Lični asistenti fudbalera pričaju o divljem životu svojih klijenata

Članak je prvobitno objavljen na VICE France.

Fudbaleri koji igraju u prvim ligama zapadnih zemalja žive ekstravagantno. Kada neki elitni fudbaleri imaju plate od desetina miliona evra, nije ni čudo da se mnogi od njih prepuštaju finijim stvarima u životu. A nabavljanje onog najboljeg je ipak ozbiljan posao, šta god “najbolje” da je u pitanju. Zbog toga novobogataši poput fudbalera često angažuju asistente za usluge luksuznog životnog stila. Postoje kompanije koje su posvećene ugođavanju i pomoći u svemu što im je potrebno – kao što je organizovanje odmora, na primer.

„Ako im je vreme da malo budu s porodicom, obično ih šaljemo na neko ostrvo“, kaže Džeremi Vose, šef Premium Conciergerie, jedne od najpoznatijih agencija u ovoj oblasti. „Za putovanja sa prijateljima verovatno ćemo predložiti hotel u Dubaiju ili Los Anđelesu, ili vilu u Majamiju. Poput influensera, fudbaleri posebno vole Dubai – „očigledno“ mesto za zagrevanje zimi, dodaje on.

Da biste dobili ove ekskluzivne usluge, prvo morate da se pridružite Premium FC klubu – posebnom članstvu u Premium Conciergerie – što košta oko 4.800 evra godišnje. U zamenu za ovo članstvo, Vose garantuje da će vaši zahtevi biti obrađeni u roku od pet minuta.

Agencija ne opslužuje samo fudbalere – među svojim klijentima ima i poznate ličnosti, poslovne titane i druge neverovatno bogate ljude. Vose kaže da većina aranžmana obično košta između 50.000 i 500.000 evra. Bez obzira na cenu, agencija uvek sve plaća unapred, a zatim traži da joj klijent plati. „Čak i nešto kao što je neki veoma skup sat, sami ćemo ga platiti“, kaže on. „Kriterijumi su veoma visoki – gotovo ništa nećemo odbiti, osim možda ako klijent želi avans za nekretninu.“

„Fudbaleri su tinejdžeri sa neograničenim budžetom“, objašnjava Mikael Daja, osnivač Elisee Conciergerie, agencije za klijentedubokog džepa kako unutar tako i van sveta fudbala. „Jedan klijent je naručio deset plejstejšna 5 kada je konzola tek izašla na tržište — iako je imao samo šest televizora u svojoj kući!“ on kaže. „Pitao sam da li planira da pokloni ostale, a on je rekao: ‘Ne, to je da se postavi po jedan na svakom TV-u i nekoliko izloženo na zidu.’“ Kada je Daia predložila da samo kupi lažne za izlaganje. klijent je rekao ne – ovako, ako bi se oni koje koristi pokvarili, ima rezervne.

Ali Daja takođe dodaje da su fudbaleri „po našem iskustvu skloniji strahu“ u poređenju sa drugim klijentima. „Neki imaju loša iskustva sa drugim uslugama konsijerža koji su ih prevarili kada su bili mlađi. Ne tako davno, na primer, igrač iz velikog evropskog kluba rekao je Daji da je iznajmio kuću za odmor koju je prethodno rezervisao, osim što je ovaj put cena udvostručena. „Usluga konsijerža koju je koristio se ugradila u razliku“, kaže Daja.

Jedna stvar koju fudbaleri stalno traže je dostava hrane. „Možda izgleda čudno, ali zapravo ima smisla – nije da možete naručiti kavijar onlajn aplikacijom“, smeje se Daja. Jednom ga je fudbaler zamolio da uzme dva kilograma kavijara i privatnog kuvara da mu napravi mini-burgere dok je bio na kauču sa svojim drugarima.

Glavni izazov posla? Sastavljanje mreže koja može da ispuni ove vrste zahteva za nekoliko minuta. Odgovaranje na zahteve fudbalera je trka sa vremenom. Jednom je od Premium Conciergerie-a zatraženo da organizuje celo venčanje za samo devet radnih dana. „Imao sam pet ljudi koji su radili 24 sata dnevno“, kaže Vosse. Ali, na kraju, „klijent je bio super srećan. Bilo je veoma emotivno i magično!”

Ili uzmite ovaj primer: Daja je jednom primio primila od fudbalera u vezi sa belom žurkom kojoj je želeo da prisustvuje. Problem? Njegov Ferari je bio plave boje i želeo je da Daja nađe način da ga pretvori u belo. U roku od 96 sati. Ovakvo farbanje traje najmanje 72 sata – plus, morate da pronađete garažu sa pravim iskustvom i osiguranjem za rukovanje automobilom.

