Ljudi nam otkrivaju šta su najsurovije stvari koje su radili u srednjoj školi

Srednja škola poklapa se sa jednom od najhaotičnijih faza moždane aktivnosti tinejdžera. To je period naelektrisane drčnosti pomešane sa nepromišljenom impulsivnošću, i mnoge je od nas naveo da uništimo one koji su to najmanje zaslužili. To je tužna, ali i neobično česta pojava. Samolepljivi papir je zapravo bio šmirgl-papir! I tako dalje.

Da bismo stekli jasniju sliku o tome koliko je to zapravo često, zamolili smo redakciju VICE Australije i VICE Novi Zeland da nam ispričaju svoje tužne priče.



Ema

Pokrenula sam glasinu da je anoreksična devojka sa naše godine ostavila za sobom ogromno govno u toaletu nižih odeljenja. Svi su ga zvali „čudovišno govno“, a ja sam im objasnila da je to uradila zato što anoreksičari jedu mnogo voća. Jednog dana me je čula kako to pričam nekim kul dvanaestogodišnjakinjama. To me je uništilo. Napisala sam joj dug mejl rekavši joj da može da izmisli o meni šta god hoće, a ja ću priznati da je to istina. Samo mi je odgovorila: „Sve je u redu, i dalje smo prijateljice.“ Bio je to najtužniji mejl u mom životu.

Džejk

Začinio sam jednom klincu čitavu flašu vode brzodelujućim tečnim laksativom. Nisam ga video nedelju dana posle toga.

Ben

Dva prijatelja i ja izmislili smo realističnu devojku iz snova (realističnu u smislu da voli System of a Down, a ne tek tamo neki „death metal“) samo za našeg drugara, a potom ga dodali na MSN-u. Ali sve je postalo suviše stvarno kad se on zaljubio u nju, tako da smo izmislili priču kako mora da se seli preko okeana i da joj ćale brani da koristi MSN. Na kraju smo mu priznali sve kad smo se napili, a on je posle toga izgubio nevinost sa devojkom koja ga je dugo proganjala.

Karen

Imali smo u našoj školi učenicu sa razmene iz Južne Amerike i ja sam se dobrovoljno prijavila da je udomim (bila sam ćerka jedinica). Kad je kod nas provela već nekoliko dana, počela sam da joj govorim da je njena majka mrzi i da ju je zbog toga poslala od kuće. Ona se rasplakala i tražila da je premeste iz naše kuće. Onda sam to počela da pričam i po školi, sve dok se najednom nije vratila u Južnu Ameriku — mnogo pre vremena.

Ana

Prijateljica i ja smo nazvale info liniju za herpes i tražile da se gomila informativnog materijala pošalje na kuće devojaka sa naše godine za koje smo smatrale da su „drolje“. Bio je to sedmi razred, tako da je to značilo da su te devojčice samo nosile sjaj za usne.



Ursula

Rekla sam prijateljici, nakon što sam joj pravila društvo kod veterinara sa njenim hrčkom, da njen hrčak neće preživeti (iako mu je bilo dobro), samo da bih videla kako će reagovati. Plakala je danima.



Sara

Moje prijateljica i ja smo često zvale fiksne brojeve iz zezanja. Jednom smo dobile govornu poštu ljupkog para koji je zvučao kao da je zaljubljen do ušiju. Nazovimo ih Džejn i Dejv, a ja sam se pretvarala da imam aferu sa Dejvom ostavljajući opširnu poruku o vremenu koje smo proveli zajedno. Potom sam ostavila broj mobilnog telefona prijateljice na koji mogu da se jave. Oni su uporno zvali a mi se uporno nismo javljale. Na kraju su otišli u policiju jer su bili blizu toga da se razvedu i muž je želeo da dokaže da to nije istina. Moje prijateljice i ja (zajedno sa našim očevima) morale smo da idemo i suočimo se s njima u policijskoj stanici i da im u znak izvinjenja poklonimo vaučer za restoran.

Džef

Išao sam u školu za dečake sa duboko ukorenjenom tradicijom siledžijstva i maltretiranja. Mlađi dečaci su izvlačili najdeblji kraj i u brojnim prilikama sam „prisustvovao“ nečemu što se zove „šipkarenje“. Šipkarenje je kad uzmeš nekog niskog dečaka, posadiš ga na vrh šipke i provučeš šipku kroz njegove kratke pantalone i gaće. Kad si ga tako „udenuo“, pustiš da mu se stopala spuste na zemlju i ostaviš ga tamo. Jedini način da se izvuče sa šipke je da skine pantalonice i gaće kako bi se oslobodio.

