Luda priča o fudbaleru – amateru koji je za godinu dana prevario četiri kluba

Ranije ove godine, dvadesepetogodišnji Bernio Džordan Enco Verhagen je povukao neuobičajen potez za jednog holandskog amaterskog fudbalera. Uhvatio je avion da ode da igra za fudbalski klub pod nazivom Dinamo-Auto u Pridnestrovlju, državi koja se otcepila od Moldavije i 1990. godine proglasila nezavisnost.

FK Dinamo-Auto je u suštini amaterski klub, koji nema svoj stadion. Verhagen je ostao tamo veoma kratak vremenski period, i nikada nije zaigrao za njegov prvi tim. Ubrzo se vratio u Holandiju, gde sam ga našao da za moj podkast govori o svom boravku u Pridnestrovlju. Kada je ta epizoda podkasta objavljena, dobio sam nekoliko zabrinutih poruka od slušalaca, koji su me upozoravali da je Verhagen umešan u prevaru sa kreditnim karticama.

Kada sam ga pitao za te optužbe, on mi je rekao da su to „samo hejteri“, i tražio mi je da mu dam njihova imena. Nisam to učinio, ali nešto mi je tu smrdelo. Rešio sam da pratim njegovu karijeru, koja ga je, na moje iznenađenje, do kraja godine odvela u Južnu Afriku, Čile i Dansku.

Prezentacija u FC Dinamo-Auto online.

Kada sam na Tviteru video da je FK Kejptaun Siti objavio da je Verhagen jedan od njegovih novih pojačanja, bio sam iznenađen. Verhagen nije odigrao nijednu utakmicu u Pridnestrovlju, a FK Kejptaun Siti je legitimni južnoafrički klub. Ali stvari su postale još uvrnutije kada je Verhagen napustio Kejptaun Siti posle samo mesec dana, ponovo ne odigravši nijednu utakmicu, samo da bi ponovo osvanuo u Audaks Italijanu, klubu koji igra u čileanskoj prvoj ligi. Par meseci kasnije, Verhagen je otišao – nakon što je odigrao nula utakmica.

Sledeći put kada sam čuo za njega, to je bio petog novembra. Danski Viborg FF, drugoligaški klub koji je 2000. godine osvojio danski Kup, postavio je izjavu na svom sajtu, u kojoj kaže da je potpisao ugovor sa Verhagenom. Dobio je dres sa brojem 28.

Neposredno pre nego što ga je Viborg FF zvanično predstavio kao jednog od svojih igrača, Verhagena je preko skajpa intervjuisao čileanski list La Tercera. Verhagen je rekao da je otišao iz Čilea sa svojom čilenaskom devojkom, Najaret Muci, koja je takođe bila prisutna, da bi pomogla u prevodu.

Cape Town City FC je ovaj tvit obrisao u novembru.

Prema La Teraceri, neposredno pred intervju, Muci je postavila nekoliko priča na svom Instagramu, optužujući Verhagena da je u Danskoj drži protiv njene volje, i da je tuče i pljuje. Kada je novinar pitao za to, Muci je odgovorila da je teško „živeti sa osobom koja ti ne dozvoljava da napustiš hotel“, ali i da je sada sve „u redu“. Kasnije tokom intervjua, Verhagen je rekao da je otišao iz Audaks Italijana zato što su njegovi suigrači bili rasisti, koji su ga nazivali „majmunom“ i „robom“. Nije želeo da kaže koji menadžer ga je doveo u klub.

To je veoma čudan i zabrinjavajući intervju, koji postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Ko trenutno predstavlja Verhagena? Zašto stalno napušta klubove i potpisuje nove ugovore širom sveta, kada ne igra? Zar danska policija ne bi trebalo da proveri njegovu devojku? Ponovo sam ga kontaktirao preko WotsApa i pitao ga za njegovog menadžera. „Voleo bih da prestaneš da me uznemiravaš“, odgovorio je on.

Verhagen na predstavljanju u Viborg FF. (Foto via Viborg FF)

Kada smo kontaktirali ljude iz holandskog fudbalskog saveza (KNVB), oni su rekli da je Verhagen godinu dana igrao za podmladak Viljema II, drugoligaškog holandskog kluba, 2009. godine. Od tada je bio registrovan u još tri holandska amaterska kluba. Iako bi KNVB trebalo da zna kada neki holandski fudbaler po prvi put napravi međunarodni transfer, nema podataka o tome da je on ikada otišao u inostranstvo.

