Kvir ljudi su se “venčavali” i pre nego što je to bilo legalno

Queers Built This je projekat o kvir inventivnosti i DIY kulturi onda, sad i sutra.

Kvir ljudi u Americi su se venčavali mnogo pre nego što je odluka Vrhovnog suda u slučaju Obergefell 2015. godine otvorila put za ravnopravnost braka u celoj zemlji, i ne mislim to metaforički – “oni su bili u braku u svom smislu”. Lezbejke, homoseksualci i trans ljudi u Sjedinjenim Državama su vekovima iskorišćavali rupe u zakonu i kreativno koristili pojmove kao što su “usvajanje” i “cimeri”.

Ravnopravnost braka nije nužno bila jedina želja kvir ljudi na pojedinačnom nivou, niti je to uvek bila glavni zakonodavni cilj pokreta za oslobađanje kvir ljudi. Dok je istorija pre Obergefell odluke prepuna trans ljudi i istospolnih parova koji pokušavaju zajedno da sklope neke zakonske zaštite koji brak pruža njihovim heteroseksualnim prijateljima, takođe je prepuna kvir osoba koje grade odnose, porodice i zajednice izvan granica tradicionalnog braka i bez velikog interesovanja da ga oponašaju. Ta napetost – postizanje jednake zaštite po zakonu bez, kako je napisala moja prijateljica, spisateljica i akademik Grace Laveri, u svojim svadbenim zavetima, „utapanja u puku heteroseksualnost“ – oblikovala bi bezbrojne kvir odnose u generacijama pre nego što je Obergefell nastupio.

Pravnici su se razboleli od našeg sranja još 1829. godine, kada je najezda „ženskih muževa“ bila dovoljno velika da iznervira i novinare i sudije. (Ovde je, kao i u mnogim istorijama kvir ljudi pre Stounvola , teško znati da li su ovi “muževe-žene” bile prerušene žene kao muškarci kako bi prevarili lokalne vlasti u davanju bračne dozvole ili su se neki od tih muževa zaista identifikovali kao muževi) Lusi Hiks Anderson, kuvarica, dama i trans žena, osuđena je za prevaru i zatvorena 1945. godine, jer je izjavila da je žena na osnovu bračne dozvole koja je data njoj i njenom suprugu, Reubenu Andersonu, godinu ranije. Iolanda Daniel i Džo En Martinez na kratko su se venčali u Kaliforniji 1976. godine, kada je činovnik okruga Merced shvatio da tehnički ne postoji izričita zabrana istopolnih brakova u državi. Poput Andersonovog braka, brak Daniel i Martinezove je bio nevažeći ubrzo nakon što je vest o njihovim bračnim partnerima stigla u novine – ali, iako su oba para sigurno bila pioniri svojih epoha, nisu radili ništa novo.

Budući da država ne bi priznala njihovu vezu kao bračnu, mnogi istopolni parovi su započeli drugačiju vrstu porodičnog priznavanja: usvajanje. Poznata ikona građanskih prava Baiard Rustin zakonski je usvojio svog partnera Valtera Naeglea 1982. (Priča govori da su se njih dvojica sreli na ulici na Tajms Skveru 1977, kada je to bilo mesto za drugačiju vrstu akcije ). Naegle je već imao tridesetak godina kada je par odlučio pokušati da izbori neku vrstu pravnog priznanja svog partnerstva. Nisu baš pokušali da prikriju kakav će domaći aranžman zapravo predstavljati usvajanje; 2015. godine, Naegle je za New York Times Magazine izjavio da je socijalni radnik dodeljen njihovom slučaju više ili manje uključen u akciju sklapanja braka: “Bila je upoznata sa situacijom i tačno je znala šta se događa … Njena briga, naravno, bila je to što on nije neki starac koji pokušava da usvoji i da ja nisam neko naivno dete kojem treba usvojitelj. ” (Naegle je u to vreme bio u tridesetima i skoro četiri decenije mlađi od Rustina.) Usvajanje je bilo uspešno, a Naegle je nasledio Rustinovo imanje nakon što je on preminuo 1987. godine.

