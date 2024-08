Ljubavni priručnik za devojke sa hendikepom u Srbiji

Znam da je zajebano biti drugačiji. Znam da ti često ide na živce što si takva, posebno kad svi oko tebe imaju veze ili bar one night stand kombinacije. Umesto da se zaključaš u sobu i ne izlaziš, jer si poverovala da si nepodobna, aseksualna i nedovoljno lepa i poželjna, pročitaj ovaj mali priručnik i kreni u akciju!

Samopouzdanje je glavna stvar

Videos by VICE

Ako sama veruješ u sebe u većini slučajeva to će osetiti i neko sa druge strane. Ne govorim o lažnom samopouzdanju gde ubeđuješ ljude okolo kako si najbolja i najlepša, i sigurna u sebe, i tebi ni jedan muškarac ništa ne može, i kako ti njih sve postaviš na mesto. Mislim na trenutke kada mirno i samopouzdano govoriš baš ono što misliš, a ne ono što im se dopada, kada se smeješ od srca, kada sama biraš šta želiš, a šta ne, kada ne pokušavaš da se dopadneš, i kad te nije blam da kažeš kako sad ne možeš da ustaneš sama nego ti treba pomoć. Bila sam na gomili dejtova i naučila sam jednu stvar, ako ti tako samopouzdana rešiš da ga smuvaš, tako će i biti uglavnom. Dugo sam se pitala zašto je tako, i kako nisam ranije ukapirala, i došla sam do zaključka da ljudi reaguju na samopouzdanje jer ga od tebe nekako ne očekuju, trebalo bi da si jadna i zahvalna, a često ga ni sami nemaju baš mnogo i onda ih to oduva, a pod toga, samo treba dovoljno puta da izađeš na dejt i sve će biti ok. Kako?

Ponavljanje je majka učenja

Eto kako, primenljivo svuda pa i ovde. Kratki dejtovi u kojima ne očekuješ ništa ali učiš su najvažnija stvar na svetu – tu gledaš koliko daleko možeš da ideš, tu sagledavaš čega se plašiš i koliko bi želela da si kao druge, tu vidiš kako samu sebe gledaš kao da si nedovoljno šta god dok u stvari nisi. Tu učiš da ako ga dovoljno intenzivno pogledaš u tišini, može da bude sasvim dovoljno. Tu učiš da ti ne bude neprijatno kad u pokušaju da ustaneš oboriš ceo sto, i isto tako učiš da ti ne bude neprijatno ako mu se ne sviđa što voliš nešto što on ne voli. Nekom drugom će se svideti. I da, možda u tom zezanju naletiš na super lika i smuvate se najozbiljnije.

Frendzoun je najnajnajgora stvar ikada

Nikada nikada nikada nemoj da pristaješ na ulogu najbolje drugarice nekome ko ti se sviđa. Ne postoji veća, a ujedno i nepotrebnija patnja. Bukvalno ne postoji ni jedan jedini razlog da slušaš kako ti priča koja mu se devojka sviđa dok ti plače na ramenu, a ti se nadaš da će nekada da okrene glavu i ka tebi. Najveći problem u takvim situacijama je što nam tada govore divne stvari koje su vrlo bliske onima koje se govore u vezi. Najlepša si, najdivnija, ti sve razumeš, kako je moguće da postoji neko tako dobra kao ti, čime sam te zaslužio i tako to.

Čim čujete nešto slično, a on vam se dopada – bežite. Nikada se nisam naslušala lepših stvari nego u takvim varijantama, i umesto da ti bude bolje samo ti je još više stalo do nečega što nema budućnost, jer veruješ da ćeš mu ti dokazati da si bolja, da si uvek tu. Tako mu samo pokazuješ sledeće – ja sam taster, ti si mi najvažniji, nemam život i sve što ti kažeš mi je ok, samo da si tu. Užas. Najgore je što nas oni tako vide zaista, kao spasiteljke koje su zamena za mamu ili devojku koju još nisu uspeli da dobiju, pa u pauzi čekaju sa nama. Ne postoji ni jedan jedini razlog da pristaneš na to ako si zaljubljena u njega jer pod a, nikad te neće primetiti kao seksualno i žensko biće jer želi neku drugu, i pod b, samu sebe povređuješ odnosom koji ama baš nikuda ne vodi, i urušavaš i ono malo samopouzdanja što imaš.

