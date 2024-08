Ljudi su nam ispričali najgore stvari koje su uradili u Amsterdamu

Grad Amsterdam je objavio vest da će početi novčano da kažnjava turiste koji se ponašaju kao kreteni. Uriniranje u kanal će vas na mestu koštati 140 evra, a ako se nalazite napolju u alkoholisanom stanju ostaćete kratki za 95 evra – ove kazne su uvedene u pokušaju da se ponašanje turista u Amsterdamu dovede u red.

Kampanja pod sloganom Uživaj i poštuj specifično targetira britanske i holandske muškarce između 18 i 34 godina starosti – turiste koji se izgleda najgore ponašaju – tako što šalje upozorenja putem telefonskih poruka koje dobiju kada uđu u distrikt crvenih fenjera, centralnu železničku stanicu i popularne noćne destinacije.

Videos by VICE

Da bismo dobili bolji uvid u ponašanje koje Amsterdam pokušava da zaustavi, pitali smo ljude da nam pošalju priče o najgorim stvarima koje su uradili u glavnom gradu Holandije.

NIK

Otišao sam u obilazak država sa društvom kada smo završili školu i poslednja stanica je bila Amsterdam. Svi smo uzeli gomilu pečuraka i svako je popušio po jedan džoint najjače vutre koju smo uspeli da nađemo, zato što smo jebeni idioti, i to se završilo tako što smo izašli u centar grada da pravimo haos. Iskakali smo na šine, povraćali u kanale, uletali na staze ispred biciklista. Bili smo ovaplođenje amsterdamskih narko turista, sve do Nike patika za trčanje i suludog optimizma u našu sposobnost za da popušimo nerealne količine vutre.

ABDI

Hodao sam kroz distrikt crvenih fenjera razvaljen od alkohola i urlao, „MORAM DA JEBEM! TREBA MI SEKS! MORAM DA JEBEM!“ Odvratno ponašanje.

DŽON

Nekoliko nas je ove godine izašlo da proslavimo i počeli smo da pijemo usred dana, kokain smo počeli da šmrčemo u dva popodne, a već u četiri smo igrali i skakali na brodu nekog nesrećnog lika koji je parkirao u kanalu. On je izašao i na naše iznenađenje nije se uopšte potresao. Nije nam tražio da odemo niti bilo šta, samo nam je rekao da budemo pažljivi. U retrospektivi, verovatno je bio zabrinut mogućim rekcijama od šest pijanih tipova. Jadan čovek.

Foto: Stuwdamdorp / Alamy Stock Photo

KLOI

Naduvala sam se kao budala i otišla u supermarket sa društvom po neke grickalice i piće. Dok smo tražili đus u frižiderima moj drug je počeo da peva „super đuser“ u ritmu Abine pesme Super Trooper. Smejala sam se sve do kase, a onda sam se upišala. Stvarno sam se upišala u gaće. Srećom, nosila sam haljinu pa niko nije mogao da provali, ali sam morala tramvajem da se vraćam do hotela po najvećoj gužvi sa upišanim gaćama.

PASKAL

Jednog vikenda sam bio na mnogo eksera, osećao sam se baš prijateljski pa sam pomazio glavu nekog ćelavog čoveka i ispostavilo se da su njegovi ortaci Ajax huligani. Bili su jako uznemireni. Jedan od njih je uzdignuo majicu i otkrio pištolj. Ja sam bio neobično pozitivan u toj situaciji. Ostao sam u istom baru narednih pola sata dok su oni okupili još prijatelja. Tada me je društvo ubedilo da je bolje da odemo negde drugde.

KARA

Tri puta su me udarila kola tokom jednog praznika – najgore je bilo kada sam zakoračila na ulicu gledajući u pogrešnom smeru. Ali ako ćemo fer, bilo je tri saobraćajne trake i million jebenih turista. Sigurna sam da se takve stvari često dešavaju.

ALEKS

Nas 15 je pošlo u Amsterdam kada smo imali po 16 godina i najgore smo se proveli u životu. Moj drug Edi je pojeo vutru i svi smo ga ostavili jer nas je loše istripovao. Onda je pokušao da se popne na nečiji brod urlajući na nekom jeziku koji je trebalo da bude holandski, ali je očigledno bio izmišljen. Ceo dan je bio jebena noćna mora i od tada nisam slušao album The dark side of the moon jer dobijam flešbekove. Jebeš Amsterdam.