Ljudi nam pričaju o najgorim povredama koje su zadobili dok su bili drogirani

Opšte je prihvaćena činjenica da droge, iako mogu da budu neverovatno zabavne, takođe mogu da budu neverovatno opasne, i nateraju te da izgovoriš ili napraviš neka veoma glupa sranja. Spektar užasa se kreće od slanja poruka bivšima, do toga da pomisliš da umeš da letiš, ali negde u sredini je „užasne povrede nanete samopovređivanjem“.

Razgovarala sam sa nekim ljudima koji su sebi naneli različitu količinu bola i doživotne deformitete, dok su bili pod uticajem narkotika.

NAPOMENA: Očigledno je da je svo dole navedeno drogiranje izuzetno glupo i neodgovorno. Za savete o bezbednijoj upotrebi droge, čitajte VICE-ov serijal Safe Sesh, ili proverite Safer Use Limits.



Džesi, 28

Potpuno sam sjebao facu kada sam na jednom rejvu, u Glazgovu, u tunelu pao licem nadole. Uzeo sam oko gram MD-a, to zalio sa mnogo kafe i votke, i na kraju polomio labijalni luk i tako žestoko izbio zube, da sam slomio i korene. U principu sam polomio čitava usta. Sutradan sam takav otišao na posao, zato što sam i dalje bio potpuno sjeban i nisam shvatao šta se dogodilo, niti se potrudio da se pogledam u ogledalo. Radio sam u kafiću jednog užasnog lanca, i naterali su me da celo jutro perem sudove, zato što sam izgledao kao Dženezis Pi-Oridž, ali onda su me zatekli kako povraćam u sudoperu, pa je moj menadžer odlučio da me odvede u urgentni centar. Živo se sećam da je u čekaonici svirala pesma „Better Off Alone“.

Koreni su bili sjebani, tako da su moji zubi u suštini postali tempirana bomba za koju se ne zna kada će da eksplodira – bili su u fazonu, „Ili sutra, ili za pet ili deset godina, osetićeš ekstreman bol, a zubi će ti pocrneti“. Rasplakao sam svog ortodonta, zato što sam pre toga imao dve operacije, deset vađenja zuba, i više godina nošenja proteze – blagošću zdravstvenog osiguranja – a onda sam se sjebao i sve upropastio.

Gevin, 23

Sjebao sam leđa kada sam urađen pokušao da igram brejkdens uz Drejkovu „Nice for What“. Ta pesma mi se čak toliko ni ne dopada, ali iz nekog razloga, nakon što sam stukao pola kesice koke, odlučio sam da je od imperativne važnosti da uradim savršen „death drop“ u onom delu kada kaže „watch the breakdown“. Budući da nisam imao apsolutno nikakvog iskustva sa tim pokretom, osim što sam bindžovao RuPolovu dreg trku. U suštini sam samo iznova i iznova treskao o pod u kući svoje prijateljice, dok sam siktao na nju da na Jutjubu vrati pesmu na taj deo koji mi treba. Sećam se da sam radeći kokain kao kroz maglu pomislio da će me sutradan boleti, ali mislio sam da će me boleti zbog droge, a ne zbog toga što sam proveo veče sjebavajući leđa do tačke da me sada boli kada ustajem. Prošlo je mesec dana.

Tom, 30

Živeo sam u Noriču, i bio sam standardni vikend ratnik – radio sam preko nedelje, a lokao pivo i šmrkao koku dok ne crknem, ili barem dok mamurluci ne postanu isuviše brutalni – vikendom. Jedne večeri, jedan moj ortak i ja smo teturali kući iz kluba stvarno razvaljeni, kada smo primetili da su kontejneri isred supermarketa otvoreni, pa smo odlučili da pogledamo unutra. Uspeli smo da dohvatimo par vekni hleba i neke krofne koje su još uvek bile u pristojnom stanju. Dok smo se vukli dalje ruku punih hleba, moj ortak je rekao nešto baš smešno, pa sam se ja toliko zacenio od smeha, da sam pao na nazad preko veoma visokog zida, i aterirao pravo na glavu.

Pada i ateriranja se baš i ne sećam, samo se sećam da mi je zujalo u ušima i da sam sedeo na zemlji sa hlebom oko sebe, sve dok krici mog ortaka nisu doprli do mene i dok nisam shvatio da sam najverovatnije pao. Ustao sam i odšetali smo nazad kući, ali teme mi je bilo prilično razbijeno, po rečima mog ortaka, pa je on na kraju pozvao hitnu pomoć. Odvezli su me u bolnicu i zašili mi glavu sa nekih osam kopči. I dan-danas imam ožiljak na glavi.

Maja, 26

Bila sam na jednoj proslavi osamnaestog rođendana, u sali mesne zajednice. To je zapravo bio prilično civilizovan događaj, sa porodicom slavljenice i svim tim, ali ja sam imala mali do umereni problem s drogom, pa sam se u regularnim intervalima iskradala u WC da radim ketamin. U nekom trenutku kasnije te večeri, ja i moj tadašnji dečko – koji je takođe uzimao ketamin – odlučili smo da učestvujemo u trci na krkače. Nije iznenađenje da to nije prošlo dobro, i on se okliznuo zbog čega sam mu ja preletela preko glave i aterirala na ključnu kost i levu ruku.

Ja ne podnosim pažnju, pa sam oterala sve koji su mi prišli i rekla im da mi je dobro, i izgurala do kraja žurke. Tek kada je dejstvo ketamina oslabilo i kada sam pokušala da legnem da spavam, shvatila sam u kolikim sam bolovima: bukvalno mi je bilo potrebno 15 minuta da se iz sedećeg spustim u ležeći položaj. Narednog jutra sam se probudila i kukala mami dok sve dok me nije odvela u urgentni centar, gde sam otkrila da sam slomila i ključnu kost i ruku. Sledećih mesec dana sam provela u koritu.

Deni, 23

Uzeo sam tonu keta i popio hektolitre sajdera, pa sam pao licem o pod. Zubi su mi probili usnu i polomili se. Kola hitne pomoći su me vozila u urgentni centar, a ja samo sedeo pozadi i vadio krhotine zuba iz mesa. Zubi su mi se samo okrnjili, ali u nekom trenutku su morali da mi ih izvade, zato što su koreni bili mrtvi. U 23. godini ću morati da stavim zubne implante.