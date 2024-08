Mafijaški bos koji je prvi put optužen za ubistvo sa 17 godina

U analima američke kriminalističke istorije, velikih imena i predimenzioniranih ličnosti kao što su Džon Goti i Vajti Baldžer ima na pretek. Ali malo njih može da se meri sa čistim gangsterajem — i trajnim uličnim uticajem — Karmajna Periska zvanog Zmija. Čovek je zgrabio uzda mafijaške vlasti oko 1973. godine i nikad ih nije ispustio iz ruku, vodeći njujoršku mafijašku porodicu Kolombo u nekom obliku čak i nakon što je 1986. osuđen na 139 godina zatvora zbog reketa, iznuđivanja, podmićivanja, kockanja i trgovine drogom.

U najavljenoj novoj knjizi, Karmajn Zmija: Karmajn Persiko i njegova ubilačka mafijaška porodica, Frenk Dimateo — koji je odrastao u okrilju mafije — i akademski stručnjak za stvarne zločine Majkl Benson istražuju život ove (još žive) legende. Od njegovih dana kao mlade nade među uličnim razbojnicima — optužen je za ubistvo sa 17 godina — preko izdaje zloglasnog Džozefa “Ludog Džoa ” Galoa do uspona kao bosa mafijaške porodice, Perisko je bio jedan od retkih koji su ostali verni svetom kodeksu Omerte. VICE je razgovarao sa Dimateom i Bensonom da bi saznao kako je Persiko stekao ugled u mafiji, odakle mu zaista taj nadimak, kako je toliko dugo sačuvao moć (koliko god danas umanjenu) i po čemu će ga ljudi pamtiti.

VICE: Što više čitate o Persiku, manje vam se čini da je nekako zalutao u ovaj način života ili da je morao da se obučava da bi postao gangster. Njemu je od starta ovaj život bio suđen, zar ne?

Frank Dimateo: Karmajn se ostvario na ulici kao još veoma mlad. Bio je u lokalnoj bandi Garfild Bojs. Žestok momčić usijane glave. Proslavio se kad je bio upleten u pucnjavu sa 15-16 godina između dve različite bande. Bilo je to ranih pedesetih. Tako su momci započinjali i penjali se na lestvici. On i njegov brat bili su klinci iz kraja dok nisu dovoljno odrasli da se povežu sa porodicom Profači, starijim momcima koji su već kontrolisali Red Huk, u Bruklinu. Dospeli su u mafiju na osnovu reputacije lokalnih žestokih momaka.

Majkl Benson: Niko se ne seća vremena kad Karmajn nije bio gangster. U osnovnoj školi je deci otimao džeparac za užinu. On je bio klinac koji je, za određenu naknadu, obećao da će vam čuvati kola. Karmajn je tinejdžerske godine proveo u terorisanju svakog kvarta od Bruklin Hajtsa do Kanarsija. Neki od tih dečaka koji su se družili sa Karmajnom kao deca, kradući kola samo da bi se provozali i skidajući ljudima radkapne, i dalje su bili s njim, lojalni i iskreni, sve dok ih RIKO zakoni nisu sve poslali iza rešetaka.

Karmajnovi Garfild Bojs su pedesetih zapodenuli kavgu sa Tigrovima ispred spremišta za čamce u Parku Prospekt, sporečkali su se bili oko neke devojke baš kao u Priči sa Zapadne strane. Kada je sve bilo gotovo, jedan Tigar je ostao da leži mrtav izrešetanog stomaka a drugi da se migolji na zemlji držeći se za rane od uboda nožem. Bio je legendarni gangster još kao tinejdžer. Mogli biste tvrditi, a ja i jesam, da su delovi filma Priča sa zapadne strane zasnovani na njegovom životu. Kad je napunio 20 godina, već je bio hapšen zbog ubistva — dvaput.

Ali jedno je biti ozloglašeni mafijaški vojnik, a drugo popeti se na sam vrh lestvice. Vi to detaljno izlažete u svojoj knjizi, ali kako objašnjavate šta je u njegovoj srži, šta ga je pokretalo?

Benson: Ne bi on bio Karmajn Persiko da se nije proslavio na spektakularan način. Mladi Karmajn ispunio je poslednji zahtev za dobijanje mafijaške značke kad je postao jedan iz “kvarteta iz berbernice” likvidiravši Alberta Anastaziju — dok su Anastaziju brijali — i tako izmenivši pravac mafijaške istorije.

