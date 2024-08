Ljudi nam pričaju o najluđem seksu za jednu noć

Ah, taj seks na jednu noć. Ko vas ne zna… Sve je duži period između puberteta i porodice, pa sve veći broj nas pribegava ovakim aranžmanima. Opet, neki od njih su manje a neki više divlji. Nekad samo spavate sa strancima, a neka bude krvi i mačeta.

Evo nekih luđih primera od naših četvoro sagovornika.

KIM, 23

Našli smo se na Tinderu, njemu je bilo 38 godina a meni 21. Izašli smo na ručak u Sohou, a on mi je za stolom rekao da ima sina od devetnaest godina. Kao, da se ne iznenadim kasnije kad budem saznala a bukvalno mogu ćerka da mu budem. Bio mi je strašno privlačan, ništa mi nije smetalo. Posle ručka smo otišli do njegove kuće u Hekniju, bila je prepuna slika. Pili smo džin-tonik dok je on punio kadu, palio sveće, i sve tako to.

Posle kupanja, pustio je Prinsa i u kaminu zapalio pravu vatru, sa pravim cepanicama. Vodili smo ljubav na ćilimu ispred vatre, a on je posle izvadio kokain. Jebali smo se tako do ponoći, onda prešli u spavaću sobu i nastavili do jutra. Posle mi je skuvao kafu i zvao taksi. Sutra mi stiže poruka, kaže da je zbog mene zapao u krizu srednjeg doba, neće više da se mota oko devojaka sinovljevog godišta. Više mi se nikad nije javio.

NIK, 25

Bila je neka studentska žurka na kojoj smo se svi motali oko jedne ribe, ista Saša Grej. Tamo su svi bili užasno bogati, ona je znala nekog ko je znao nekog ko je bio komšija Džona Terija. I ništa, zapalili kao vatru, neko svirao gitaru, ja i još jedan ljuštimo poljski lager i kao muvamo tu ribu. Oko pet, kad smo svi već popadali u san u jednoj sobi, ja ustanem i odem da pišam, a ona za mnom i kuca na vrata. Kako je ušla počela da mi ljubi kitu, nisam ni stigao da se ispišam. Kresnuli smo se tu u WC-u, sve kao krišom, ali posle kad smo se vratili u sobu, tamo svi budni, gledaju nas i smeju se. Ispostavilo se da su WC i ta soba bili zid do zida pa smo ih probudili.

SAŠA, 25

Znala sam dečka sa Snepčeta, komentarisao mi selfije. Počeli smo da se dopisujemo, ja ga pozvala kod mene, a on skroz peng – lepo lice, lep osmeh, ma sve mu je bilo lepo. I kao, mi to nešto krenemo, ja mu popušim, on mi svrši u usta i ne vadi ga, drži mi glavu i sve kao, „još sisaj, još“. Nisam mogla da mrdnem, a ni on se nije pomerao, pa sam mu tako pet minuta dudlala dok nije još jednom svršio.

On tu uzme da mota splif dok mu se puni telefon, treba da zove nekog. Ja isto nešto radim na svom telefonu, a on će odjednom, „Imaš vlažne maramice?“ Ja krenem mu dam, računam hoće malo da se obriše, ka ono, njemu u ruci neka nožekanja, jebote – veći nož ja još nisam videla. Uzme maramicu, krene da ga glanca, ja sedim i ne znam šta da kažem: dečko mi u krevetu oštri mačetu, jebote. Na kraju ustane, gurne ga u pantalone pa u nogavicu, i kaže „Idem dole do radnje, jel‘ ti treba nešto?“

Kad je izašao, videla sam da mu je ostao telefon na punjaču. Otišla sam kod cimera i rekla im šta se desilo, jedna devojka kaže „Ne puštamo ga nazad u kuću“, i realno je bila u pravu ali šta s telefonom? On se vratio jedno pola sata kasnije, a cimer mu na vratima dao telefon i kao, ajde pali. Prođe još pola sata, on mi na Snepčetu piše, izvinjava se što je morao da skokne do prodavnice. I to je to. Nikad više nisam videla ni njega ni njegovu mačetu.

SEB, 29

Kad sam se vratio kući se posla, taman se istuširam i spremim se da legnem pred TV, kad zvoni telefon. Neka klinka koju sam malo muvao na Tinderu, ali nismo se nikad sreli. Sva usplahirena, zove me da dođem hitno, kao, neko pokušava da joj provali u kuću. Dok sam se ja smislio šta ću i kako ću, ona prizna da joj nije ništa, samo je htela da me dovuče radi seksa. Ja nisam nešto bio raspoložen, ali šta ću, ne valja propuštati prilike. Sednem u kola, i odem u vukojebinu van Londona. Ona me sačeka na klupi, pa me kao vodi dalje; pokazala mi je gde mogu da parkiram, ispred nekog opštinskog bazena.

Posle je pešice pratim do neke bare, ona krene da vrti neki metalni čekrk na nečemu drvenom, izvuče odnekud kao malu skelu, i onda se tako na čekrk odvučemo preko. A na drugoj strani sve kao drvene kolibice. Nađemo najzad njenu, ispostavi se da tu živi sa ocem i njegovom ženom. Maćehu sam upoznao, bilo mi neprijatno, ali mala me odvede kod sebe u sobu i objasni da joj je tata pijanac, neće se vraćati kući pre tri, a posle kad se obeznani mogu opušteno da izađem, neće biti problema. Otvorimo flašu vina, nešto malo popričamo i odmah se kresnemo. Ona ode pod tuš, pita me da li hoću sa njim ali ja kao, bolje ne.

Kad odjednom, otvaraju se vrata kolibe, upada ćale – poranio tri sata. Čujem ga tamo kako gunđa „Jebem li ti, ko se to tušira u ovo oba?“ Otvore se vrata od kupatila, pa on i ćerka počnu da urlaju jedno na drugo. Ja na metar od njih, iza nekih tanušnih nezaključanih vrata, i kao tiho se oblačim za slučaj da ovaj upadne. Mislim se, jebeš sobu bez prozora, kuda sad da pobegnem? Na kraju nije ušao, ali sam ih slušao kako se svađaju jedno 40 minuta. Posle se još pola sata motao po kuhinji ispred njene sobe, otvarao i zatvarao neke fioke, i na kraju otišao da spava. Ja sam se išunjao tek oko šest, skelom prešao baru, vratio se do kola, a tamo jedno 30 ljudi radi aerobik u zoru, puštaju neki dip haus. Ja seo i odvezao se nazad u grad, doručkovao u Mekdonaldsu. Ludilo.