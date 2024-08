Ljudi iz Srbije o tome kako se sve bore protiv nesanice

Dok nisam sela da napišem ovaj tekst nisam ni znala koliko mi je zapravo teško da govorim o nesanici jer tu me izgleda posebno drma emocija. Toliko da mogu da se rasplačem samo od pomisli na nju, i to ne figurativno, jer to je drugo ime za pakao.

Specijalno za ovu priliku zaronila sam do samog dna ličnih užasa i zamolila oko sebe da mi kažu koje sve fore koriste kad ne mogu da spavaju i kako uspevaju da umilostive boga sna, Hipnosa. Nadam se da će nešto od ovoga nekom stvarno pomoći da zaspi. Jer, s nesanicom vam je kao i kad ste bolesni – samo želite da opet budete normalni i da se naspavate. Neko ko ne može da zaspi probaće sve, sve, sve, sve. Da, to se zove očaj, znam.

Razni interneti opisuju nesanicu kao “komplikovano stanje” (molim neki užasniji opis!) i “teškoću da se zaspi ili da se stanje sna održi čak i kada imate sve uslove za to.” To znači da vam je džabe ako ste zamračili prostoriju gde spavate, ugasili vajfaj i zvona na telefonu, i spustili roletne. Možda vam je i krevet udoban, i nemate nekih konkretnih briga, makar ne svesnih. A vi i dalje ne spavate. Kaže još i da su takve osobe “umorne, dekoncentrisane, sa smanjenim učinkom na poslu ili u školi.” Pa, ovo me tera da od srca naglas čestitam samoj sebi na akademskim i poslovnim uspesima do sada.

Ključna stvar koja pravi razliku između akutne nesanice – trenutno ne mogu da zaspim zbog ispita ili posla, koja nestaje kada je problem otklonjen i stvarne nesanice je vreme trajanja. Prava neman o kojoj ovde govorimo je hronična nesanica – i ona se događa minimum tri puta nedeljno i traje najmanje tri meseca. I to ako imate sreće.

Kako Sioran može da pomogne

Po slučajnoj preporuci profesora filozofije uzela sam da čitam rumunskog filozofa Emila Siorana (na rumunskom se pravilno kaže Ćoran). Zašto mi je to toliko značilo i zašto se nadam da će i vama? Zato što vas podseća da niste sami u tom paklu, i da se sa tim može živeti. Ovde mislim na njegovu knjigu “Krik beznađa”, i to je Biblija za ljude s nesanicom, probajte, radi kunem se, i nije “debela”, lako se čita. Ja sam naišla na crno izdanje na čijim je koricama Munkov “Krik”. Kako bih vam rekla, i naslov i likovna opremljenost – i pre nego što sam je otvorila osetila sam nešto čega nije bilo mesecima – nadu.

Pisao ju je kada je imao 22 godine, nešto više nego ja u tom trenutku, ali ono što me je najviše uzdrmalo, sem činjenice da je čovek prosto genijalan – jeste osećaj da se još neko na svetu osećao podjednako užasno, baš ovako, da nije mogao da spava, ali da je ipak preživeo, i da ću verovatno uspeti i ja.

Ovaj predivan filozof kaže (parafraziram naravno) da nam san daje iluziju novog početka. Legnemo, zaspimo, probudimo se, novi je dan, i imamo nove prilike. Međutim, kada provedemo noć gledajući kako se menja svetlo na stvarima u sobi, i kako sve ostaje isto, shvatimo da je sve ustvari kontinuum. Oh, oni koji su probdeli noć gledajući kako polica sa knjigama menja nijanse, znaju o čemu ovaj kralj govori, i da tako izgleda kratak prikaz očaja.

Taj isti čovek je rekao da je prava samoća “jedino ona u kojoj se osećaš apsolutno izolovanim između neba i zemlje.”

To je ujedno i najbolji opis nesanice. Tačno se tako osećate kada ne spavate kako treba mesecima, potpuno izolovano, napušteno i samo i niko ne može da vas spasi dok visite u međuprostoru svemira.

Čitanje ove knjige pomaže najviše tako što vam u tim najtežim momentima govori da niste sami. To vam je kao da vas neko dugo i toplo grli dok plačete, što je prelepo.

Siroan (ili Ćoran) govori o još jednoj stvari koja se na ovo nadovezuje, a to je mržnja prema spavačima odnosno trip kada kroz prozor gledaš u grad koji svetluca i misliš jebote svi spavaju, samo ja ne mogu. O verujte mi, mislila sam da nisam sposobna za mržnju, a tad sam otkrila da jesam. I danas kad mi neko kaže da zaspi ćim spusti glavu na jastuk ne osećam baš čist hejt, ali zavist, to da. Želim da ih protresem i viknem “kako pobogu, kako”? Sioran je prevazišao nesanicu tako što je u jednom trenutku provalio da ako puno voziš bajs i mnogo se umoriš, zaspiš kao beba. Šta da kažem, blago njemu, probajte i to.

