Pol Strand, čovek koji je promenio fotografiju

Mladi čovek, Lucara (Ivo Luseti)

1953; želatin srebro print

Slika: 5 7/8 × 4 5/8 in. (15 × 11.8 cm)

List: 6 3/16 × 4 15/16 in. (15.7 × 12.5 cm)

Muzej umetnosti u Filadelfiji: the Paul Strand Retrospective Collection, 1915 -1975