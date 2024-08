Ljudi koji duvaju češće imaju seks, tvrdi studija

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na TONIC

Redovni korisnici kanabisa imaju više seksa od onih koji ne duvaju, rezultati su nove studije objavljene u Žurnalu seksualne medicine koja je zbunila čak i njene autore.

Istraživači su studiju sproveli očekujući da će dobiti upravo suprotne rezultate. „Mislio sam da će biti isto kao sa pušenjem ili svakom drugom potencijalno štetnom aktivnošću“, kaže stariji autor studije Majkl Ajzenberg, vanredni profesor urologije na Školi medicine Univerziteta Stenford. On kaže da često leči muškarce sa seksualnom disfunkcijom, a mnogi od njih ga pitaju da li bi njihova upotreba marihuane mogla da bude faktor. I zato je Ajzenberg želeo da da kvantifikuje efekte kanabisa na erotsku inhibiciju.

Ali redovni pušači trave zapravo su seksualno aktivniji, pokazala je studija.

Rezultati su zasnovani na anketiranju više od 50.000 Amerikanaca uzrasta između 25 i 45 godina, primarnih godina za hopa-cupa u krevetu. (Istraživači su koristili Nacionalnu anketu za proširenje porodice tako da zapravo govorimo o primarnim godinama za reprodukciju, ali skrenuli smo sa teme.) U anketi je ljudima konkretno postavljano pitanje koliko puta su imali heteroseksualni seks proteklog meseca i koliko su često pušili marihuanu u protekloj godini. Oko 24,5 odsto muškaraca i 14,5 odsto žena reklo je da je koristilo kanabis u protekloj godini, a kresali su se češće od muškaraca i žena koji bi položili test na drogu na svom radnom mestu.

Muškarci koji su svakodnevno koristili marihuanu izjavili su da su imali seks u proseku 6,9 puta u prethodne četiri nedelje, dok su se muškarci koji nisu koristili vutru u protekloj godini kresali samo 5,6 puta u istom četvoronedeljnom periodu. Svakodnevne korisnice kanabisa imale su seks 7,1 put tokom te četiri nedelje, nadmašivši svoje koleginice koje ne duvaju, a koje su u akciji bile u proseku šest puta u istom tom periodu. Sve u svemu, korisnici vutre imaju oko 20 odsto seksa više od onih koji apstiniraju od vutre, a to je odnos koji je i u direktnoj zavisnosti od uzete doze: što su oni više pušili, to su više seksa imali. Naučnim rečnikom rečeno, „veća upotreba marihuane bila je povezana sa povećanom učestalošću koitusa.“ To je prva studija koja se bavila direktnom vezom između upotrebe marihuane i učestalosti seksa među populacijom Sjedinjenih Država.

Moguće je da efekti smanjenja inhibicije kod kanabisa utiču na to da su korisnici skloniji tome da se kresnu, kaže Ajzenberg, ali još uvek nema dovoljno podataka da bi se uspostavila kauzalna veza između redovne upotrebe kanabisa i aktivnog seksualnog života. „Upotreba kanabisa ne znači automatski da ćete imati više seksa“, ističe on, tako da nema potrebe da se bacate u potragu za njim samo iz tog razloga.

Prethodna istraživanja veze između kanabisa i seksualnog zdravlja su oskudne i oprečne: s jedne strane, neki izveštaji pokazali su da postoji erektilna disfunkcija kod čestih korisnika, dok su drugi vutru povezali sa smanjenim brojem spermatozoida. Ali jedno drugo istraživanje, sprovedeno i na ljudima i na životinjama, pokazalo je da kanabis stimuliše delove mozga koji učestvuju u seksualnom uzbuđenju i aktivnosti.

Dakle, može li razlog prosto da bude kulturološke prirode? Ljudi koji duvaju žele da uživaju u svom životu do kraja i odbacuju smerne društvene norme, pa su onda i raspoloženiji za tandarenje? A ljudi koji ne rade nijedno od ta dva samo su uopšteno inhibirani?

Ajzenberg je potražio dokaze za ovo u podacima, ali ih nije našao. „Pomislili biste da će onda postojati neki drugi kulturološki faktor koji utiče na te cifre“, kaže on. Povećanje seksualne aktivnosti među korisnicima vutre ostalo je konzistentno nevezano za rasu, rod, stepen obrazovanja, prihode, veru, bračni status i roditeljski status. U svim podgrupama u tim podacima, oni koji su upražnjavali gandžu takođe su i češće menjali posteljinu od onih koji to nisu radili. Ovaj trend zadržao se čak i nakon što su ispitanici priznali upražnjavanje drugih droga kao što su alkohol i kokain.

Dakle, Ajzenbergu preostaje samo da pokuša da utvrdi kako ova informacija može da bude od koristi onima sa problemima sa seksualnom performansom. Kako sam Ajzenberg kaže: „Ključni sledeći korak bio bi da se pronađe način da se ovo iskoristi u svrhu terapije.“

