Ljudi iz Srbije nam poziraju u odeći u kojoj su raskinuli sa bivšima

Istina, raskidi su tužni događaji. Ali pre svega, raskidi su jedna velika muka za onog ko mora da raskine. Kada se nalazite na pasivnoj strani, onda barem ne morate unapred da razmišljate kako da se ponašate, šta ćete da kažete i najvažnije, šta ćete da obučete. Svaka značajna prilika u životu odraslog čoveka zahteva određen autfit.

Znamo pravila oblačenja za venčanja, sahrane, žurke i prve sastanke. Ali šta obući za onaj poslednji?

Nekoliko ljudi iz Srbije je poziralo u odeći koju su nosili u trenutku kada su raskinuli sa poslednim partnerom. Pitala sam ih da objasne zbog čega su raskinuli i ono najvažnije – zbog čega su se baš tako obukli za raskid.

SAMO KEŽUAL

Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, što je u početku bilo super, ali je na kraju postalo problem. Stalno smo provodili vreme sa zajedničkim društvom, a kada je veza postala previše naporna za mene, shvatila sam da ću to morati da prekinem na što humaniji način, jer ćemo posle biti prinuđeni da se viđamo zbog tih prijatelja.

Bilo mi je jako važno da ostanemo u dobrim odnosima. Dugo sam planirala raskid jer sam to želela da uradim da bude bezbolno koliko je moguće. Tek nedavno sam raskinula i sećam se šta sam nosila. Obukla sam se ovako zato što je neutralno. To je odeća koju bih obukla bilo koji dan i ne šalje neku specijalnu poruku, osim da želim da ovo bude normalno – Marija, 25

POSLOVNI SASTANAK

Ovo je bila moja modna kombinacija za raskid. Ja sam to shvatila više kao jedan poslovni sastanak. Isplanirala sam raskid i shodno tome sam se sredila. Dogovorila sam sa tim bivšim dečkom da se nađemo na kafi, kao na pravom poslovnom sastanku. Rekla sam mu šta sam imala da kažem, digla se i otišla.

On je blejao kao tele, nije rekao ni riječ. Jedan od razloga zbog kojih sam prekinula – mutav je do bola bio. Mislim da je posle zvao mamu ili sestru da mu kažu šta da napiše u poruci. Ne ponovilo se – Bruna Daria, 20

NEPLANIRANI RASKID

Nisam planirao da raskinem, ali desilo se. Ja sam se tuširao, a ona je uzela moj telefon i našla neke poruke u inboxu na Instagramu gde sam flertovao sa drugim ribama. Sačekala me je ispred vrata kupatila i odmah krenula u svađu. Na kraju nije želela da raskine što je bila najgora stvar. Ja sam morao to da uradim. Htela je da se izvinjavam i da joj se iskupim, ali posle mojih i njenih akcija nisam verovao da je to moguće. Odeća nije bila planirana za raskid. Samo je bila prva stvar koju sam obukao, sve se totalno neplanirano izdešavalo – Aleksandar, 35

PAŽLJIVO PLANIRANI RASKID

Vučem se sa jednim dečkom već dve godine i još uvek ne znam šta smo mi tačno. On se često ponaša kao fakboj što mene izluđuje. Jedno veče, pre možda mesec dana, sam se spremila da konačno dođem do odgovora koje tražim. Nisam planirala da raskinem, ali sam bila spremna i na to. Sredila sam se da izgledam najbolje, ako već treba da se osećam najgore. To veče smo raskinuli – Tara, 24

UBLAŽAVANJE SITUACIJE

Živela sam sa dečkom nekoliko godina i kada je došlo vreme da raskinem nisam znala kako da to uradim. Nije bilo razloga da se spremam nešto posebno, ali mislim da sam namerno to uradila u ovoj raspad kombinaciji da bi njemu bilo lakše. Kao ja sam jadnica, ne treba da budeš sa mnom veruj mi. To je klasična raspad odeća za po kući, flekava majica i pidžama sa rupom. Tako obučena ne bih otišla ni do marketa – Milena, 25

ZBOGOM HALJINI

To je bio bolan raskid, tačno se sećam haljinčeta koje sam nosila. Obukla sam je tada za raskid i više nikad, tek sam sinoć to skontala. Stoji mi u ormanu iako je od moje omiljene kreatorke. Vezala sam taj događaj za haljinu baš. Tada je bila skroz nova, zato sam je i obukla, a raskid je prošao očajno jer dečko nema mozga – Anđela, 28