Kada lik nešto hoće sa tobom znaćeš

Ujedno je to odgovor na prethodni komentar oko frendzouna, veruj mi, kad hoće baš tebe biće itekako primetno, prosto su muškarci dosta jednostavniji od nas, ne upliću toliko emocija i preispitivanja u sve, i ako im se neko sviđa staviće to jasno do znanja rečima, a ne skrivenim signalima koje moraš da odgonetaš u priručnicima, ukoliko imaju samopouzdanja i znaju šta rade naravno, lako ih je prepoznati, direktni su, što nas dovodi do ovoga:

Beži smesta od likova koji nemaju samopouzdanja, i ne znaju šta žele

Bukvalno ne postoji ništa gore od lika koji nešto hoće ali ne zna kako da ti to kaže, i svaki čas gubi sigurnost u sebe. Taj isti lik, ako ikada dođete do seksa, pretvoriće i to u katastrofu gde ti moraš da ga usmeravaš, i preuzimaš inicijativu u svakom pogledu jer on, pazi sad, ne zna šta da radi. Nije tvoj posao da mu popravljaš samopoštovanje i veru u potencijale koje ima, to nije dobio ni u porodici pa neće ni od tebe jedne koja ima i svojih problema, dakle, ako vidiš da se tri sata premišlja da li da te uhvati za ruku, ili poljubi, ako mu je problem da se eksplicitno izrazi (čitaj: “ona stvar” za seks ili kurac), nemoj ni sekund duže da razmišljaš, pa zamisli vaš dijalog u krevetu uz opisne rečenice, ne, ne, veliko NE.

Beži od lika koji ima tešku životnu priču i čeka da mu je rešiš

Toga sam se naslušala u dovoljnoj meri da mogu da tvrdim – ovo je potpuno poremećena percepcija sveta u kojoj su svi oni siroti divni ljudi, a ti njihova spasiteljka koja ih razume i želi da ispravi sve nepravde ikada njima nanesene, dok usput gazi preko sebe i po sebi da bi njemu bilo udobnije da legne. Kod devojaka koje imaju hendikep javlja se još jedan problem – likovi često misle da mi imamo neki specijalan uvid u život i svet kakav oni nemaju jer smo “takve” pa ćemo samim tim moći i njima da odamo tajnu svoje jačine i mudrosti koju smo dobile kroz hendikep, haha.

Seti se da za traume iz detinjstva i mentalne poremećaje raznih vrsta postoji stručna pomoć i podrška, a ti to nisi. Skroz je ok da neko ima problema sa sobom i shvatanjem sveta, da ne ume da se izbori sa patnjom i neim pređašnjim iskustvima, samo je važno da shvatiš da nisi ti ta koja to treba da rešava jer zahteva ozbiljan rad sa ljudima koji znaju da se distanciraju i zaštite, a uz to su i plaćeni za to što se nose sa nečjim problemom. I ovde će se priča pretvoriti kao u frendzonovanju, u tebe koja postaješ taster dostupan na svaki njegov slom, a pošto ga voliš, onda ne možeš da odbiješ. O itekako možeš, samo još ne znaš. Jedino što za to treba jeste da dovoljno voliš sebe.