Usvajanje partnera bilo je iznenađujuće uobičajeno pre uspostavljanja bračne jednakosti: to je bio najlakši način da istopolni parovi osiguraju pravno priznanje kao porodica. Iako su mnoga od ovih usvajanja bila još manje verodostojna nego što je to bio slučaj kod Rustina i Naeglea – Rustin je bio dovoljno star da bi bio Naegleov otac, za slučaj da mu je iznenada zatrebao novi otac u 32. godini – istospolni partneri usvajali su jedni druge sve do jednakosti prava na brak širom zemlje. (Usvajanje, kao što se odnosi na LGBTQ partnerstvo, nosi različite savremene izazove: iako je usvajanje partnera postepeno okončano brakom, istospolni parovi se i dalje suočavaju sa preprekama kada je u pitanju usvajanje dece).

Usvajanje partnera nije bilo lako ili bespogovorno, ali bilo je relativno uredno rešenje u poređenju s drugim alternativama. Za kvir parove bilo je uobičajeno da pokušavaju sklopiti pravne veze jedan s drugim. Ovde, međutim, postaje komplikovano – nisu postojala određena pravila o tome kako uspostaviti zakonsku osnovu sličnu braku između dvoje ljudi, pa je način na koji je je to činjeno varirao od države do države i od para do para.

Luka Maurer, direktor Centra za LGBT edukaciju, dostignuće i usluge u Itaka koledžu opisao je te dokumente kao “pokušaje parova i pravnika da pišu oporuke kojima su namerno pokušali da uspostave neka prava između partnera, a da pritom nisu upotrebili reči partner, supružnik ili bilo šta slično. One su osmišljene tako da se zaobiđu zakoni koji zabranjuju istopolnim parovima uspostavljanje pravnih veza. U suštini, tu piše: gledaj – ovi ljudi su sjajni i dobri prijatelji! ” Maurer je objasnila da su se testamenti razlikovali u zavisnosti od države ili jurisdikcije u kojoj su sastavljene, ali svi su pokušali da uspostave osnovna prava između parova, ne implicirajući da su u romantičnoj vezi.

Hitnost uspostavljanja podnetog zahteva poprimila je nov oblik kada jeosamdesetih izbila kriza AIDS-a. Organizacije poput panela za pravnu pomoć protiv AIDS-a pojavile su se kako bi pomogle gej muškarcima da odrede punomoćnike u svojoj zdravstvenoj zaštiti, daju partnerima ili voljenim ljudima punomoć i ostave imovinu koju imaju kome žele. Za kvir muškarce kojima je dijagnostikovana bolest – posebno one otuđene od njihovih porodica – mogućnost da odrede svoje romantične partnere i izabrane porodice kao čuvare svog imanja bila je presudna za obezbeđivanje barem malo mira.

Iako su ovi aranžmani o braku često (i po potrebi) držani u tajnosti, njihov uticaj možemo videti u gotovo svim prikazima LGBTQ istorije u Americi. Pitajte o artefaktima u arhivima LGBT Historical Society ili Cornell-ovoj kolekciji ljudske seksualnosti i verovatno ćete saznati da je tu periku ili foto album poklonio partner vlasnika ili možda član njegove odabrane porodice – što znači da je prvobitni vlasnik nekako uspeo da prenese svoj imetak na svoje najmilije, umesto na svoju bližu rodbinu.