Prema najnovijim podacima KNVB, Verhagen je do ove godine bio registrovan u holandskom klubu Den Dungen. Pozvao sam njihovog skauta Marsela van Krikena, koji je rekao da je Verhagen odigrao oko četiri utakmice, i „da se nije baš istakao“. On je takođe primetio da je u pitanju prijatan čovek, ali i da ne razume zašto profesionalni klubovi ne prestaju da potpisuju ugovore s njim.

FK Dinamo-Auto iz Pridnestrovlja nije odgovorio kada smo ga kontaktirali, ali poruka na njihovom sajtu u kojoj ponosno predstavljaju Verhagena kao svog igrača je od tada obrisana.

Portparol FK Kejptaun Sitija Džulijan Bejli je rekao da je Verhagen došao kod njih „preko menadžera koji je imao jake veze u klubu“, ali mi kaže da ne zna kako se taj menadžer zove. Rekao je da su pre Verhagenovog dolaska gledali video kako igra. „Vlasniku kluba se dopalo ono što je video, pa mu je ponudio ugovor“. Ali kada je Verhagen stigao u FK Kejptaun Siti, nije bio u formi, i morao je da trenira samostalno. „Nismo dobili priliku da vidimo da li će dostići nivo koji je pokazao na tom videu“, rekli su iz kluba. „Ali stav mu je bio sjajan“.

Prema FK Kejptaun Siti, Verhagen je uskoro otišao, zato što je želeo da se vrati u Evropu. Ali zatim je otišao u Audaks Italijano u Čile. Lorenco Antilo, čelnik Audaksa, je izbegavao pitanja, govoreći: „Radije ne bih govorio na tu temu. Bio sam umešan u to protiv svoje volje“.

U međuvremenu u Danskoj, pojavilo se nekoliko neverovatnih priča. Sajt sa vestima iz fudbala Bold je razgovarao sa Verhagenom, koji im je rekao da je ranije bio na probi u klubovima Nestved i Randers. Bold je kod oba kluba proverio navode iz njegove izjave, koji su rekli da nemaju predstavu ko je Verhagen. Takođe se ispostavilo da Verhagen u Danaskoj trenira sam, baš kao i u Kejptaunu.

https://www.instagram.com/p/BtMZy_jl0Kw/

Zatim je danski list Politiken otkrio da se Verhagen ranije u Danskoj lažno predstavljao kao fudbaler FK Kopenhagena, navodno da bi zaveo jednu ženu, pre nego što joj je ukrao novac i nakit. U odgovoru na ovo otkriće, iz Viborg FF su objavili opširnu izjavu u kojoj tvrde da su potpisali sa Verhagenom preko Stelar Grupe, ogromne agencije koja predstavlja zvučna imena poput Gareta Bejla.

U stvarnosti, klub ga je angažovao na osnovu sumnjivih mejlova, dokumenata i telefonskih poziva jedne ili više osoba koje su se pretvarale da rade za Stelar Grupu. Jedan od direktora kluba je rekao da je gotovo svakodnevno komunicirao sa čovekom koji je tvrdio da je direktor Stelar Grupe, Mo Sinuš. Planirali su da na kraju prodaju Verhagena jednom kineskom klubu koji je izrazio interesovanje. Naravno, ispostavilo se i da su pisma kineskog kluba obični falsifikati.

Tek kada je Verhagen stigao u Viborg FF, shvatili su da su prevareni. Posle detaljne provere, utvrdili su da su mejlovi Stelar Grupe stizali sa adrese koja se završavala sa „.co“, umesto sa „.co.uk“. Viborg FF trenutno sarađuje sa pravom Stelar Grupom na tome da predaju slučaj danskoj policiji.

26. novembra, Viborg FF je objavio da je raskinuo njegov ugovor. Dan kasnije, Verhagen je uhapšen u Danskoj, pod sumnjom da je napadao i pljačkao više ljudi, uključujući i Najaret Muci, i 3. decembra je optužen za prevaru. Izgleda da je neočekivanom uspehu fudbalera koji na terenu nije proveo nijedan minut konačno došao kraj.

Pokušali smo da dobijemo Verhagena telefonom ali nismo uspeli. On je u reakciji na ovu priču kratko za dansku TV rekao da je cela priča „sranje“.



Update 26/11/2019: Viborg FF je na Twitter saopštio da je raskinuo ugovor sa Verhagenom

Update 27/11/2019: Verhagen je uhapšen u Danskoj i određen mu je pritvor do 16.decembra.

Update 3/12/2019: Verhagen je optužen za prevaru više ljudi.

