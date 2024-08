Legendarni Torrent Site RARBG ugašen zbog rata, pandemije i inflacije

Jedan od najvećih i najdugovečnijih torrent sajtova na internetu, RARBG, iznenada je prestao sa radom ove nedelje, navodeći kao razlog teškoće izazvane pandemijom i gubitak osoblja zbog rata u Ukrajini.

Umesto nekadašnje biblioteke filmova, muzike, TV emisija i igara dostupnih za torrent, posetioci početne stranice RARBG.to sada dobijaju poruku izvinjenja od administratora u kojoj najavljuju da su troškovi vezani za vođenje sajta postali preveliki da ga plaćaju iz sopstvenog džepa.

U poruci se kaže da je deo ekipe umro od kovida ili se i dalje nosi sa komplikacijama, dok se drugi bore u ratu u Ukrajini. Poruka glasi:

„Zdravo ljudi, želimo da vas obavestimo da smo odlučili da ugasimo naš sajt. Protekle 2 godine su bile veoma teške za nas – neki od ljudi u našem timu su umrli zbog komplikacija od kovida, drugi i dalje pate od neželjenih efekata od toga – nesposobnost uopšteda rad . Neki se takođe bore u ratu u Evropi – NA OBE STRANE. Takođe, povećanje cene električne energije i troškova za servere a u Evropi nas je prilično teško pogodilo. Inflacija čini naše dnevne troškove nemogućim. Zato više ne možemo da vodimo ovaj sajt bez velikih troškova koje više ne možemo da pokrijemo iz svog džepa. Nakon jednoglasnog glasanja, odlučili smo da više ne ide. Žao nam je :(“

Tehnološki i piratski servis TorrentFreak je nezavisno potvrdio poruku preko izvorom upoznatim s događanjima.

Piratski sadržaj čiji je domaćin RARBG, koji je počeo sa radom pre 15 godina, snabdevao je druge piratske sajtove visokokvalitetnim sadržajem. Alat za analizu veb lokacija Similarveb procenjuje da je RARBG.to imao više od 40 miliona posetilaca u aprilu 2023.; za poređenje, thepiratebay.org, još jedan popularan torrent sajt, imao je 24,4 miliona.

Zatvaranje ovog sajta dolazi u vreme kada je piraterija sve učestalija, a usluge poput Netfliksa, HBO Maksa (sada samo „Maks”) i Disney Plus lagano izneveravaju pretplatnike povećanjem cena, promenama u politic oko deljenja šifri i iznenadnim otkazivanjem serija. U nekim slučajevima, kada se serije naglo otkažu, budu u potpunosti uklonjenje sa platformi za striming; fanovi nemaju gde drugde da ih nađu osim na piratskim sajtovima, a njihovi tvorci ne dobijaju tantijeme od striminga.

