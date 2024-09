Madona peva o duvanju lepka na odličnom novom albumu „Rebel Heart“

Photo via Madonna.com

Madonino pevanje o Iluminatima deluje grozno, ali uprkos tome, Rebel Heart bez problema zauzima mesto najboljeg albuma u poslednjih 16 godina njene karijere. Prvobitni plan je bio da album izađe na proleće, ali nakon što je nekoliko numera procurelo na netu, Madona je ipak rešila da prvih šest pesama objavi na iTunesu, tri meseca pre planiranog izlaska albuma u martu 2015. godine.

Kada su se pesme pojavile, gej Tviter je naravno implodirao – neki su doslovno odmah poskidali stvari na svoje telefone – ali većina nije očekivala ništa posebno od Madoninog novog albuma. Od njenog povratka na scenu 1998. godine sa Ray of Light, izbacila je još pet albuma, ali samo dva na kojima je nešto valjano moglo i da se izdvoji:Music i Confessions on a Dance Floor. Poslednjih godina, umesto saradnje sa relativno opskurnim producentima kao na klasicima Erotica i Ray of Light, Madonna je unajmljivala komercijalna imena poput Timbalanda i Bennija Benassija. Uspeh albuma Hard Candy iz 2008. godine i MDNA iz 2012. godine je bio samo mlak. A u Give Me All Your Luvin pesmi iz 2012. godine koju je uradila sa Nicki Minaj i MIA, zvučala je potpuno obesmišljeno, jer je sebe dovela u poziciju da bude rame uz rame sa reperima, pokušavajući bezuspešno da kopira njihov swag, kao da kraljica popa ima zadatak da preuzme ponovo tron od izvođača koji se, zapravo, tom tronu nisu ni približili. Kada na to još dodamo bizaran nastup na Superbolu i grajndovanje sa Majli Sajrus, mnogi fanovi su pomislili da je najzad sišla s uma i pretvorila se u energetskog vampira koji očajnički pokušava da se podmladi izvodeći ove gluposti sa mlađim umetnicima.

Rebel Heart nudi kritički osvrt i koristi ga kao gorivo za snažne himne i bolne ispovesti, savršene za nadrealnu i tragičnugodinu koju znamo kao 2014.

Vodeći singl Living for Love govori o preživljavanju bolnog raskida sa tipom i otvara nam njenu osetljivu stranu (a istovremeno bi taj tip mogli da budu i hejteri). „I’m gonna carry on,“ Madona trijumfalno izjavljuje. „Living for love / I’m not giving up.“

Uz tvrdi Diplov bit u Bitch, I’m Madonna, njenoj najagresivnijoj pesmi još od Human Nature iz 1994. godine, pop zvezda peva „jumping in the pool and swimming with our clothes on“, a onda imitira ejdžiste koji joj prebacuju da se oblači i ponaša kao klinka od dvadeset i kusur leta. „Who do you think you are?“ ljutito pita, pre nego što sama i odgovori: „Bitch, I’m Madonna.“ Potom, Nicki Minaj upada na traku prikazujući se kao Madona. „Ain’t got a thing left for me to prove / It’s that bottle service all night,“ repuje Niki. „Bitch, I’m Madonna. These hoes know.“ Za razliku od „Give Me All Your Luvin’“ stiha, Minaj svojim vokalnim swagom odaje počast Madoni i daje joj time dodatno na snazi. A taj bes i ta snaga Madoni daju dodatnu harizmu kakvu nismo videli još do solo koreografije koju je izvodila na spotu za pesmu Hung Up pre skoro jedne decenije.

Na drugoj Diplovoj stvari Unapologetic Bitch, pretvara se u nekoga poput Ane Wintour, odzvanjajući Human Nature: „It might sound like I’m an unapologetic bitch / but sometimes, you know I’ve got to call it like it is,“ kaže. „You know you never really knew how much you loved me ’til you lost me / Did you? / You know you never really knew how much your selfish bullshit cost me / Oh, fuck you.“

Kao što je uradila na prethodnoj turneji, kada je sevnula bradavicu dok je pevala baladnu obradu pesme Like a Virgin, Madona je sada skrenula u lucidnost medijskog spina na temu iluminata. „Rihanna don’t know the new world order,“ peva nam. „It’s not Isis or the phoenix, cameras of Egypt.“ Pesma počinje nejasnom, zbunjujućim osvrtom na medije, ali zato refren pesme („It’s like everybody in this party shining like Illuminati“) podiže stvar sa nivoa običnog kempa na pravu klupsku. Tek će šačica slušalaca moći da se poistoveti sa analizom teorije zavere koja je orijentisana oko poznatih ličnosti i to u izvođenju globalne zvezde, ali svi će moći da se osete kao zvezde u klubu kada se ova stvar razlegne sa zvučnika.

Madonina iznenađujuća moć poistovećivanja se na nekim drugim trakama pretapa u njenu osetljivost. Devil Pray otvara podsećanjem na njenu American Life kantautorsku fazu, ali uspeva da izbegne neprijatnost pop zvezde koja kanališe svoju unutrašnju Liz Phair kada bit udari dok izgovara „We can do drugs and we can smoke weed and we can drink whiskey.“ (A onda nastavlja da se hvali kako može da duva lepak i da guta eksere. Da li sam pomenuo da ima 56 godina?) Kao što refren na pesmi Illuminati deluje apsurdno, tako isto priznanje da postaje slaba („getting weaker“) i pitanje da otpevamo haleluja („sing hallelujah“) i da spasimo njenu dušu, deluje iskreno, čak duhovno, i prvi put još od Confessions on a Dance Floor, najzad jebeno zakucava zicer.

Osetljivi krešendo u Ghosttown čini je jednom od onih velikih dens pesama koje su dovoljno jake da te pomere, ali ne i dovoljno velike da postanu singl. „Everything’s gone to hell“, peva nam Madona. „All we’ve got is love.“ Savršeno obuhvatajući stanje jedne zemlje, ona postavlja pitanje – kako smo uopšte završili na ovako čudnom i užasnom mestu. Dok se uzdržava, zvuči kao da oslikava sebe kao nekog sveca, koreći nas „When it all falls down / I’ll be your fire when the lights go out.“ Ali na kraju refrena nam otkriva da zapravo vodi jedan na jedan raspravu sa slušaocem: „We’ll be two souls in a ghost town.“

Najveći Madonin trik iz perioda 1980-ih i 1990 je njena mogućnost da neprestano peva klišee („I am a material girl,“ „we need a holiday,“ „you’ve got to make him express himself“) i da ih transformiše u personalizovane himne, ali i univrezalne istine. A uglađena, skupa produkcija je ovoga puta ispala čist zicer. I zaista, od ovoga ne može bolje.