Lik koji podriguje najglasnije u Srbiji objašnjava kako to radi

Jedna od najlepših i najgorih odlika 21. veka jeste potpuno neograničena i neregulisana sloboda izražavanja i kreativnog stvaralaštva. Pošto sam ja dama pre svega, moram da naglasim da ne volim da slušam podrigivanje i mljackanje, ali opet, trudim se da budem otvorena za nove doživljaje, iskustva i poglede na svet.

Zbog toga sam odlučila da sednem sa mladom nadom alternativne strane srpskog jutjuba, dečkom koji se predstavlja kao Prosečni Podrig i ovako životno se bavi podrigivanjem.

Da nisam upoznata sa njim od ranije, očekivala bih nekog balavog, neprijatnog momka koji ne ume da iskontroliše svoj želudac i ponosi se time. Međutim, moram odmah da naglasim da je Podrig jedan izuzetno vaspitan, fin i prijatan dečko sa ozbiljnim talentom za podrigivanje. Ljudi, on toliko odiše smirenošću i blaženstvom, da sam ga čak i sanjala u toku popodnevne dremke, a san je išao otprilike ovako: krenula sam na predstojeće izbore potpuno rezignirana i razmišljala koji je najefikasniji način da uništim svoj glasački listić, međutim kad sam stigla tamo pod rednim brojem 28 stajalo je njegovo ime, a sve moje strepnje su iznenada nestale.

Dočekao me je u Klinika studiju u Novom Sadu, gde se snimaju sve emisije sa ovog kanala za koji verovatno niste znali da vam je potreban. Ali verujte mi, potreban je. Evo šta je Podrig imao da kaže o svom talentu i budućnosti podrigivanja.

VICE: Kako se zoveš i koliko godina imaš?

Prosečni Podrig: Zovem se Nemanja Pejčić i imam 18 godina.

Zašto ti je nadimak baš Prosečni Podrig. Zašto nije Natprosečni?

Pa u momentu sam jednostavno imao takvu inspiraciju. Trebalo je da bude ili Dnevna doza Podriga ili Prosečni, a kasnije samo nisam hteo da menjam ime.



Da li te ljudi zovu Nemanja ili Podrig?

Pa sad uglavnom Podrig, ali ni ranije nije bilo Nemanja, nego Pejča.

Na Klinika youtube kanalu vodiš Podrig Show, najgasovitiji šou na Balkanu, u kome piješ ogromne količine gaziranih pića i ocenjuješ im ukus i podrig koji izazivaju. Reci mi, molim te, koliko ti stvarno vremena treba da to popiješ i snimiš?

Snimanja zapravo uglavnom traju do sat vremena.

Samo sat vremena za ispijanje 3 l tečnosti?! Čoveče, pa to je baš podvig (izvinjavamo se ali morali smo). Pa kako se osećaš posle toga?

Pa da. I nemam nekih ozbiljnih problema, uglavnom me ništa ne muči osim što idem dosta u wc, što je normalno. Nije mi se nikad bacala pegla, ako na to ciljaš. Ako mi je neko piće gadno, prospem ga i to je to.

Pošto postoji ograničen broj pića koja možeš da isprobaš, reci mi da li imaš neke ideje za budućnost svog youtube kanala?

Osim pića, planiram da radim čelindže gde jedem neka jela, ali sve to će naravno biti uz podrige. Možda bude testiranje salama podriguša. E, a uskoro kreće i prodaja podriga u tegli, pratite na instagramu. Možda će biti različitih ukusa, videćemo.

Skoro si izbacio i snimak, odnosno audiobook, gde čitaš ceo Ustav Republike Srbije. Kako si se osećao dok si ovo snimao?

Pa znaš kako, na početku je bilo malo dosadno. Onda u sredini dosadno. I na kraju opet malo dosadno. Al’ dobro, šta da se radi.

Ljudi su bili jako razočarani što nisi ispodrigivao ceo Ustav…

Jesu, ali kontam da bi mi trebalo godinu dana i jedan kamion pun gaziranih pića da to snimim. Bilo bi dobro kad bih imao tu moć, ali trenutno je moj maksimum jedna rečenica.

Započeo si novi trend u kaver vodama, podrig kavere, ako mogu tako da se izrazim. Da li možeš da mi kažeš koji je sledeći?

Da, sledeći je od Olgenc “Rakiju pijem”, a za dalje ćemo videti.

Jel obrađuješ pesme koje gotiviš ili ideje za kavere dobijaš na neki drugi način?

Uglavnom obrađujem pesme koje gotivim, al evo na primer obradio sam Devito “Uh”jer je u trendingu. Rakiju pijem sam obećao u nekoj od prošlih epizoda, tako da planiram da ispunim to obećanje.

Koliko ti vremena treba da snimiš ove kavere?

Snimanje u principu traje nekih sedam, osam dana, ali često se desi da se rastegne jer ne snimam svaki dan, ponekad me mrzi, ponekad kupim piće za snimanje i popijem ga pre nego što stignem u studio, tako to ide.

