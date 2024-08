Ljudi nam pričaju najgluplje stvari koje su uradili da bi impresionirali simpatiju

Kada sam imala 16 godina, mislila sam da je put do muškarčevog srca preko mog stomaka, tj da se tipovi lože na devojke koje imaju veliki apetiti. Očigledno sam pokušavala da budem kul riba, koja između ostalog jede i pije “kao muškarac”. Mislila sam da kul ribe jebu mater ljubitljkama salate ali da imaju telo kao Kejt Hajdson.



Moja prilika da impresioniram dečka svojom proždrljivošću je došla tokom jednog leta kada su moj brat, njegov prijatelj (na koga sam se ložila) i ja svratili na sladoled tokom puta na kampovanje. Dok sam gledala meni, videla sam favorita za Sladolet Kojim Ću Osvojiti Svakog Muškarca.



“Uzeću banana split”, rekla sam i platila 11 dolara. Gledala sam ženu kako stavlja tri ogromne kugle sladoleda na brodić od plastike. Sa ove strane je stavile po pola banane, a preko svega je stavila šlag, orahe i trešnju. Izgledalo je kao planina. Oči moje simpatije su se raširile. Ja sam pomislila “Sranje”.



Posle pola sata, završila sam ceo brod u kolima. Osetila sam stomak kako se podiže. Naterala sam dečake da stanu na sledećoj pumpi. Istrčala sam napolje.

Pored WC-a je bila velika, metalna kanta za đubre. Sklonila sam poklopac i nagla se preko ivice. Htela sam da se oslobodim užasnog pakla mlečnih proizvoda, ali sam shvatila da imam gvozedni stomak. Ništa nije izašlo. Pomislila sam šta je ljubav, uopšte? i vratila se kao naduta gubitnica u kola. Moja simpatija me je pogledala očima koje su govorile pa mislim, šta si očekivala?

Kao omaž ovakvom, besmislenom ponašanju, VICE je odlučio da pitamo ljude za najgluplje stvari koje su uradili da bi impresioinirali simpatiju. Slede priče o bizarnim poklonima, mađioničarima, serenadama, samostalno urađenim medifikacijama na telu. Sve ovo dovodi do pitanja: da li su sve te stvari dobra ili užasna stvar? Sve te gluposti koje smo spremni da uradimo zbog ljubavi?



Odlučite sami.

Jendom sam napravio ogromnu žurku na temu životinjskog carstva. Obukao sam se kao paun jer sam bio naložen a to je bila njegova omiljena životinja. Tražio sam ga cele večeri ali nisam ga našao jer se ispostavilo da se ljubio sa tigrom u mojoj sobi.—Adrian, 21

Tokom treniranja snoubordinga u sedmom razredu – koje se dešavalo na malom brdu van ski centra – htela sam da idem ispred moje simpatije da bi video koliko sam dobra. To je nekad značilo da sam morala da se penjem sama uz brdo jer nisam bila dovoljno strpljiva da sačekam lift. Nisam bila u dobroj formi. Bilo je jako teško. Ali je uspelo! Počeli smo da ćaskamo a vrlo brzo smo i postali par. —Endi, 24

U drugom razredu sam uparena sa klincem koji mi se sviđao za Tajnog deda mraza. Stavila sam jednu od omiljenih mačijih ukrasa na njegov sto. Bila je crna mačka, od plastike i imala je lep osmeh. Zvala se Biber. To je bila moja Ultimativna Žrtva jer sam mnogo volela taj ukras, ali sam mislila da će biti dobar i lukav potez, pošto će dečak moći da pretpostavi da je od mene. Sklonila sam se sa strane i čekala njegovu reakciju kada otvori poklon. Ispostavilo se da ga nije briga. Nije imao nikakvu reakciju. Mačka je verovatno završila u đubretu. I dalje žalim zbog toga. Ne dajte muškarcima svoje ukrase mački. Nisu vredni toga. —Megan, 38