Ali, naravno, kada novac nije problem, rešenja je lakše doći. „Otišao je na zabavu srećan“, priseća se Daja. „Sledećeg dana je nazvao da mi kaže kako je bilo neverovatno – ali sada smo morali da skinemo belu boju”.

„Ponekad su igrači malo previše dobri u opuštanju“, kaže Philippe-Alekandre Alain iz Elite Career Lifestile-a. „Za neke od njih odmor znači Ibizu, nargilu, piće i beskrajne žurke“ – iako priznaje da to nije slučaj za sve u industriji. Većina njegovih klijenata zapravo ne ide na takvu vrstu ekscesa i dobro se brine o svojim radnim alatima (čitaj: svojim telima).

Vose se slaže, rekavši da su njegovi fudbalski klijenti uglavnom ozbiljni momci. „Često sa njima šaljemo njihove trenere na odmor – na taj način mogu da pomešaju posao i zadovoljstvo“, objašnjava on. „Ujutru treniraju; popodne se zabavljaju.”

Možda mislite o fudbalerima kao o ljudima koji rade 24 sata dnevno, ali njihova profesija zapravo zahteva relativno zdrav i disciplinovan život između treninga, odmora, ograničenja u ishrani, obaveza sponzora i zahteva medija. „Većina ljudi ne razume žrtve koje su potrebne da bi bili oni“, kaže Vose. „Većinu vremena, oni žive kao monasi: super fokusirani na svoj posao i trudeći se da ga dobro obavljaju.”

Istraživač Frederik Rasera, specijalizovan za fudbalsku sociologiju, takođe je brzo odbacio stereotip o glupom fudbaleru koji pliva u novcu. Nisu svi profesionalni fudbaleri multimilioneri, ističe on: „Iskreno, ovakav luksuzni odmor je samo za malu manjinu. U stvari, sportska publikacija L’Ekipe procenila je ove godine da je srednja bruto mesečna plata u glavnoj francuskoj ligi bila oko 40.000 evra – što znači da je polovina igrača zarađivala manje od toga, a druga polovina više.

Osim toga, većina fudbalera zna da treba da budu pametni sa novcem koji će zaraditi u svojim kratkim karijerama. „Samo zato što mnogo troše na zabave ili odmore, ne znači da ne ulažu i vredne investicije“, kaže Rasera. „Oni imaju finansijske savetnike koji im pomažu u tome.“

On takođe dodaje da mnogi profesionalci u ovoj oblasti potiču iz radničke klase: „Izuzetno im je važno da mogu da uživaju u stvarima, jer su u prošlosti morali da stegnu kaiš.“

Skromno poreklo igrača često se pojavljuje u njihovim ekstravagantnijim zahtevima. Alen je jednom morao da se polomi kako bi pronašao način da dopremi desetak Big Mekova i MekNagetsa u avion. „Privatni avion i Mekdonalds – to nije kombinacija koja odgovara većini ljudi“, komentariše Rasera.

Naravno, hrana nije jedina zabavna stvar koja igrače zanima. „Dobijamo neke zahteve koji bi bili nemoralni u matičnim zemljama igrača, čak i nezakoniti – i, naravno, ne možemo ih odobriti“, kaže jedan konsijerž koji je želeo da ostane anoniman. „Ali ne postoji pravilo protiv povezivanja ljudi sa telefonskim brojem.“

Neke destinacije, poput Dubaija, posebno su poznate po svojim vrhunskim uslugama pratnje. „Problem u Dubaiju je što devojke jednostavno nisu diskretne. Fudbalerima je super lako da ih pronađu“, nastavlja izvor. „Čim uđu u vrhunski bar, izađu devojke da ponude masažu. I previše se time hvale posle. Osim toga, tamo su cene lude.”

Još jedan anonimni konsijerž kaže da redovno dobija iste takve zahteve – i da često dolaze iz najbližeg okruženja igrača. „Ponekad imate brata od igrača koji vodi razvratniji ’fudbalski stil života’, dokje sam igrač prilično ozbiljan sportista“, kaže za VICE.

Što se tiče Vosea, svaki zahtev je više nego dobrodošao, ali on zaista povlači crtu kada je u pitanju bilo šta protivzakonito. „Daću im dva upozorenja. Posle toga, prestaću da radim sa njima.“