Brojanje, fizička aktivnost i muzika

Ako vam nije do filozofije, pokušajte brojanje unazad. Ja to radim redovno, dok ne prolupam potpuno i izmorim mozak namrtvo, ili ribanje kupatila, sređivanje kuće ili bilo šta slično što će jako da vam izmori telo, fizička aktivnost stvarno zna da pomogne.

Takođe imam običaj da zamislim sebe kako ležim na livadi u gomili cveća i gledam oblake kako prolaze nebom. To me najčešće makar smiri ako me baš ne uspava. Poslednja stvar kojoj se okrećem pre tableta je uspavljivanje klasičnom muzikom, i to isključivo klavirom. Ne znam koja je naučno dokazana fora sa tim ako je ima, ali stvarno vas sabere iznutra, a ako plačete što ne spavate, makar je uz muziku (a možete i narodnjake, šta god vam leži, važno je da pomaže, u ovoj situaciji lek se ne bira).

Lekovi

Ali ako vas ništa od pomenutog ne radi, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da odete kod lekara.

Gadna stvar sa upotrebom lekova za spavanje su nuspojave (neki od njih se koriste i u lečenju raznih mentalnih stanja, poput depresije), koje se prilićno često manifestuju suicidnim mislima.

Ovi lekovi takođe utiču na motoriku i koncentraciju, i treba im bar osam sati dok vam iscure iz tela, pa prema tome odredite vreme kad ih pijete. Ne želite da u šest ujutru krećete na posao dok ste još u slowmotion fazonu, verujte, opasno je.



Ako vam se desi da ste još nadrogirani, a morate nešto važno da uradite, fokusirajte se na posao po delovima, ako pišete to znači pasus po pasus, sa fokusom na odlomak, ne na celinu, tako će vas manje hvatati panika.

Šta su mi rekli ljudi

Malo sam pitala ljude okolo na koje načine oni uspevaju da prevare san da dođe, i evo šta su mi rekli:

– Krenu razne stvari da mi se motaju po glavi, svi problemi koje sam imala ikad oživljavaju i sve vrtim po mozgu. I onda pustim da mi svi ti problemi (u vidu jednog dugometražnog filma) prođu kroz mali,veliki i srednji mozak i kada se film završi samo se ugasim. Svakako ako mi se prosto ne spava i na vreme vidim da će krenuti da me muči, ja popijem pivo, dooosta piva i spavam kao bebica, – Jovana Sekulić, 24.

Ja sam u očaju zbog nesanice pre par dana prvi put popila pola poveće čaše sangrije. Šta da vam kažem, zaspala sam. Probajte (ali ne prečesto, da ne bude posle da sam vas ja učila naopako).

Jedna drugarica mi je rekla da ima tehniku da pronađe tačku u telu gde oseća nešto lepo, fokusira se na taj osećaj i na liniju koja ide od nožnih prstiju pa na gore, i kako linija ide ka gore, tako ona ide ka tome da zaspi. Kad osećaj stigne do tačke u telu koju odredimo, trebalo bi da smo zaspali. Ovo ću da probam, definitivno, malo mi vuče na joga fazon, i onu priču da zamislite kako vam zrak sunca greje prst, pa šaku i tako redom, baš je lepo.

– Moja tehnika je da pustim emisiju dokumentarnig programa, lepi glasovi me umiruju, – Goran Lučić 31

Kao dopunu mogu da vam kažem i predlog da pustite radio dramu, jer mašta je hiljadu puta bolja kad ima prostora da domišlja. To vam je kao da pustite mozak da trči kroz neku šumsku stazu i da izmišlja predele okolo. Probala, hoće da upali.

Još jedna drugarica mi je rekla da nesanicu rešava tako što legne na desni bok i izdiše na slovo m, ili se pretoplo obuče, i to je uljuljka. Ovo nisam smela da probam, mislim s odećom, valjda bih se istopila. Pazite sad ovo:

– Jedina tehnika je lek za spavanje. Ništa ne pomaže. Najveći problem je hrkanje mog muža. I kad se uspavam, probudi me (imam toliko lak san da čujem i kad uđe u sobu) i pored čepića za uši. A kad me probudi, nema mi spavanja. U zadnje vreme sam toliko umorna da se uspavam bez problema, bez lekova. Ali u drugoj sobi. Spavamo odvojeno. Išla sam od apoteke do apoteke i raspitivala se o različitim sredstvima za spavanje i protiv hrkanja. Jedan fin stariji apotekar mi je savetovao: ,,samo druga soba!“ Od tehnika nisam koristila baš ništa. Bukvalno dok ne spavam mi mozak kopa po sećanju i uznemirava me podsećanjem na stvari koje nisam uradila, rokove i toliko se uplašim da ustanem i krenem da planiram rešavanje obaveza i tako iz noći u dan. – Ana Cvetković, 32

Nisam jednom ustala da napišem tekst usred noći, iz očaja i panike. A tek ovaj deo o buđenju na svaki šum, o, gospode, kao u onom stihu iz čitanke za osnovnu “Kad mrav zrno sruši/ čuju zečje uši”, e tako se osećam, kao jadni mali zec koji čuje sve.

