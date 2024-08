Lezbejske ikone iz 18. veka za koje se mislilo da su samo bliske prijateljice

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na BROADLY

Irska u osamnaestom veku nije ni mesto ni vreme u kom bi se mogle očekivale lezbejke ljubavnice, ali mnogi misle da su 1778. godine, Elenor Batler i Sara Ponsonbi bile upravo to. Ove mlade dame iz dobrih porodica započele su (naizgled) platonsko prijateljstvo, da bi zatim neočekivano pobegle od kuće i zajedno se nastanile u Velsu, što je izazvalo fascinaciju javnosti u poslednjoj četvrtini osamnaestog veka. Istoričari se još nisu usaglasili povodom prirode odnosa između ove dve žene, i njihovog „prijateljstva“ koje je možda bilo model za javnu percepciju prikrivenih lezbejskih odnosa.

Videos by VICE

Knjiga iz 1971. godine, „Dame Langolenske: analiza romantičnog prijateljstva“, navodi da je Elenor bila ćerka jedne od najbogatijih katoličkih porodica u Irskoj. Od ove povučene žena čija lepota nije zadovoljavala standarde tog vremena porodica je očekivala da pristupi manastiru i tako okaje grehe svog brata koji se preobratio u protestantizam. Sara je, sa druge strane, bila lepo i šarmantno siroče čiji je sredovečni staratelj planirao da je priženi još pre nego što je postao udovac; njoj se taj plan nije naročito sviđao.

Porodice su u početku ohrabrivale prijateljstvo između devojaka, jer su bile sličnog klasnog i verskog profila. Ipak, to se ubrzo promenilo. Njih dve su sa vremenom postale previše bliske za heteroseksualne društvene standarde – situacija dobro poznata mladim kvir ženama danas – pa su roditelji odlučili da bi bilo najbolje da ih razdvoje.

Sara i Elenor na ovo nisu pristale. Počele su da planiraju bekstvo.

Kilkeni Zamak, 1890; via Wikimedia Commons.

Prvi pokušaj nije uspeo, iako je bio izuzetno dramatičan. Devojke su se obukle u muškarce, opremile pištoljima i psima, i odjahale do obale u potrazi za brodom. Prepoznali su ih pošto su se od kiše sklonile u ambar. Ljutite porodice želele su da izbegnu skandal, pa su pokušaj bekstva predstavili kao naivnu devojačku igrariju.



„Romantična prijateljstva”, strastveni ali navodno čedni odnosi između istopolnih parova (obično žena), u ovo vreme bili su popularni širom Zapadnog sveta. Kako se navodi u Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth-Century America, obično se radilo o razmeni pisama, javnim izjavama ljubavi, i spavanju u istom krevetu – iako danas zvuči neobično da se sve ovo tretiralo kao sasvim bezazlena platonska afektacija.

Iako se to danas često ne shvata, veza između romantike i seksualnosti je moderno poimanje ljubavi. Pre dvadesetog veka, navodi se u “Same-Sex Friendships and the Rise of Modern Sexualities”, ljubav i požuda smatrale su se za nezavisne pojave. Prava emotivna ravnopravnost, mislilo se, bila je moguća samo između osoba istog pola. Ovakvi stavovi delimično su potekli iz drastično različitih života koje su vodili muškarci i žene, a delimično iz percepcija razlika na intelektualnom planu. Ukratko, muškarci su smatrali da su žene glupe, a žene nisu ni očekivale emotivno zadovoljenje od partnera koji su na njih gledali kao na kućne ljubimce.

Dame Langolenske 1880, ulje na platnu, J. H. Linč, via Wikimedia Commons.

Naravno, javno prihvatanje istopolne emotivne bliskosti bilo je savršena maska za žene tog doba. Ako određene granice ne bi bile prekoračene – ako ne bi zahtevale nezavisnost, insistirale na mišljenju, bile previše ambiciozne – ostale bi neprimećene. Zato je iz ove perspektive teško odrediti koje su žene bile ono što se danas zove „kvir“, a koje su samo sledile običaje svog vremena.



Uprkos početnom neuspehu, dve devojke su i po drugi put pokušale da pobegnu od kuće. Elenor su roditelji držali zaključanu u nadi da će sa vremenom pristati da ode u manastir. Sarina odana služavka Meri Keril pomogla joj je da izađe iz kuće i pešice pređe dvanaest milja do Sare. Posle podužih pregovora sa Sarinim starateljima, bilo im je dozvoljeno da u društvu Meri Keril odu u Vels.

Ove tri žene kupile su imanje u Dolini Langolen i nazvale ga Plas Newydd – Nova vila. Porodice su im slale skromne prihode, pa su se dve dame povukle iz javnog života, zapostavile društvene krugove, posvetile se nauci, umetnosti, i dobrotvornom radu. Sakupljale su duboreze, razvijale svoju biblioteku (isprepleteni inicijali nalaze se na svim kožnim koricama knjiga) i svoje čuvene bašte.

„Dame Langolenske“ su fascinirale britansko plemstvo. Ne samo što su bile retko viđen primer samostalnog života dve prijateljice u platonskom odnosu, već im je i imanje između Dablina i Londona bilo poznato kao izuzetno dobro održavamo. Aristokrate su često navraćale u posetu, od ser Valtera Skota i vojvode od Velingtona do čuvene lezbejke En Lister u čijim je dnevnicima ostalo zabeleženo da su je Dame Langolenske primerom motivisale da se neformalno oženi svojom ljubavnicom. Takođe su održavale književne večeri na kojima su gostovali Bajron, Šeli, Vordsvort, i brojni ženski autori kao što su Ana Suard i lejdi Kerolin Lemb.

Plas Nevid 1840., litografija via Wikimedia Commons.

Elenor i Sara su sa vremenom postale toliko poznate da su privukle i pažnju kraljevske porodice: Kraljica Šarlot im je dodelila penziju jer su služile kao divan primer čednog ženskog platonskog prijateljstva. Uz pomoć tog novca i sredstava koja su im slale porodice, uspele su da prožive skladnih pedeset godina u zajedničkom društvu.



Konzervativnost Sare i Elenor, kao i njihova popularnost među aristokratijom – svakodnevno su se molile za zdravlje kralja – su razlozi zbog kojih neki moderni istoričari tvrde da njih dve nikad nisu bile ljubavnice u fizičkom smislu. Sa druge strane, mnogi LGBTQ istoričari smatraju ih za lezbejske ikone jer su spavale u istom krevetu i oblačile se kao muškarci; bar jedna knjiga je napisana o njihovom uticaju na kvir kulturu.

U dnevnicima koje su ostavile Dame Langolenske seks se ne pominje – ali malo je verovatno da bi pisale o njemu ako ga je bilo. Ono što se pominje jeste ljubav koju obe žene osećaju jedna za drugu.

„Ceo dan provela sam u krevetu zbog jedne od mojih strašnih glavobolja. Moja mila, draga negovateljica bila je uz mene i držala mi bolnu glavu sve do jedan iza podneva“, stoji u dnevničkom zapisu Elenor iz 2. 12. 1785.

Možda je pitanje fizičke prirode njihove veze ipak irelevantno, imajući u vidu da je jasno da su se na svoj način ipak volele.