Kada sam imao 14, napravio sam pirsing na obrvi. Pokušao sam da guram emo/pank estetiku u malom gradu jer je moja simpatija izgledala kao vrsta devojke koja se loži na takve stvari. Ovo je bila 2004. i vrhunac te faze u kulturi. Pirsing je jako boleo jer nisam čak ni sterilizovao iglu. Imam sreću što se nije inficiralo. Trebalo mi je 15 minuta da je stavim jer sam morao da pravim pauze zbog bolova. Rekla je da izgleda kul, ali je izgledala zgroženo. Majka me i dalje zeza koliki sam idiot bio. Ona je kul, tako da bi me verovatno odvela kod profesionalca, da sam je pitao. Pirsovao sam i usnu – u salonu – da bih impresionirao simpatiju sa 17 godina. Tada sam shvatio da pravljenje rupa na telu mi neće doneti seks. —Gas, 27

Zabavljala sam se sa devojkom i trebalo je da upoznam njenog oca i bila sam jako nervozna. Spremio je piletinu i kada sam je zagrizla, bila je živa. Ali pojela sam je. Nisam htela da budem čudna lezbejka koja se žali na sve. Posle sam povraćala. Bilo je okej. —Rina

U šestom razredu, nekako sam ubedila majku da dozvoli majci moje simpatije da nam bude bejbisiterka, ali onda sam bila previše nervozna da bih pričala sa njim. Nadam se da je sve super u tvom životu Skote.—Erika, 26

Naučio sam magiju. Moja simpatija se ložila na magiju i kada sma upoznao mađioničara u Evropi ubedio sam ga da me nauči neke trikove da bih je nasmejao. Trenirao sam danima i preko FejsTajma sam simpatiji pokazao te trikove. Svideli su joj se, tako da sam nastavio sa treningom i jednom sam izvodio trikove za nju u dajneru. Izgledala je srećno. Ali onda su neki tipovi sa susednih stolova počeli da mi dobacuju i objašnjavaju kako sam uradio trikove. To je upropastilo celu stvar i naš odnos se promenio. Sada znam dovoljno trikova da zabavljam decu dva i po minuta. Voleo bih da sam to vreme proveo učeći nešto što je korisnije u životu. —Anonimna osoba



Kada sam imao 16 godina, stopirao sam do Floride da bih se dokazao svojoj simpatiji, Tari. Začudo, moja majka me je ohrabrila i odvezla me kolima dokraja grada. Sada kada sam roditelj shvatam koliko je kompleksnih emocija proživljavala. Na putu me je startovao jezivi tip u Kadilaku, čekao sam satima na kiši, i razmatrao večnost na mestu koje se zove Zionova raskrsnica. Kada sam stigao, pozvao sam Taru i rekao joj gde sam. Prošli su sati, ili 30 minuta, pre nego što su Tara, njena majka i njen dečko došli kolima i rekli mi da stavim svoje stvari u gepek. Uspeo sam. Tara mi je rekla da je dečko njene majke organizator šouova sa konjima, tako da sam na tome radio da bih zaradio pare za avionsku kartu. Koja devojka je vredna toga? Slušajte Cinnamon Girl od Nila Janga. To je Tara i deo mene će je voleti zauvek. —Erik, 41

Moja simpatija mi je rekla da će me poljubiti ako poližem sos sa poda. Polizala sam ali on me nije poljubio.” On i njegovi ortaci su uradili to da bi me osramotili. Uspeli su ali sam prevazišla to. —Sara, 27

Kada sam studirala muziku, odlučila sam da je dobar način da kažem simpatiji, koja je isto studirala muziku, da mi se sviđa bilo pisanje pesme koje bih onda izvela javno. Pesma nije bila eksplicitno o njemu, ali je bilo znakova, tako da je mogao da provali da se radi o njemu kada sam pevala “pet godina hoću da budem tvoja devojka”. Posle nastupa smo se pozdravili i ja sam se osetila kao jadnica. Mi smo se smuvali malo posle toga. Nije trajalo dugo i nije bilo dobro. Plakala sam kada mi je rekao da hoće da budemo samo prijatelji, ali ispostavilo se da je bio u pravu —Anonimna osoba, 27