Adriana

U drugom srednje išla sam na razmenu u Francusku na sedam nedelja sa još pet prijateljica. Nismo poznavale nikog drugog u toj francuskoj školi. Jedna od devojaka pokušala je da spreči druge da se kandiduju za školskog kapitena, tako da sam odlučila da joj se osvetim: niko iz naše grupe nije smeo da priča sa njom čitav ostatak boravka. Izolacije je bila jeziva, od toga da je dobila zasebnu hotelsku sobu, do toga da je nismo zvali na ručak ili večeru sa nama i bukvalno izbegavali da je gledamo u oči.

Dejv

Prijatelj i ja smo se iskrali dok smo bili u kući našeg prijatelja Vila i, dok niko nije pazio, pustili na najglasnije najogavniji pornić na kompjuteru u njegovoj sobi (on u tom trenutku nije bio tamo). Sećam se da sam krajičkom oka video hardkor scenu fistinga koja je izgledala kao da lik uporno udara drugog pesnicom u dupe. Njegova majka je ušla u njegovu sobu da vidi odakle dopire ta nesnosna buka. Naš prijatelj je bio u fazonu: „To nije moje! Ja ne gledam porniće!“ Usledile su suze dok je Vil kukao da je nevin. Zauvek nam je zabranjeno da dolazimo u njegovu kuću.



Lejla

Rekla sam sinu omiljenog profesora da od njega nikad neće biti ništa, baš kao ni od njegove majke.



Sara

Stvarno sam bila jeziva prema bratu dok smo odrastali, a on je uvek bio tako dobar prema meni. Jednog dana sam lepila nešto spajalicama u dnevnoj sobi i videla da je ostavio patike za školu napolju. Ni ne razmišljajući o tome šta radim, samo sam ubacila par spajalica u obe patike. Imala sam viziju da će ih obuti i vrištati kao mačak iz crtaća i svi ćemo se tome dobro nasmejati. On ih je obuo naredno jutro i ništa nije rekao, samo je pošao ka vratima. I tako sam narednog dana uradila isto. U ono vreme imalo mi je savršenog smisla da nastavim to da radim sve dok ne izazovem urnebesnu reakciju koju sam zamislila.



Prošle su nedelje i nedelje, i jednog dana sam čula kako priča sa majkom. Imao je problema sa kolenima i kukovima zbog hroničnog bola u stopalu i bio je zabrinut jer je bio glavni sportista u školi. Izgledalo je da će bol u stopalu da ga izbaci iz igre na čitavu godinu i da će izgubiti poziciju školskog kapitena. Uletela sam i rekla: „Oh ne, sve je u redu sa tvojim stopalima, samo sam ti stavljala spajalice u patike svakog dana nedeljama.“ Oboje su bili strašno ljuti. Sećam se da je majka vikala na mene: „Zašto bi to uopšte uradila? Šta ti je bila motivacija?“ A ja sam zurila u nju i bila u fazonu, ovaj, sad kad razmislim, nisam je baš ni imala.



Viki

Poslala sam prijateljicama gomilu anonimnih pretnji smrću ispisanih izbledelom crvenom hemijskom tako da izgleda kao da je pisano krvlju. Ne znam šta me je navelo da to uradim; uglavnom nisam sociopata.



Mo

Menjala sam školu jednom i devojka sa kojom sam se sprijateljila odjednom je počela da se ponaša strašno zlobno prema meni. Nisam navikla da ne budem najpopularnija, tako da nisam znala kako da se postavim prema prijateljici koja se pretvorila u neprijatelja. Na kraju sam zapisala sve što mi je do tada poverila (koje sve ljude mrzi, koji momci joj se sviđaju) u „unos iz dnevnika“ i okačila ga na oglasnu tablu u školi, kao da je ga je ona napisala. Mnogo je plakala.

En

Išla sam u školu čija je zadnja strana gledala na nacionalni park. Tokom kros kantrija sakrivali bismo se, hvatali osmake, potom ih vezivali lepljivom trakom za drveće.