“Šta sad da mu kažem” ili prestani da smišljaš taktike

Novi svet mi se otvorio kad sam shvatila da od taktiziranja može samo da te boli glava. Dok ti smisliš odgovor na njegovu poruku, on je zaboravio i šta je napisao. Verovatno je to razumeo na neki skroz drugačiji način od onog koji si htela. Za ovo postoji samo jedan lek – reci tačno ono što želiš jasno i bez uvijanja. Super je flert i hot čet, ne kažem da toga ne treba da bude, nego da kad se smoriš od toga uvek možeš da kažeš nekom šta imaš na umu. Ne gubi vreme na prazne razgovore koji te ne vode nikuda – što pre znaš na čemu si to bolje. A šta ako te odbije? Pa, ako te on odbije, seti se da je svet pun muškaraca, pored toga, bolje se zapitaj šta ako me ne odbije jer je to jednako verovatno.

Ako hoće samo seks to nije ništa loše

Važno je samo da znate šta hoće on, a šta ti. Ako si zamislila sebe u belom pored njega, sa troje dece i baštom, gde je sve idealno, dok on zamišlja samo orgazam, uz intreresovanje kakva li si ti u seksu kad si tako drugačija, definitivno se niste razumeli. Najvažnija stvar na svetu je da jasno postaviš očekivanja i granice, ako hoćeš samo seks, reci to, ako želiš vezu, daj mu to do znanja, ako ne voliš brze šeme i varijante, naglasi to.



Poenta je samo da se razumete da ne bi posle bilo:

Ne javlja mi se tri dana, zašto?

Postoji samo jedan razlog zašto ti se ne javlja – boli ga kurac. Da da. Da si mu na bilo koji način važna pozajmio bi fiksni telefon od komšije da ti se javi. Ovo je bar digitalna era, može da ti piše na trista profila preko gomile aplikacija. Nemoj da padaš na izgovore. Ako se opet javio pošto te je izignorisao nedelju dana, to znači da mu treba samo jedno – seks. I to je skoz ok ako ste se jasno dogovorili da samo seks od tog odnosa i očekujete.

Nemoj da čekaš da ti neko priđe

Jer vrlo je moguće da neće. Ljudi imaju razna očekivanja i iskustva, možda mu je glupo, možda se plaši, možda mu je neko rekao da ti ne umeš seks jer ne hodaš, otkud znam. Ako nešto hoćeš uzmi sama, znači, ako ti se lik sviđa, reci mu i priđi. Ako hoćeš samo sekst, reci mu i to, i nemoj da poveruješ u ono da su žene koje traže seks kurve, problem je ako ne tražiš seks, to je ljudska potreba i ne dozvoli da ti i nju upakuju u nepisane društvene dogovore. Samo budi idkrena prema sebi i svojim potrebama, pa tako nastupi i u priči sa tim likom što ti se sviđa.

Ne pristaj na sve samo zato što si drugačija i misliš da te niko neće

Ovo znači i ne pristaj na seks kad ga ne želiš, na vezu koju ne želiš, na to da neće da te predstavi ortacima, još manje roditeljima, na to da govori da si mu drugarica, a kao si mu devojka, ne pristaj na to da ne idete negde zajedno jer je sa tobom teže, ni na to da mu smeta što ovo ili ono ne možeš, seti se da ako neće on, verovala ili ne – ima mnogo njih koji te hoće baš takvu i ne žele da te popravljaju i menjaju.

Budi sebi centar sveta

I u skladu sa tim postavljaj granice, traži ljude i odnose koji ti odgovaraju, budi hrabra da kreneš i isprobavaš razne nove stvari, nemoj da se brineš ako te odbije jedan, jer neće drugi, samo se prvo dogovori sa sobom šta tačno želiš, jer jedino tako nećeš tražiti krivce za to što se svima dešava sve kul, a samo tebi ne. Kul stvari se nikome nisu desile preko noći pa verovatno neće ni tebi, zato odbijaj, prihvataj, reci neću, reci boli me kurac za tebe, reci volim te, i probaj, probaj probaj.



A ako padneš, seti se da to nije strašno, strašno je da ne ustaneš.