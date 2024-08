Ljudi nam pričaju o najgorim prostotama koje su čuli tokom seksa

Postoji urbana legenda o jednom načitanom, kulturnom čoveku koji obilazi raznorazne internet forume. On je ljubazan čovek koga bismo rado upoznali sa roditeljima; ljubazan čovek koga bismo rado pokvarili u krevetu. Priča ide ovako: on se zabavlja sa finom devojkom, koja je iskusnija od njega kada je seks u pitanju, kao i mnogo nastranija. Ona iznosi predlog da malo pričaju prostote, i kaže mu – u žaru borbe – da ima mazohističku sklonost ka tome da je verbalno unižavaju. On nije sasvim siguran da li je opremljen erotskim sposobnostima da zadovolji njen zahtev, ali tu mogućnost ne odbacuje u potpunosti. Nekoliko dana kasnije, dok su u kučećem položaju, ona mu kaže da govori prostote. Kopajući po najzločestijim ćorsokacima svog uma, on smišlja…

“Jel’ ti se ovo sviđa, ti, jebeni retardu?“

Kada su prostote u krevetu dobre, mogu da podignu seks na nivo iznad običnog telesnog zadovoljstva. To je kao onaj trenutak kada si završio stvarno jak ekstazi, i kada shvatiš da ti je um u ekstatičnoj singeriji sa svime što te okružuje; vrhunac talasa krešenda u neizrecivoj eteričnoj sladostrasti, dok te preplavljuju eksplozivni orgazam za još eksplozivnijim orgazmom. Ali kada te nazovu ’jebenim retardom’, pa, u najboljem slučaju ćeš se smoriti, a u međuvremenu će ti međunožje gotovo zagarantovano obrasti u paučini. A u najgorem slučaju? To je jebeno uvredljivo, osim ako slučajno nisi neko ko se loži na pežorativne gadarije.

Naravno, ne možemo zaista da krivimo čoveka koji je nehotice istrtljao ovu uvredu. Ja ne sumnjam da je dao sve od sebe da zadovolji svoju ljubavnicu, kao i bilo ko drugi kome je na pamet palo nešto jednako jezivo. Kladio bih se da je za loše prostote u krevetu kriv nedostatak iskustva, naročito u prostotama sa novim partnerom. Srećom, ovo znači da – posle nekog vremena i pažnje – svako može da savlada očaravajuće erotsku retoriku. To takođe znači da su neobavezna muvanja i odavno ugasle veze plodno tle za prostote u krevetu koje su otišle po zlu.

Da bismo proslavili loše prostote iz dana koji su za nama, zamolili smo ljude da nam pričaju o najgorim prostotama koje su ikada čuli. Ovo je zdravica za buduća vrela stenjanja, jaukanja, i odabrane reči koje nas održavaju napaljenima.

Kerovođa

Bila sam u sado-mazo vezi u kojoj sam bila potčinjena. On je tražio da lajem kao pas, što mi je bilo sasvim u redu. Takođe je tražio da ga zovem tatice, što mi je isto bilo u redu. Ali mešavina tatice i psa u istoj sceni mi je potpuno ubila raspoloženje, a i dalje mislim da je sve to u suštini bilo urnebesno smešno. Imam taticu, nema problema. Kučka sam, važi. Ali to što sam iznenada stekla i očinsku i pseću figuru u svom životu, koja me pita kakve su mi ocene u školici za štenad i šta želim da radim kada porastem, osim da jurcam za lopticama u parku… to mi baš i nije bio najbolji mogući sado-mazo scenario kome sam se nadala. – Arijel

Biologija za početnike

Jedan muškarac mi je jednom šapnuo, “Hajde da napravimo bebu”. Kao prvo ’pravljenje bebe’ baš i nije seksi. Kao drugo, i ja sam muškarac. – Greg, 30

Mobi Dik

Smuvala sam se sa nekim na Tinderu, recimo da je bio dobro obdaren. Tokom seksa, on je počeo da urla “Jel’ ti se sviđa moj Mobi“? Ispostavilo se da je svojoj kiti nadenuo nadimak po kitu – nije to neki problem, ali je takođe i malo uvrnuto što to nije spomenuo ranije. Ali ono zbog čega sam posle tog trenutka zaista pukla je bilo to što nisam mogla da prestanem da zamišljam kako muzičar Mobi svojom ćelavom, caklećom glavom ulazi i izlazi iz mene. Nisam mogla da nastavim, bilo je presmešno. – Roza, 29

Schadenfreude

Jednom sam furao sa jednom Nemicom, i tražio sam da mi priča prostote na nemačkom dok smo se karali. Kada smo raskinuli, otkrila mi je da zapravo nije govorila ništa seksi, već više stvari u smislu, “Moram da prostrem veš”, ili “Stala sam bosa u pseće govno”. – Aron

Imala sam 21 godinu, bila sam neiskusna u seksu, i osećala sam se kao da sam još uvek devica. Upoznala sam nekog tipa na internetu, oboje smo se ložili na filmove Čarlija Kaufmana, i delovao mi je srazmerno kul. Prvi put smo se videli na kućnoj žurci nekog njegovog ortaka. Nakon večeri provedene u ćaskanju sa njim i njegovim prijateljima – i bez ikakvog prethodnog romantičnog ili seksualnog udvaranja – on je stavio svoju sićušnu ručicu na moju butinu, i iznebuha pitao, „Hoćeš da ti ližem picu“? Na opšte iznenađenje, nisam htela. – Antonina, 27

Tuđin

Jedan tip me je usred tucanja pitao da li sam „aktivna“. Zapitala sam se da li misli na seksualnu aktivnost, pošto sam već bila na njemu. A onda je rekao, pokazujući na svoj sobni bicikl, “Jel’ voziš?“ Potvrdila sam da sam trenutno u posedu jednog bicikla. On je na to odgovorio, “Pa, mogao bih da te stavim u korpu na volanu, i mogla bi da budeš moj I-Ti“, pre nego što je nastavio da me mazi i zabija se u mene. Ogadio mi je I-Tija za sva vremena. – Svetlana, 24

Je li neko za pečeni krompir?

Kada sam bio mlađi, nekoliko nas je provelo veče pokušavajući da jednog ortaka smuva sa jednom cicom. Na kraju mu je izdrkala na kauču mojih roditelja, pod ćebetom sa zebrinom šarom, dok su ostali kuntali na spratu. Sledećeg jutra smo svi želeli da čujemo šta se dogodilo prethodne večeri. On je baš oklevao da nam ispriča, ali na kraju je priznao da mu je ona tokom samog čina rekla nešto veoma čudno. Isposatavilo se da se ona, bez ikakvog pardona, u jednom trenutku okrenula ka njemu i izjavila, “Ja stvarno volim pečeni krompir“. To ga je, naravno, izuzetno uznemirilo i osakatilo njegovu sedamnaestogodišnju potenciju.



Lični trener

Spavao sam sa devojkom koja je imala običaj da mi govori, “Da, to je sjajno, super ti ide, samo nastavi tako“, kao da je moja nastavnica fizičkog, ili nešto u tom smislu.

Čišćenje odžaka

Moj bivši je debeljko i hevi-metalac. Jedne večeri smo imali regularan seks u misionarskoj pozi. Iz čista mira, piskavim glasom i sa kokni akcentom mi je rekao, “Mogu li da vam očistim odžak, gospodine“? Oboje smo iz okoline Londona (ali ni u kom slučaj nismo kokni), a ja sam žensko. Morali smo da batalimo seks, a ni jedno ni drugo nismo svršili, mada, nije baš da sam ikada svršavala na njega. – Grejs, 20