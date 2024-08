Lionel Mesi u tišini odrađuje najbolju sezonu u karijeri

Lionel Mesi je na dobrom putu da nadmaši jedinu osobu koju do sada nije uspeo da nadmaši – sebe.

Mesi je verovatno već sada najbolji fudbaler u istoriji. Svakako, o bilo kom drugom imenu moglo bi se baš debatovati, i to već govori o tome koliko je veliki, ovaj mali čovek iz Rozarija. Što je najluđe, danas, kada ima 30 godina, Mesi igra možda i najbolju sezonu u karijeri.

Šta zapravo čini ovu sezonu toliko posebnom za Mesija?

U sezoni 2011/12, Mesi je dominirao sa rekordnih 50 golova u La Ligi, odnosno 73 komada u svim takmičenjima. Mesi je iste godine hodao po vodi, ali ta sezona i nije baš bila iz palete „čudesnih“ jer je pored sebe imao takav kreativni i napadački talenat koji mu je strahovito pomogao u dostignućima – Dani Alves, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Xavi Hernandez, Alexis Sanchez, David Villa…

Šest sezona kasnije, Mesi i dalje postiže golove onako kako su najbolji među njima to tada činili, kao na primer proteklog vikenda protiv Đirone. Ali ono što razlikuje ove dve sezone je činjenica da sada pored sebe ima Iniestu koji ima 33, Luisa Suareza sa 31 godinom i potcenjenog Paulinja.



Uzimajući sve to u obzir, kao i pažnju koju mu odbrane pridaju, Argentinac je pod stalnom opsadom u poslednjoj trećini terena. Zato možda i ređe postiže golove. Zauzvrat, Mesi se vraća u dubinu terena, postavlja genijalne napade svog tima, a pronalazi i načine da postigne važne golove. U prvoj utakmici Lige šampiona sa Čelsijem videlo se da Barsa ne ume kao nekada tako lako da kreira šanse. Ukratko, Mesi sada sa manje golova, radi više za svoj tim.

A nije tako izgledalo nakon ponižavajućih 1-5 u Super kupu od Reala na početku sezone. Izgledalo je da se Barsa raspada. Nejmar je zapalio, a Mesi je odgovorio sa 11 golova u narednih šest utakmica i isto toliko pobeda. Brojao je u tom nizu Argentinac do 13 golova i devet pobeda, uključujući uništavanje Juventusa sa 3-0.



Kod kuće, Barselona ima šansu da postane prvi tim u modernoj istoriji koji će završiti prvenstvo bez poraza. Imaju 20 pobeda i pet remija, a ušli su i u finale Kupa Kralja.

Stigao je i Kutinjo, koji bi bar u domaćem prvenstvu trebalo da skine deo tereta sa leđa Mesija u lovu na rekorde.



I Suarez je u solidnoj formi, Paulinjo sve više pokazuje koliko je bitan igrač, dok se na Iniesti pomalo vide i godine i kilometraža. Seržo Buskets se od svih nabrojanih možda i najviše vratio u formu. Ipak, očigledno je da najveća dostignuća i istorijski rezultati ove sezone pre svega zavise od Lea Mesija.



On je posle 25 kola najbolji strelac i asistent La Lige, statistički najbolji i u Ligi šampiona, ali sve te brojke prosto i ne mogu da dočaraju koliko je dobar ove sezone. Kada je najvažnije, on iskoči. Golovi Juventusu, Realu, Čelsiju, sve bitno, sve su to telegrami i poruke konkurenciji.

Sa 30 godina, Mesi i dalje pravi čuda sa loptom, ali genijalnost i učinak ove sezone čini se da nisu dovoljno istaknuti. Zato nije zgoreg podsetiti na to i prepoznati koliki smo zapravo srećnici mi koji smo svedoci ovog vremena.