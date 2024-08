Ljudi iz Srbije govore šta ih je najviše nerviralo kod rodbine njihovih bivših

Ako ima nečeg što može više da te iznervira od tvoje rodbine, onda je to rodbina tvog dečka ili devojke. Loše partnere birate sami, ali za njihove užasne porodice je kriva samo nesrećna sudbina. Ovi ljudi su pobegli glavom bez obzira, ali sećanja su i dalje tu.



Neka imena su izmenjena da ne bi došlo do smrtnih slučajeva.

BOLESNA BLISKOST SA SESTROM

Imala sam tog dečka koji je mnogo bio vezan za svoju porodicu. Isprva mi je to bilo simpatično i lepo, jer je brinuo za njih i bio pažljiv, a onda se pretvorilo u noćnu moru. Njegova sestra je počela stalno da bleji sa nama: išli smo u bioskop zajedno, jeli zajedno, i malo je sve postalo bolesno. Najgore mi je bilo kada smo bili na jednom festivalu, a on je u jednoj ruci držao mene, a u drugoj nju i tako smo đuskali. Njih dvoje su se stalno držali ruke, mazili i razmenjivali nežnosti, verovatno češće od nas dvoje. Njoj ni u jednom trenutku nikad nije bilo glupo što bleji sa nama i što je treći član naše veze. – Ivona* 27

DEDA DRKADŽIJA

Deda od bivšeg je bio u fazonu žene su ispod muškaraca, samo muška deca se računaju, za žene je samo udaja, ništa škola. Moj dečko je očigledno pokupio te osobine koje su me izluđivale kod njegovog dede, jer nije mogao da razume kako sam ja uspešnija od njega kad je on muško. Pazi, molim te. Na kraju smo, hvala nebesima, raskinuli. Sada se pravim da nikada nismo ni bili zajedno. – Vanja Rajković, 22

A ŠTO NEĆEŠ DA PROBAŠ?

U srednjoj školi sam prestala da jedem meso i bila sam vegetarijanac godinama. Tokom fakulteta sam imala jednog dečka koji me je smarao da provodim vreme sa njegovom porodicom što je uvek značilo da idemo na ručak, a to sam mrzela. Njegovi baba i deda su me skoro svaki put maltretirali da probam nešto sa mesom, jer im je bilo nezamislivo da neko to ne jede. Morala sam da se pravim fina, a zapravo sam htela sve da ih iznapušavam. – Ana, 25

FANTOMSKA KEVA

Ne mogu da kažem da me je stvarno nervirala njegova porodica zato što ih nisam nikada upoznala. Dugo vremena sam bila besna na njegovu kevu zato što me je dečko ubedio da ona ne želi da me upozna. Zajedno smo bili dve godine i to mi je strašno smetalo. Sada mi je to previše jadno i sumnjam da se nije ni desilo, nego da sam mu bila druga, pa nije mogao da me upozna sa porodicom, da mu je to bio samo izgovor. – Jovana, 18

BLAMANTNA KEVA

Baš nisam volela mamu od jednog bivšeg dečka. Ona je stalno pravila dramu zato što porodica u stanu iznad njih pušta decu da trče, pa se to čuje. Lupala im je kroz zidove i nekoliko puta išla na vrata da ih moli za tišinu. Mene je strašno bilo sramota zbog njenog ponašanja. – Maša, 27

SAVETI KOJE NIKO NIJE TRAŽIO

Majka moje bivše devojke je bila jako naporna žena. Od svega što je radila najviše su me nervirali njeni saveti, zato što ih nikada nisam tražio. Ona je bila ubeđena da sve najbolje zna i stalno mi je pričala šta da radim na fakultetu, kada treba da se osamostalim i još mnogo stvari koje mi nisu bile potrebne. Ni rođena majka me nije toliko gušila. – Zoran, 30

NEPRIJATNI RAZGOVORI

Nikad nisam mrzela roditelje svog bivšeg dečka, jer su zaista dobri ljudi. Ali da sam pizdela od toga što je svaki put kad bih došla kod njih bio uključen televizor u koji se nakon posla bulji po ceo dan, pizdela sam. Jer ja kad dođem, moram da sednem i ispoštujem ih uz par rečenica pre nego što odemo kod njega u sobu. I onda sednem i ja za taj televizor i hoću da dobijem rak mozga od toga šta je na njemu, i umesto da se samo isključi, svaki put bismo ponavljali neke opšte fraze tipa – eto nesrećni ljudi, političarska đubrad i slično. – Sara Radojković, 28

BROJANJE ZALOGAJA

To je bila dosta čudna porodica. Nikad nisam bila opuštena kod njih, za sve tri godine koliko smo bili zajedno. Najbizarnije mi je bilo kada su pravili palačinke. Tada bi, pre pravljenja smese za testo pitali svakoga od nas koliko će palačinki da pojede. Ja baš volim palačinke i dajem sve od sebe da sama sebi ne brojim zalogaje a oni su tražili unapred da kažem koliko ću ih pojesti. To mi je bio pakao. – Marijana* 26