Ljudi nam pričaju o prvom seksualnom iskustvu posle tranzicije

Postoje mnoge prekretnice koje razdvajaju adolescenciju i zrelo doba, ali malo njih ima toliku težinu kao seks. Gubitak nevinosti deluje bitno, zato što potvrđuje kako se osećamo povodom drugih, ali takođe, od ključnog značaja, kako se sami osećamo. A za ljude koji su u tranziciji, prvi seksualni susret posle operacije može još više da znači za samospoznaju, sa posledicama koje mogu da promene život.

Ovde troje ljudi svojim rečima opisuju svoje prvo intimno iskustvo nakon operacije za potvrdu pola. Svedočenja su blago redigovana zbog dužine i jasnoće, a upozorenja radi, moramo da napomenemo da priča koja sledi sadrži reference na seksualni napad.

Videos by VICE

Ana-Marija* ima 56 godina

Autovala sam se kao transrodna pre pet godina. Moja žena i ja smo se razveli ubrzo nakon toga. Ona se osetila izdanom, i ja nisam mogla tome da protivrećim, zato što sam jedan deo sebe krila od nje, ali sam ga takođe krila i od sebe.

Operaciju prilagođavanja pola (OPP) sam obavila pre dve godine. Nakon što sam se autovala, stvari su počele da imaju smisla i dolaze na svoje mesto. Brzo. Znala sam da će OPP biti jedini način da istinski živim onakva kakva jesam, i osećala sam se kao da sam izgubila dovoljno vremena u životu živeći kao neko drugi. U neizbežnom bolu posle operacije, ja sam našla olakšanje. Ova ogromna laž koju sam nosila sa sobom čitavog života je nestala. Godinu dana nakon operacije nisam imala seks, iz straha od nepoznatog, ali takođe i zbog osećaja krivice, i dalje sam volela svoju ženu, i seks sa nekim drugim mi je delovao kao izdaja.

Prvi put kada sam posle operacije imala seks, to je bilo za jednu noć – nikada ranije nisam to uradila! Pila sam martini za šankom, sama, i počela da razgovaram sa šankerom. Bio je šarmantan, privlačan, i definitivno mnogo mlađi od mene. Otišli smo kod njega i imali mnogo seksa. Ne mogu ni da se setim da li sam imala toliko seksa tokom bračnog života. Nije da nisam uživala u njemu. Samo sam uvek osećala da nešto nije u redu unutar mene, duboko u meni, i načinu na koji moje telo funkcioniše.

Uvek sam se osećala samosvesno tokom seksa. Ali te noći, uopšte se nisam tako osećala. Osećala sam se samopouzdano i snažno, i kao da sam bila na pravom mestu. Čula sam sebe kako tražim da mi radi stvari koje mi nikada ranije nisu padale na pamet, niti sam ih želela, potpuno uživajući u svom položaju tokom seksualnog iskustva jer, prosto i jednostavno, bila sam žena. Sama ta činjenica me je uzbudila više nego što sam mislila da je moguće, i osećanje je bilo stvarno afirmativno. Posle te noći, život mi je bio sve više ispunjen. Zabavljala sam se s ljudima bez ograničenja, bez oklevanja, i bez etiketiranja. Razumevši svoje seksualne želje, bolje sam shvatila sebe kao ženu.

Izabel* ima 32 godine

Od rane mladosti sam znala da želim da se operišem, i sa uzbuđenjem sam očekivala zabavljanje posle operacije. Ranije nikada nisam uživala u seksu, zato što nisam volela da me tretiraju kao dečaka, što je neizbežno, kada si go i imaš penis. Bila sam lep dečak, popularan među devojčicama, zbog čega sam često doživljavala seksualna iskustva posle kojih bi osećala izuzetnu krivicu. Uvek sam znala da bez penisa ta krivica neće postojati.

Moj prvi dejt posle operacije je bio sa jednom prelepom devojkom. Izgledala je kao devojka iz mojih snova; plava, kratka paž frizura, prodorne plave oči, i sa ajlajnerom debljim od onog koji je nosila Ejmi Vajnhaus. Sedeli smo u pitoresknom baru i popili previše vina. Ja sam joj ispričala o svom seksualnom životu prepunom krivice dok sam bila tinejdžer, o svojoj operaciji, a ona mi je pričala o svojim mukama sa seksualnošću i o tome kako je zbog toga bila žigosana. To je delovala kao iskrena razmena između dvoje ljudi koji su počinjali da se mire sa time ko su i šta su. S toga sam je pozvala kod mene, ne znajući šta da očekujem.

Nakon što sam nam sipala još vina, ona se bez upozorenja upustila u „predigru“. Bila je baš gruba prema meni, cepala mi je odeću, gurala me na neudobne površine, i isuviše grubo mi masirala klitoris. Bila sam toliko šokirana njenom iznenadnom promenom ponašanja, da sam par minuta pustila da se to događa, pre nego što sam je pitala šta, dokurca, to radi. Izvinila se i rekla mi da ne zna šta volim, i ohrabrila me da nastavim da istražujem s njom. Rekla je da će ići sporije. Bila sam toliko željna tog iskustva, da sam ignorisala znake upozorenja koje mi je moje telo slalo.