Druga značajna metoda kvir ljudi za legalnu vezu bila je da žive ili dele imovinu zajedno. Drugim rečima, bili su cimeri. Najpoznatiji primer verovatno lezbijskog vlasništva nad kućama bio je trend bostonskih brakova, krovnog izraza koji u osnovi opisuje bilo koje dve žene, neudate žene, na prelazu 20. veka. Kažem “eventualno lezbijski”, jer očigledno postoji diskusija o tome da li su te veze uvek intimne: ili su to platonske veze dve heteroseksualne žene koje su se odlučile finansijski živeti nezavisno od muškaraca ili je “finansijska nezavisnost” bila prikladno pokriće za “totalno smo gej i zajedno”.

Ono što nije za raspravu bili su događaji u Brooklyn’s February House, koja je zapravo bila kvir zajednica i dom nekih od najpoznatijih kreativaca u zemlji, uključujući Karsona Mekulersa i V. H. Odena, tokom Drugog svetskog rata. Februarska kuća je više utočište nego “namerna zajednica”. Komunalni život cvetao je u Americi šezdesetih. Kvir ljudi nisu bili mali deo pokreta posvećen izgradnji samoodrživih, podržavajućih zajednica izvan tradicionalne nuklearne porodične strukture. Mesta poput Februarske kuće nastala su iz potrebe da se stvori prostor za stvaranje za kvir umetnike; ove kasne komune bile su prilike da kvir ljudi namerno stvore sopstveno minijaturno društvo – i da uspostave neku distancu između sebe i heteroseksualnog sveta. (Taj svet je onaj u kome su zabrane sodomije, odevanja u drugi pol i drugih anti-LGBTQ politika bile na snazi i primenjivane.)

Najpoznatija od ovih zajednica je Radical Faeries, osnovana 1979. godine i traje do danas. Podcast “Making Gay History” opisao ju je kao “anti-asimilacionističku grupu koja je crpila inspiraciju iz marksizma, paganstva, anarhizma i indijanske duhovnosti”, a nju je osnovao Heri Hej . On je prvi put osnovao organizaciju za prava homoseksualaca Mattachine Society 1950. godine – jednu od prvih grupa osnovanih u Sjedinjenim Američkim Državama koja se bavi jednakim pravima za homoseksualce – ali je izbačen tek nekoliko godina kasnije zbog komunizma. Mattachine jenastavio da se zalaže za prava homoseksualaca, u cilju društvenog prihvatanja; u međuvremenu, Hej je pronašao utočište za kvir ljude. Jedan od osnivača organizacije Donald Kilhefner, objasnio je da su „pozvani da ispituju fundamentalna pitanja gej svesti i gej duhovnosti, podstičući nas da sami izjavimo svoj identitet, a ne da nam ga nameću“.

Ne želim da svodim složen i usmeren život Heja na bahatu metaforu o napetosti između kvir asimilacionizma i separatizma, ili da tu obimnu temu svedem na diskusiju oko toga da li je legalizacija jednakosti braka pomogla ili ometala širi projekat oslobađanja kvir ljudi. Brak je bio nedovoljno, usko sredstvo za priznavanje pravnog sklapanja porodičnih odnosa pre Obergefella, a to ostaje i sada. Takođe: pa šta? Država jebranjila kvir ljudima da stupe u zakonski brak do pre samo pet godina, a oni su i dalje pronašli načine za to – da se venčaju, da stvore odabrane porodice i grade zajednicu jedni sa drugima uprkos protivljenju vlade i društva.

Kvir ljudi ne treba više da se brinu oko zakona države u kojoj žive; u stvari, na nama je da pristupamo, zanemarimo ili iskoristimo jednakost braka kako god želimo. Uzmite se zbog zdravstvene zaštite! Uzmite se zbog državljanstva! Uzmite se zbog poreske olakšice! Trebalo bi nastaviti s radom i tražiti da se prava koja proizlaze iz bračnog prava ne uklone iz braka i budu dostupna bilo kojoj grupi ljudi koja žele biti zakonski priznata kao porodica. U međuvremenu, nastavićemo da radimo ono što su radili naši kvir prethodnici i pronalazićemo nove načine da se volimo, jebemo i podržavamo jedni druge.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE US.