– Postoje dva vida uspavljivanja za mene od kojih je jedan ekstremniji što ga ne čini ništa ređim od ovog blažeg: prvi je da ako ne pomaže ni TV, ni muzika ni omiljena poza spavanja na stomaku, onda legnem na leđa bez jastuka i pokušavam da dišem duboko i da zaustavim bilo kakav dotok misli, osim skoncentrisanosti na disanje. Drugo je da moram da se istuširam i promenim svu posteljinu na krevetu jer me čisto smiruje i to je u 99% jedino što me zagarantovano uspava – Olga Filipović, 32

Ovo stvarno moram da probam. Zamislite samo kako miriše čista posteljina. Skoro da mi se spava. Jedna od stvari koja mi se jako dopala je sledeća vizualizacija, koju sam probala, ali mislim da treba malo vežbe dok proradi:

– Nisu pomogli ni oni zvuci iz prirode tipa kiše, potoka, ptičica. Onda sam čitala raznorazne članke na netu i našla neki u kome je pisalo da treba zamisliti crnu rupu u glavi i da to pomaže pri uspavljivanju. Ja nisam mogla da zamislim crnu rupu, ali jesam kuglu, crnu kuglu koja rotira, i zaista to je pomoglo donekle da iskljućim sve ostale misli. – Sabina Sadović, 25.

Crna rupa/ kugla kažeš? Divno! To kao da je Sioran predložio.

– Probala sam razne metode za borbu protiv nesanice: brojala ovce, slušala opuštajuću muziku, gledala humorističke serije i filmove. Nijedna od ovih pomenutih metoda nije bila delotvorna po moj san. Pošto volim da čitam knjige, odlučila sam da pokušam i tu metodu – čitanje pred spavanje. Desilo se to da sam čitajući knjigu, zaspala za 30 min. Čak i danas, kada čitam knjigu,a san mi polako dolazi na oči, tek kada završim poglavlje, odlazim da spavam. – Aleksandra Stojanović, 29.

To sestro! Knjige stvarno rade, ali nažalost ovo neće uvek da uspe, bar ne meni. Ipak, jedna od najdivnijih stvari je kad zaspite nad dobrom knjigom. To znači da vam se nije prestajalo s čitanjem. A može da znači i da učite za ispit, možda.

– Kad god imam problem s nesanicom, legnem u položaj u kojem uvek zagarantovano zaspim, a to je na stomaku. Pustim neku seriju da gledam koja ne zahteva preterano angažovanje mentalnih kapaciteta čime uspesno skrenem misli i ubrzo zaspim. Pošto sam vremenom postala imuna na metod broj jedan, istraživanjem psihologije, faza spavanja i moždanih talasa, naišla sam na pojam ASMR ( Autonomous Sensory Meridian Response). To je stanje prilikom kog je osoba koja je izložena nekom spoljašnjem izvoru zvuka ili drugom stimulusu ima osećaj prijatne jeze. Postoje razni zvukovi koji predstavljaju okidače za ovakvo stanje kao što je recimo okretanje stranica ili šuškanje kesama ili lupkanje prstima po drvenom stolu. Danas u svetu postoji dosta ljudi koji se bave snimanjem ASMR videa, a meni uvek pomogne slušanje bajki koje su snimljene ovom tehnikom. – Jelena Štulić, 26

Ne znam za vas, ali ja kad pustim seriju, tek tad sam ugasila sa spavanjem. Nema stajanja dok ne padne sezona. Ako mislite da može da vam pomogne, probajte. A ovo ASMR meni zvuči baš obećavajuće, naročito deo sa šuštanjem stranica.

Ali! Moj apsolutni favorit je nešto što mi je predložio jedan od najdražih likova u životu – kaže čovek, kad ne može da spava pusti Šešelja u Hagu na repeat. Što i vama želim, mada nisam sigurna da li se samo zajebava. Probajte, neko će da padne, nesanica ili vi.

Kako se nositi sa nesanicom

Nemam tačan recept kako da izdržite ovo, ali imam iskustvo, a ono kaže sledeće: hronična nesanica retko nestaje sama od sebe. Tražite pomoć, gde god mislite da je možete naći, i ipak počnite od lekara, a ne od sopstvenih kreativnosti, ako primetite da je vrag odneo šalu i da sve to previše traje.

Nemojte da prolazite kroz to sami, i obavezno makar pričajte sa nekim, jer nesanica jeste opasna. Osim što užasno utče na organizam generalno, još gore utiče na um. To su direktna vrata za depresiju, jer posle nekoliko meseci pakla s uspavljivanjem, teško ćete “misliti pozitivno”. Mislićete suicidno, nakon sveg tog očaja što ne možete da zaspite. A svi znamo šta ide ako dovoljno dugo tako mslimo.

Ja i dalje imam osećaj straha i anksioznosti uveče, kad provalim da dolazi nesanica, i dešava se da plačem jer ne mogu da zaspim ili jer se bojim da neću zaspati. Kapiram da sve to nikad neće prestati, ali više nisam toliko očajna kao ranije. Jebiga, to sam ja, šta sad.

Probajte neku od ovih tehnika za spavanje, stvarno se nadam da će pomoći.

Srećno spavanje!



