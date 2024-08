Kultni heroji: Zinedin Zidan

https://www.youtube.com/watch?v=7d6IpSO6OuY

IME I PREZIME : Zinedin Zidan

DATUM I MESTO ROĐENJA : 23.6.1972., Marsej

SPORT I POZICIJA : fudbal, „desetka“

KULT JE ZATO ŠTO JE : … prosto jedan od najboljih ikada, eto.

Svi kažu da je fudbal negde do sredine sedamdesetih bio gotovo nevina zabava. U to vreme, zarade fudbalera nisu bile neke enormne, a tehnika je carevala nad fizičkom spremom. Bila je to era umetnika lopte, era Pelea, Garinče, Didija i drugih, ljudi koji su sa nerealnom lakoćom prelazili po petoricu igrača prefinjenim driblinzima i nisu morali previše da brinu o surovoj markaciji koja se u to doba smatrala gotovo nesportskom rabotom.

Kada se vreme malo promenilo, novi standardi zahtevali su da igrači budu jednako čvrsti koliko i fudbalski pismeni. Dijego Armando Maradona, ikona modernog fudbala, postao je to što jeste ne samo zato što je mogao da šutiranjem pomorandže iz voleja pogodi rašlje – već i zato što je bio potcenjeno jak i „zajeban“ u čuvanju lopte. Umeo je da istrpi udarce i ostane u posedu. Jednom sam slušao „Piksija“ Stojkovića kako priča da je ušao u „rempl“ sa Maradonom i odleteo tri metra u stranu. Jer „El Pibe“ je, za razliku od svojih prethodnika, otišao u Italiju i dugi niz godina stavljao svaki vikend svoje cevanice na izvol’te – i tamo postao najveći.

Kada je Diego na kraju konačno poklekao, malo zbog belog praha, malo zbog drugih, objektivnih stvari, fudbalski je svet na jedno jako kratko vreme ostao bez dežurnog mađioničara najviše moguće klase. Da, bilo je tu nekih raznih likova – daleko bilo da je to sad bio neki kolaps kvaliteta, ali kada sa scene ode jedan Maradona, desi se praznina. Međutim, time is a flat circle što bi rekao Rastin Kol. Trendovi se ponavljaju, nailaze nove snage, pojave se novi heroji. A svet zaista nije morao dugo da čeka u ovom slučaju. Štaviše, u momentu kada je Diego pao na efedrin u Americi, njegov spiritualni naslednik uveliko je igrao za Bordo. I ovo je njegova priča.

Zinedin Jazid Zidan rođen je 23. juna 1972. od oca Smaila i majke Malike, oboje alžirskih Berbera, u marsejskom predgrađu po imenu La Kastelane – naselju koje je danas prepoznato kao ne samo rodno mesto ovog velikog fudbalera, već i kao splet gradskih ulica u kojem izuzetno lako gubite glavu ako se tamo nađete nepozvani. Mladi “Zizu” rastao je igrajući fudbal na ulicama i idolizujući Enca Frančeskolija, Žan-Pjer Papena i Baku Sliškovića, fudbalere koji su u to doba igrali bitnu ulogu za njegov voljeni Olimpik iz Marseja. Interesantno je što je Zidan ovde izdvojio Sliškovića, fantastičnog talenta koji je baš kao i on na momente imao probleme sa temperamentom i disciplinom. Upravo će ta njegova nemogućnost da uskladi svoje emocije obeležiti neke periode njegove karijere.

Kao četrnaestogodišnjak, Zidan je iz rodnog Marseja otišao u Kan na poziv skauta Žana Varoa, koji je u svom izveštaju klubu napisao kako mladić “naizgled stopalima priča sa loptom”. Na prvoj utakmici koju je odigrao za podmladak Kana, Zidan je zaradio isključenje jer je odalamio nekog nesretnika koji se sprdao sa njegovim poreklom. Bio je to samo jedan od mnogih incidenata koji će obeležiti njegovo odrastanje – umeo je često da uđe i u klinč sa navijačima, i sa svakime ko bi se usudio da ga proziva na rasnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi. Ali godine su prolazile i incidenti su bili sve ređi – fudbalske majstorije, zato, bivale su sve češće. U njegovoj poslednjoj sezoni za Kan, “crveni zmajevi” su završili sezonu na visokom četvrtom mestu – do dana današnjeg, ovaj klub nije nadvisio taj uspeh.

https://www.youtube.com/watch?v=7d6IpSO6OuY

Sledeća stanica za Zidana bila je Bordo, i upravo je tamo mladi fudbaler napravio prepoznatljiv brend od sebe. Zajedno uz Bišentea Lizarazua i Kristofa Dugarija, činio je neizostavni trio “Žirondinaca” koji su tih godina beležili solidne uspehe. Veliki broj navijača Bordoa i dan danas pamti magičnu sezonu 1995-1996, koju su “vinari” počeli u Intertoto kupu – Zizu i drugari su prvo uspeli da trijumfuju u tom takmičenju, a zatim stignu i do samog finala kupa UEFA gde ih nakon dve utakmice zaustavio minhenski Bajern. Revanš meč četvrtfinala u kojem je Bordo kod kuće “okrenuo” deficit od dva gola protiv velikog Milana i dalje je jedna od najvećih utakmica u istoriji kluba.

