Fascinantne fotografije bandi Los Anđelesa

Ovaj mladi pripadnik bande Raskals (podgrupe bande F13) ima male šanse da poživi sa tetovažama svoje grupe na licu

​​Fotograf Andres Herren iz Ciriha bavi se gang kulturom od svog detinjstva. Čim je pre pet godina počeo da se bavi fotografijom, bande su postale predmet njegovog istraživanja. I isplatilo mu se: dobio je pristup bandama u sred njihov najnovijeg rata na ulicama Los Anđelesa.

Za početak, Andres je počeo da se druži sa čuvenom bandom Florencia 13 – jednom od najvećih bandi Los Anđelesa koja je u poslednjih nekoliko meseci započela ulični rat sa crncima u gradu. Operišu u južnom Los Anđelesu i u konstantnom su ratu sa bandom pod imenom 18th Street Gang koju čine uglavnom imigranti iz San Salvadora. Njihovi glavni rivali su pak kriminalci iz bande MS13, čiji su pripadnici uglavnom njihovi zemljaci iz Salvadora. who also hail from San Salvador. Te bitke prenele su se i na ulice njihove domovine, jer je mnogo članovi bandi deportovano u Salvador.

​Članovi MS13 su između ostalog poznati i kao pasionirani hevi metalci, zbog čega mahom svi nose tetovaže „Đavolja ruka“. Reketiranje i dilovanje droge su njihovi glavni poslovi u Los Anđelesu.

​Prema rečima Andresa najteža stvar u pravljenju ove priče je bila ta da nađe ljude koji će hteti da stanu pred kameru, pošto se od 11.septembra banda MS13 vodi kao teroristička organizacija.

Dva člana F13

Većinu tetovaža rade amateri u zatvoru.

Žurka na koju je Andres bio pozvan kao gost bande.

Dva člana F13

Svaka banda ima svoj mural. Ovaj pripada 18th Street gang.

Član 18th Street ganga. Na rukama je istetovirao imena svojih neprijatelja.