Popile smo još vina, i neko vreme se nežno dodirivale, što je bilo lepo. Stvarno je bilo lepo da te neko dodiruje po raznim mestima, kao što si tako dugo zamišljala. Onda se spustila dole, ali ne uviđavno niti nežno, već grubo i preterano, kao da je želela da se ovlažim samo da bih se ovlažila. Izvadila je strap-on iz torbe, i pre nego što sam imala vremena da shvatim šta se dešava, jebala me žestoko i bezdušno. Osetila sam se istinski praznom. Nisam se opirala, zato što sam u tom trenutku mislila da je krivica na meni – da sam napravila grešku kada je u pitanju moj sopstveni identitet. Ležala sam se tamo pitajući se da li sam zaista žena. Da li sam uzalud prošla kroz sve te bolove? Da li je ovo zaista taj osećaj?

Nisam znala da li osećaj nije dobar samo zbog toga što mi se nije dopalo, ili da mi osećaj nije dobar zbog toga što mi je telo sada bilo drugačije. Osećala sam se kao da više ne mogu da verujem sopstvenim instinktima. Počela sam da plačem. Ona je videla moje suze i prestala, izvadila strap-on iz mene i rekla: „Mislila sam da to želiš“. Onda se obukla i otišla, bez zagrljala, pa čak i pozdrava. To je iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Mesecima potom, nisam se osećala dovoljno sigurno da bih imala seks s bilo kime.

Sada imam partnerku i imamo zdrav seksualan život. Srećna sam. Osećam se potpuno svojom i skoro nikada se ne setim te noći. Znam da je način na koji sam se osećala bio opravdan, i da nije bio neobičan za nekoga ko je u tako mladom uzrastu prošao kroz toliko krupne promene. Mislim da je veoma važno pažljivo izabrati koga ćeš da pustiš u svoj svet i imati na umu da način na koji se ljudi ponašaju prema tebi nije uvek refleksija onoga što jesi.

Pogledajte i VICE film: Dreg umetnost u Beogradu

Kaitlyn is 25 years old

Upoznala sam Grejs na Tinderu, i oko mesec i nešto dana smo izlazile pre nego što smo imale seks. Naše prvo zajedničko seksualno iskustvo je bilo moje prvo posle operacije, i prvo ikad. Nikad ranije nisam imala seks. Nikada ranije me niko nije poljubio. U to doba, Grejs se identifikovala kao muško. Za nas je to baš bilo zdravo, jer smo od samog početka morale da shvatimo šta obe volimo. Ja sam godinama imala suprotstavljena osećanja povodom svog roda, ali počela sam da uzimam hormone tek dve godine pre operacije, kada sam imala 20.

Nakon što sam počela da uzimam hormone, veze su generalno počele više da me zanimaju. Počela sam da se gledam u ogledalo, da prepoznajem svoj odraz, i da mi se dopada ono što vidim, i želela sam da do napretka dođe prirodnim putem. Ranije mi se niko nikada nije dopao, niti me je zanimalo šta me privlači. Nikada nisam tražila seksualna iskustva, zato što nisam želela time da se smaram, osim ako me to stvarno ne zaintrigira. Nisam imala nikakav odnos prema svojim genitalijama. Moj penis je bio prisutan, ali mi nije bio od koristi, niti je bio poželjan. Imala sam ambivalentan odnos prema njemu. Ali kada sam se operisala, ušla sam u potpuno drugačiju fazu, kada je seks u pitanju. Sa uzbuđenjem sam želela da ga probam, zato što je po svemu što sam o njemu čula, seks zvučao kao sjajna stvar. Volim da se duboko upustim u nepoznato, zato što sam shvatila da to ostavlja manje mesta za previše razmišljanja, za brigu o tome šta bi moglo da krene po zlu, ili za zamišljanje scenarija za razočaranje u životu. Tako da smo se Grejs i ja samo upustili u to.

Ja generalno nisam preterano seksualna osoba, ali stvarno sam uživala u seksu. Bio mi je normalan na način koji je za mene bio neobičan i nov. Za mene je mogućnost da imam seks s penetracijom veoma afirmativna, pošto mi omogućuje seksualno iskustvo koje je na liniji sa normama mog pola, umesto izvan njih. To što je bio u okviru rodnih normi, za prvi put kada sam imala seks, je bio prijatan novitet. To što imam vaginu mi je dalo moć da uopšte ne moram da se pretvaram. Jednom kada imaš taj osećaj, to je ekstremno oslobađajuće. Seks posle operacije može da bude strašan, ali ne strašan onoliko koliko mislite. To je ogromno olakšanje. Grejs me je jednom pitala, „Kada ja obavim operaciju prilagođavanja pola, da li ću se osećati svojom?“, i ja mislim da je to pitanje koji mnogi trans ljudi postavljaju pre operacije. Ja mogu da vam kažem, kada ti medicinska sestra čisti klitoris štapićem natopljenim alkoholom, osam dana nakon operacije, ti to osećaš kao deo sebe. Osećaš bol, ali to jesi ti.