Svet je baš u to vreme počeo malo temeljnije da obraća pažnju na Zidana, čoveka koji je u datom momentu bez dileme bio jedan od najvećih talenata francuskog fudbala. Na svom debiju za nacionalni tim 17. avgusta 1994, ušao je kao rezerva protiv Češke u trenutku kada je Francuska gubila 2-0 i zahvaljujući dva pogotka uspeo da izvuče remi za “trikolore”. Dugoročna suspenzija Erika Kantone širom mu je otvorila vrata da postane nova “desetka” reprezentacije, i on je svoju priliku oberučke ugrabio.

Na leto 1996. Zidan je krenuo stazama svog velikog prethodnika Mišela Platinija – u Torino, gde je obukao crno-beli dres Juventusa. U pet godina koliko je proveo na severu Italije, Zizu je samo utvrdio svoj legendarni status. Bio je srce i duša strašnog Juventusa sa sredine devedesetih – a treba biti stvarno velemajstor pa se istaći u ekipi gde su igrali jedan Del Pjero, pa Pipo Inzagi, Bobo Vieri i drugi. Ali Zidan je bio taj šef veznog reda, čovek od kojeg je sve počinjalo i sa kime se neretko sve završavalo.

https://www.youtube.com/watch?v=e4R2SlSHP7c

Baš kao i već spominjani Maradona, bio je čovek sa dinamitom u nogama i sposoban da proturi loptu kroz najuže koridore kako bi našao svog napadača u izglednoj prilici. Ali, takođe i kao Maradona, bio je jeben igrač u duelu i trebalo bi vam mnogo više od čistog znanja kada biste hteli da mu uzmete loptu. Jer Zidan je, podsetiću vas, formiran u marseljskom getu, ne toliko različitom od argentinskih “barija” gde su Diego, Kempes i ekipa učili zanat. Tamo su važila neka druga pravila.

Zidan je u pet sezona sa Juventusom osvojio dva “skudeta”, ali mu je Liga Šampiona non-stop izmicala. Prvo se na putu 1997. isprečio Dortmund, pre svih kršni Škot Pol Lambert koji je ga je “odradio” u defanzivi i tako umnogome doprineo trijumfu nemačke ekipe od 3-1. Godinu dana kasnije, Peđa Mijatović postigao je jedini gol za Real u tesnom i napetom finalu.

Daleko, doduše da su to bile sušne godine za njega. Zvanični nacionalni heroj postao je na leto 1998., kada je bio glavni igrač “trikolora” u pohodu na svetsko prvenstvo u rodnoj zemlji. Njegovi stari demoni su se opet pojavili u drugom meču grupne faze – njegovo gaženje saudijskog reprezentativca Fuada Anvara nije prošlo neopaženo, i postao je prvi Francuz koji je dobio crveni karton na nekom SP.

Vratio se u četvrtfinalu protiv Italije, a svoj definitivni pečat na titulu udario je u finalu protiv Brazila, kada je dva puta glavom posle dobro izvedenih kornera matirao Tafarela. Tokom velikog slavlja koje je usledilo, Zidanov lik bio je projektovan na Trijumfalnu Kapiju sa natpisom “Merci, Zizou”. Nije loše za sina berberskih emigranata.

Nakon svetskog usledilo je i jedno uspeško evropsko prvenstvo. Leta 2000. u bližem komšiluku “trikolori” su objedinili titule globalnog i kontinentalnog prvaka – ponovo je Zidan bio glavni, uz predivan pogodak iz slobodnjaka protiv Španije i “zlatni gol” Portugalu u polufinalu nakon igre rukom Abela Ksavijera.

Na individualnom planu, Zizu je bio na krovu sveta. Svetski prvak, evropski prvak, “Zlatna Lopta” Frans Fudbala ’98. Nešto je, ipak, falilo tu, i to je polako počelo da mu smeta. Bilo je krajnje vreme da Zidan osvoji tu Ligu Šampiona, i njegov prvi konkretan korak bio je prelazak u madridski Real, gde je postao “Galaktiko svih Galaktikosa”. Njegov transfer iznosio je onovremskih 150 milijardi italijanskih lira, tj. 77.5 miliona tada još neuvedenih evra. Koliko bi samo koštao danas takav igrač, ostavljam vama da izmaštate.