Ne samo da radiš kavere, nego si i reper. Tvoja pesma “Ide Gas” ima 90 000 pregleda. Da li ćeš izbacivati još neke hitove?

Biće u budućnosti, ali ne bih sad to otkrivao, rešavamo još uvek neke probleme tehničke prirode, tako da ćete saznati.

Koji je najglasniji, a koji najduži podrig koji si izbacio?

Najglasniji je 90 db, a najduži 23 sekunde.

Da, znam da si glasnoću merio telefonom, što nije najpreciznija mera. Da li telefon oduzima ili dodaje decibele?

Iskreno, nemam pojma. Ja sam to jednom merio u sali, sve je odjekivalo, treslo se. Na telefonu je bilo 86 db. Kad sam izmerio ovih 90 db, bio sam malo bliže mikrofonu, ali ne znam da ti kažem tačno koliko su ove mere precizne.

Koji je rekord za najglasniji i najduži podrig?

Rekord za najglasniji je 109,9 db, a za najduži podrig je preko minut.

Da li imaš informaciju kako se ovi rekorderi pripremaju pred odlučujući podrig? Da li je nekako regulisano šta smeju, a šta ne smeju da piju ili jedu?

Kontam da možeš da popiješ i pojedeš šta hoćeš, ali ne možeš ni ti sad da popiješ neke ogromne količine, jer čim popiješ pola litre, moraš to izbaciti iz sebe.

Da li podriguješ i van kamere?

Iskreno, ne toliko jako. Podrigujem u granicama normale, kao i svi ostali. Ili podvalim neki podrig dok pričam sa drugarima.

Da li se baviš nečim što nema veze sa podrigivanjem?

Pa, trenutno ne. Samo podrigujem. Okej, ponekad i editujem, ali baš slabo. Idem u školu, igram igrice, i tako.

Da li možeš da mi daš savet kako da podrigujem jako kao i ti?

Evo ti savet.

*ispija punu čašu gaziranog soka i prepušta da ga preplavi blagodarna sila podrigivanja što kao rezultat ima jedan od senzualnijih podriga koje sam čula u svom životu*

Kako si uopšte krenuo da podriguješ?

Pa to je krenulo kao neko mini takmičenje između mene i Dekija, nismo se snimali za insta, niti bilo šta slično. On bi podrignuo, pa bih ja podrignuo još jače, i tako se otprilike rodilo to nadmetanje.

Da li možeš da opišeš svoj kontent u tri podriga?

Verujem da je većina ljudi za tebe čula kada si gostovao u Joca i Nidža šou. Da li možeš da mi otkriješ ko ti je između njih dvojice očinska, a ko majčinska figura?

Uf, pa ne znam. Kontam da je Nidža majčinska jer je manje lud, a Glavata je očinska pošto je više lud.

Da li više voliš da blejiš gajbi ili ovde u Klinika studiju?

Pa ono, bleja gajbi uglavnom nije zanimljiva, tako da definitivno na Klinici.

Šta ti kažu roditelji i prijatelji, da li se brinu za tebe? Da li profesori znaju da podriguješ?

Pa keva me uopšte ne podržava, ali šta sad, ne mogu svi ni da me podržavaju. Ćale je u fazonu okej, a i prijatelji isto. Što se tiče profesora, neki znaju, neki ne. Jedan profesor me hvali jer imam više subskrajbera od njega, a on kači snimke na youtube već deset godina.

Da li te sreću ljudi na ulici i traže da se slikaju s tobom?

Pa da, dešava se, ne svaki dan, ali svakako se dešava.

Da li čitaš komentare na youtube snimcima?

Pa da, čitam sve komentare. Nemam puno stvari kojima se trenutno bavim, tako da se uglavnom probudim, iščitam sve komentare i nastavim sa životom.

Da li imaš hejtere i kako se nosiš sa hejt komentarima?

Imam ih naravno, a sa njima se nosim u zavisnosti od raspoloženja. Nekad samo napišem ok, iskuliram. Međutim, ako sam iznerviran zbog nečega ili mi je dosadno, onda znam da krenem u borbu vređanja gde pokazujem iskustvo koje sam stekao igrajući LoL i CS:Go. To se obično završi tako što taj lik ili želi da me bije ili napiše da se sprdao i obriše komentar.

Imam još jedno pitanje zdravstvene prirode. Često kad te gledamo na lajvu, desi se da zaspiš, bez obzira na buku i gungulu koja se događa oko tebe. Zbog čega se to dešava, jel do pritiska?

Pa znaš kako, meni se u tim momentima malo spava, pa kao prilegnem da odmorim. Ali evo iskreno, ako ležim sat i po vremena, ja od toga spavam pola sata. Dakle, uglavnom ležim, mrzi me da ustanem. A pritisak mi je stvarno u granicama normale.

I reci mi za kraj, da li znaš za neko takmičenje u podrigivanju koje bismo mogli da ispratimo?

Iskreno, ne da ja znam. Postoji video na youtube-u, ali to je samo snimak podriga od 18 sekundi, što je već zastarelo. Osim toga, ništa nisam video, pogotovu da se organizuje kao takmičenje.

Hvala, Podriže!



Hvala, Podriže!