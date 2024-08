Kvir mame beleže svoj put do roditeljstva na Jutjubu

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na BROADLY

Kada su Novozelanđanke Stefani Rouz i Elana Mekdonald 2015. godine napravile svoj Jutjub kanal Dandy+Birds, njihova jedina namera bila je da, kao gej par, “prokljuve” složeni proces zasnivanja porodice.

Živeći u gradiću na zabačenom Severnom ostrvu Novog Zelanda, Rouz i Mekdonald su snimale video blogove o svom iskustvu lezbejskog začeća — sve do procesa pronalaženja i susreta sa donatorom sperme preko interneta i redovnih sesija osemenjivanja medicinskim špricem.

“Bilo je u stvari veliko iznenađenje videti da način na koji se to dešava na televiziji — sa dugim spiskom donorskih opcija i spermom koja se isporučuje u boci — ovde zapravo nije moguć”, rekla je Rouz.

Ovaj par je deo male ali glasne Jutjub zajednice kvir osoba koje vloguju pod tagom TTC (“ trying to conceive”). Teško je doći do tačne brojke lezbejskih vlogera — i strejt parovi koriste tag TTC — ali kad uradite pretragu za “TTC” i “gej” na ovoj platformi, pojavi se 13.200 video snimaka. Dandy+Birds imaju 4.300 pratilaca i skoro 500.000 pregleda na svojim video snimcima.

Uz retke izuzetke kao što su Stef i Lena u Friformovoj televizijskoj drami The Fosters, pop kultura ne daje previše primera srećnih porodica sa dve majke, što znači da većina gej i biseksualnih žena odrasta bez pozitivnih uzora u kvir porodičnom životu. Ni škole ne pružaju mnogo seksualnog vaspitanja koje je kvir pozitivno — samo 13 odsto LGBT mladih ljudi u Velikoj Britaniji uči o istopolnim vezama u školi, dok 48 odsto škola u Sjedinjenim Državama uključuje “seksualni identitet i seksualnu orijentaciju” u svojim programima zdravstvene edukacije.

Tu na scenu stupa lezbejska TTC zajednica.

Za razliku od cisrodnih heteroseksualnih parova, proces zatrudnjivanja kod lezbejskog para može da bude zbunjujući i komplikovan. Većina oskudnih informacija do kojih su došle Rouz i Mekdonald poticala je iz američkih izvora, te su zato one pročešljavale lokalne forume i razgovarale sa drugim osobama u sličnim pozicijama. Ovaj par se nada da će pružiti “perspektivu južne hemisfere” kvir ženama Novog Zelanda i Australije za koje smatraju da su manje svesne opcija dostupnih u njihovim zemljama.

“Iskustva su bila mnogo drugačija — ne samo u pogledu pravnih ograničenja ili praktičnih aspekata, kao što su pristup donorima, već i u kulturološkim stavovima i nedostatku političke svesti”, objasnila je Rouz.

Stefani Rouz i Elana Mekdonald sa svojom ćerkom. Fotografija posredstvom Dandy+Birds

Za mnoge novinarke — uključujući i mene — TTC video snimci bili su prvi put da su se susrele sa ženama u istopolnim vezama koje otvoreno pričaju o začeću i trudnoći. To nije sastavni deo uobičajenog seksualnog vaspitanja, a Gugl može da ispadne pravo malo minsko polje dezinformacija ukoliko ne znate šta tačno tražite. Dokumentujući radosti i muke zasnivanja porodice, vlogeri poput Rouz i Mekdonald nude mladim kvir ženama koristan i pristupačan uvid u lezbejsko roditeljstvo.



Šarna i Čelsi Danijel-Jang su TTC profesionalke — australijske Jutjuberke koje su na vlogu zabeležile ni manje ni više nego četiri trudnoće. U poslednjih sedam godina, njihov kanal Two Baby Mamas sakupio je preko 900.000 pregleda i 5.300 pretplatnika.

Kao i u slučaju Rouz i Mekdonald, njihov kanal započeo je kao način da se podeli iskustvo kroz koje su, po sopstvenim rečima,“teturale uz česta spoticanja”. Njihov donator sperme stanovao je na četiri sata vožnje od njih i ubrzo su otkrile da vas proces nadgledanja ovulacije “zahteva u celosti”. Šarna kaže da bi ponekad jurnjava do kola kad zabeleže nalet luteinizirajućeg hormona koji pokreće ovulaciju delovala neobično “lišena romantike”, nešto što drugi lezbejski TTC vlogeri kažu da je neželjena nuspojava začeća osemenjivanjem.

Ovi kanali podjednako su izvor utehe baš kao i korisnog obrazovanja. Odeljak sa komentarima na TTC video snimke uvek su puni komentara podrške, obično od grupe posvećenih gledalaca koji ostaju verni ovom kanalu. “Šaljemo vam bebeću prašinu!”, napisala je korisnica po imenu Meri Keli u komentaru na video snimak kako Stefani i Elana započinju sedmi ciklus TTC-a za njihovo drugo dete. “Sećam se muke sa TTC-om i to je vreme puno emocija i izazova.” Lezbejski vlogeri Two Pieces, One Puzzle su dodali: “Oh, kako mi nedostajete vas tri!!! Srećno, Elana. Pripremamo se za treći ciklus u novoj godini! ”

Šarna i Čelsi Danijel-Jang sa svojom decom. Fotografija posredstvom Two Baby Mamas

Nisu svi video snimci Two Baby Mamas tako veseli kao njihove ture po porodilištima i video snimci otkrivanja pola. Kad se prva trudnoća Danijel-Jang završila pobačajem, one su izašle na kanal da podele tugu sa svojom publikom — i da bi istakle kako su dobile podršku čitave TTC zajednice. “Vas dve ste jake”, rekla je jedna korisnica. “A to što ste iznele svoju priču u svet zaista pomaže drugima.”



Par će sada za samo nekoliko nedelja dobiti svoju treću ćerku, a mnogi od njihovih prvobitnih gledalaca iz 2011. i dalje se pojavljuju u odeljku za komentare na njihove video snimke.

Mnogi LGBTQ ljudi ne znaju koliko toga mora da se nauči o začeću u istopolnim parovima sve dok i sami ne počnu da zasnivaju porodicu. Za generaciju mladih kvir žena vičnih Jutjubu, vlogerke poput Rouz, Mekdonald i Danijel-Jangovih zaslužne su zato što su ih naučile nešto više o vezama i porodici na detaljniji i autentičniji način od tradicionalnog seksualnog vaspitanja.

U vreme kada je ova platforma postala meta kritike zato što ohrabruje senzacionalističke i neuviđavne sadržaje (setite se samo Logana Pola), lako je zaboraviti da postoje Jutjub zajednice koje zaista služe pozitivnom cilju — a TTC vlogeri rade upravo to.

“Dobijamo poruke od mladih gej žena koje nam govore da smo im pokazale kako su porodica, prihvaćenost i ljubav za njih mogući”, kaže Rouz. “To je nadrealno, ali veoma kul.”