Sudbina je udesila da se Zidanu posreći već u prvoj sezoni. Real je stigao do finala Lige Šampiona gde ga je čekalo iznenađenje godine Bajer Leverkuzen. Real je poveo golom Raula u 8. minutu, a “Farmaceuti” su izjednačili svega pet minuta kasnije. Bilo je šansi i sa jedne i sa druge strane, i činilo se da će utakmica biti dosta neizvesna. Ali jednom čoveku nije bilo do neizvesnosti i tesnih završnica.

Pred sam kraj poluvremena Roberto Karlos i Santjago Solari odigrali su dobar dupli pas na levom boku koji je brazilskog beka izbacio visoko u polovinu Bajera. Ovaj je uputio visok centaršut ka ivici šesnaesterca – Zidan je tu natenane sačekao “balonče”, a onda slabijom levom nogom uputio topovski volej tamo gde golman Hans-Jerg But nije mogao da interveniše.

Taj rezultat ostao je na snazi do kraja – Zizu je konačno podigao “ušatog”, a njegov pogodak ostaće zabeležen kao jedan od najlepših u istoriji finalnih mečeva premijernog evropskog klupskog takmičenja.

Sa punih trideset godina, Zidanu je ostalo malo toga što nije postigao. Pošteno je odradio svoj ugovor sa Realom, osvojivši La Ligu 2003., kao i propratne internacionalne trofeje tipa Superkup Evrope i Interkontinentalni Kup. Svoju labudovu pesmu ostavio je doslovno za sam kraj – selektor Francuske Rejmon Domenek ga je nekako izmolio da poništi svoju reprezentativnu penziju, i on se odazvao i pomogao “petlovima” da se kvalifikuju za SP u Nemačkoj 2006.

Tamo je Zidan podsetio na svoje najbolje dane. Francuska je rasla iz meča u meč, a njihova maestralna partija u četvrtfinalu, kada su ultra-favorizovani Brazil ograničili na svega jedan šut u okvir gola, ostaće između ostalog i zapamćena po Zizuovoj asistenciji za Tjerija Anrija i jedini gol na meču. Šta se desilo u finalu, to već i vrapci na grani znaju – Zidan je pogodio “Panenku”, Materaci izjednačio, a onda su dotična dvojica u produžetku imali malu “razmenu mišljenja” koja se završila klasičnim nabadanjem gde je Italijan izvukao deblji kraj.

Zidan je svoju karijeru završio uz crveni karton, Francuska je izgubila, ali ko van Italije još pamti konačan ishod tog susreta? Godinama kasnije, momak iz La Kastelane je rekao kako mu je Materaci uvredio sestru, i da bi radije umro nego da mu se izvini za to što je uradio. Ostao je dosledan zakonima ulice koje je naučio još kao mali. Uostalom, u neku ruku, tim potezom on je postao i samo veći heroj. Pokazao je da nije stena, superprofesionalac, već samo jedan od nas, lik iz kraja kome ponekad pukne film.

Zinedin Zidan je “izdržao” par godina van fudbala, ali ga je strast za igrom povukla nazad. Žoze Murinjo ga je postavio za specijalnog savetnika, zatim je avanzovao do sportskog direktora, pa je postao asistent Karla Anćelotija. Jedno vreme je trenirao Real B, a kada je Rafa Benitez dobio otkaz u januaru 2016., uprava “kraljevskog kluba” ga je brže-bolje promovisala na mesto šefa stručnog štaba. Bio je to riskantan potez, ali se u međuvremenu itekako isplatio.

Nekim čudom, Zidan je animirao uspavane “kraljeviće” i u svojoj prvoj sezoni odveo ekipu do trijumfa u Ligi Šampiona. Godinu dana kasnije, on je to uspeo i da ponovi, čime je njegov Real postao prvi klub još od „grande Milana“ sa kraja osamdesetih koji je vezao uzastopne trijumfe u Kupu tj. Ligi Šampiona. Danas ga je sve to malo „stiglo“, i njegov Real ne deluje toliko fantastično. Ali zaboga, posle dve Lige Šampiona i jedne Primere u svega godinu i po…malo li je?

Kako god ispadne ova sezona sa Realom, i gde god Zidan završi kao trener…jedna činjenica ostaje nepobitna. Zizu je jedan od pet najvećih fudbalera koji ikada hodahu zemljom. Imao je eleganciju Pelea, čvrstinu Maradone i konkretnost i vic Krojfa. Bila je privilegija gledati ga u zenitu slave.

DODATNO GRADIVO : mogu ja vama sad da stavim ovde jedan od onih „mešano meso“ klipova i da se vi natenane divite ovome čoveku. Ali umesto toga, evo vam mala kompilacija njegovih poteza sa već spomenutog četvrtfinala 2006. protiv Brazila, kada je čiča iz Bariča pokazao da znanje ne zna za godine. Sa trideset i četiri godine ovako odrobijati prvog favorita za osvajanje SP…eh.

https://www.youtube.com/watch?v=ywkMlK89Ibk

