više bih volela da je poslao celu svotu, ali barem sam povratila neku kontrolu nad svojim životom.

Nina*, 32, radi u advertajzingu, u Londonu

Nakon Božićne žurke na poslu, moj šef i ja smo završili kod mene. On je oženjen, ali mi je rekao da je u „otvorenoj“ vezi. Da li je to tačno, ja ne znam.

Dala sam mu kondom i rekla mu da ne uzimam pilule. Bilo je gotovo prilično brzo, i neko vreme smo samo ležali. Kada sam ustala da odem u kupatilo, videla sam kondom na podu. Zbunjena, pitala sam ga da li je svršio. On je odgovorio, „Oh, kondom mi je spao. Svršio sam u tebe, ali ne brini, čist sam“.

Počela sam da šizim, vrištala sam na njega, pokušavajući da mu objasnim zašto je to toliko sjebano. Proverila sam Klu, aplikaciju za praćenje ciklusa, i stvar je eskalirala kada sam shvatila da ovuliram. S punim pravom sam potpuno odlepila.

On mi je nonšalatno rekao da uzmem pilulu za dan posle – što je nešto što nisam uradila deset godina, zato što mi to nije omiljeni vid kontracepcije. Delovao je kao da ga boli dupe za posledice koje bi njegovi postupci mogli da imaju po oba naša života. Otišao je kući, a ja sam legla da spavam. Kada sam se probudila, preplavili su me kajanje i srdžba.

U startu nije idealno smuvati se sa svojim oženjenim šefom. Ali ono što je dodatno komplikovalo stvar i izazivalo stres je to što sam morala da se mimoilazim s njim na poslu, znajući da nisam bila saglasna sa načinom na koji se to veče završilo.

Liza, studentkinja medicine, Melburn

Spavala sam prijateljem prijatelja. Delovao mi je fino. Posle sam primetila odsustvo kondoma, koji je pre toga bio na njemu. Pomislila bih da ću zbog zajedničkih poznanstava biti zaštićena od takvih prekršaja. Bila sam mlada, i sećam se da sam se nervozno nasmejala kada je priznao šta je uradio, i rekla mu nešto u stilu, „Ups, nevaljalče“.

Tada sam uzimala kontraceptivne pilule. Ali on to nije znao. Bile su mi potrebne godine – i sazrevanje – da shvatim stvarnu poruku steltovanja: „Boli me dupe ako zbog mene zatrudniš ili se razboliš. Moje trenutno zadovoljstvo mi je važnije od tvoje dobrobiti“. Takva neodgovornost i nebriga su ono što stvarno boli.

*Imena sagovornika su promenjena radi zaštite privatnosti.

Ovaj članak je preuzet sa VICE DE.