Ljudi koji su sinoć ispoštovali dogovor za izlazak

Juče ste sigurno jedva čekali da se sa posla vratite kući misleći kako će samo još ludaci i oni koji baš moraju izaći iz kuće. Međutim, sinoć se na razgovoru inspirisanom knjigom „Tačka preokreta“ novinara Malkoma Gladvela u beogradskom klubu Sprat okupio, za vremenske uslove, solidan broj ljudi.

Uostalom, iako smo svi bili danima zastrašivani Armagedonom u Beogradu, nismo ludi, ali ipak smo se malo frapirali. Hladno je i napadao je sneg, što je sasvim dovoljno da ne izađemo nigde. Neke je, međutim, priroda, koju ipak ne kontrolišemo, naterala samo da uspore. Desila se neka vrsta promene društvenog funkcionisanja. Svi koji su rešili ili morali da izađu napolje postali su strpljiviji i obazriviji u odnosu na druge kako bi bilo šta u saobraćaju funkcionisalo.

A upravo se temom društvenih i individualnih promena bavio se i razgovor koji je okupio psihijatricu Aleksandru Buberu, direktorku marketinške agencije Natašu Filipović, istoričara Stefana Radojkovića i Jelenu Marić arhitekticu, vlasnicu gazdinstva koje se bavi uzgojem koza. Aleksandra Bubera objasnila je da bi bilo šta krenulo da se formira kao društveni pokret viralnog potencijala mora da postoji lik avanturiste koji prvi nešto započinje, zatim mu se pridružuju rani prihvatioci koji su vizionari, a za njima dolazi rana većina koja je to neko vreme sa distancom posmatrala, pa tek za njima masovno pridruživanje ljudi.

Prateći analogiju sa ovim razgovorom shvatila sam da je avanturista u ovoj priči organizatorka Marija Pantelić koja je ostavila posao i rešila da bude advokat neformalnog obrazovanja, da su njeni pomagači i govornici rani prihvatioci i vizionari, a mi ostali u publici rana većina. Ali evo kako to zvuči u praksi i šta su ljudi koji su se pojavili na događaju rekli o tome zašto „nisu ispalili“.



Stefan Radojković, istoričar, učesnik razgovora

Osim što postoje očekivanja da se kao govornik pojavim, stvar je date reči. Kao što znamo, čovek se hvata za reč, a vo za rogove.

Vladan Đukanović, programski asistent u organizaciji za ljudska prava

Mnogi dragi ljudi sad startuju sa ovom organizacijom i ovo im je važan događaj.

Dejan Rakezić, preduzetnik

Nije zbog toga što mi je blizu. I uopšte nije zbog toga što to drugarica organizuje. Šalim se, jeste ali i interesantna je tema i želim da saznam nešto više o autoru knjige o kome sam već nešto čitao.

Brankica Hadžić, akaunt direktor

Kijamet je pobedila želja da podržim prijateljicu za koju uvek znam da ima šta da kaže.

Slobodan Manojlović, prevodilac i programer

Jedan od govornika me je pozvao i ja sam rekao da ću doći. Ali tek kad sam video kijamet pomislio sam da treba da podržim ovakvu inicijativu jer će se sigurno odazvati manje ljude nego što bi obično. Više me je vezalo to nego tema, mada je i ona intrigantna pogotovu danas.

Marija Pantelić, organizatorka razgovora i tvorac novosnovane organizacije M-peeria

Bili smo skeptični da li će doći ljudi, ali onda smo shvatili da u duhu tačke preokreta treba da vidimo i šta nam ovo vreme koje se naglo preokrenulo donosi.

Milica Škiljević, politikološkinja koja se bavi mladima

Pre oko deset godina sam čitala kolumnu Srbijanke Turajlić u Ninu koja je takođe pričala o tački preokreta i o tome kako stvari ne mogu konstantno da idu na dole, već će u nekom trenutku morati da se stabilizuju i krenu da se menjaju. Iako je kijamet nisam htela da i ovaj dan bude kao drugi kada dođem kući, pogledam seriju i propustim događaj sa temom o kojoj se ne priča dovoljno.

Ne znam da li će ovo okupljanje izazvati bilo kakvu veću tačku promene ali sam nakon razgovora sa okupljenima saznala dve stvari.

Entuzijazam i solidarnost mogu pobediti prirodne nepogode.

Ako vas je jutros iznervirao neočišćen sneg ispred ulaza, možda se ne treba zauvek oslanjati na revnost komšije, nekada promena stvarno dolazi iznutra ili ne dolazi nikako.