Bio je i hladnokrvni ubica, lik koji je ubijao strogo iz poslovnih razloga, nikada iz ličnih. Postao je mafijaš sa 24 godine, kao najmlađi u istoriji porodice. Karmajn je želeo da uradi samo jednu stvar sa svojim životom: da bude vođa bande — glavni dasa. San mu se ostvario još kao tinejdžeru kad je postao bos Garfild Bojsa, najžešće i najopasnije bande koja je postojala. A san mu se ostvario još jednom godinama kasnije kad je postao bos mafijaške porodice Kolombo.

U redu, ali ako je bio baš toliki gangster starog kova i veran takvom načinu života, moramo da pričamo i o njegovoj svađi sa braćom Galo i kako je Karmajn stekao nadimak Zmija. To nije zato što je bio lažov, zar ne?

Dimateo: Kad pogledate istoriju, Karmajn i Džo Galo odrasli su zajedno na ulicama. Bili su veoma bliski, deo iste ekipe. Galo je želeo da se odvoji od Profačijevih, jer im se nije dopadao Džo Profači — on baš i nije bio dobar bos. Ti likovi su bili otpadnici, Džoi i njegov brat Lari Galo. Oni su mislili da je Karmajn Persiko sa njima. Smišljali su plan kako da se odvoje. U jednom trenutku, Profači je uspeo da dopre do Karmajna i ponudi mu nešto unosno.

Karmajn je pozvao Larija Galoa na sastanak i pokušao da ga ubije za Profačija. Tad je započeo prvi rat. Kasnije, kad je Karmajn bio uhapšen za sve i svašta, Frenk “Panči” llijano (bruklinski kapo) naleteo je na njega dok je ovaj išao na sud. Spazili su jedan drugog, zakačili se i Panči ga je nazvao zmijom. Posle toga su braća Galo kad god bi pominjali Persika za njega rekli da je “Zmija”. Tako je to počelo.

Benson: “Zmija” je stekao nadimak i reputaciju svireposti kad je pokušao da ubije Larija Gala 1961. godine na prigušenom svetlu Sahara Laundža u Bruklinu — scena koje se u gotovo identičnom obliku pojavljuje u Kumu II. Karmajnov stari drugar Lari bio bi mrtav da slučajno nije naišao pozornik, pitajući se zašto su vrata otvorena u nedelju ujutro.

Imajući u vidu kulturu u kojoj se kretao, šta je Persika činilo toliko cenjenim i svirepim likom?

Dimateo: Bio je smrtonosan, a imao je i tonu ubica koji su radili za njega. On se na vrh popeo s istom tom ekipom iz pedesetih. Sada je 2018. godina i on je još živ. Nikad nije bio cinkaroš, nikad nije pričao sa policajcima, nikad se nije odrekao poziva gangstera. Odslužio je sve kazne, išao u zatvor deset puta, proveo više decenija iza rešetaka, ali i dalje ne skida osmeh sa lica. On je žestoki dasa starog kova. On je podsetnik na prave gangstere, za razliku od ovih što se pretvaraju da su gangsteri. Svi koji ga znaju s ulice znaju da je stvarno brutalan tip. Morate da mu odate poštu zbog toga.

Benson: Bio je razmetljiv i drčan, nepokolebljiv, lik koji upravlja svime, svaka njegova reč i svaki njegov gest bili su usmereni ka tome da uvećaju njegovo bogatstvo i kontrolu. Stekao je moć onako kao što neki drugi dišu. Kad je osporeno njegovo liderstvo nad Kolomboovima, izbio je rat ogromnih razmera. Karmajn je obožavao ratna vremena. Uvek je bio na strani dobitnika, čak i kad je morao da zabije nož u leđa takozvanih prijatelja da bi u tome uspeo. Bio je bos njujorške mafijaške porodice duže nego bilo ko drugi. Kad je bilo stani pani, ostao je veran zavetu i držao jezik za zubima.

Ali kako je Persiko sačuvao moć iza rešetaka?

Benson: Bio je veoma pametan. Gangsteri su želeli da on ostane na vlasti, čak i u zatvoru. Karmajn bi zajebao stvar ređe od svih njih, i to mnogo ređe. Nakon što je otišao za stalno, upotrebio je najpoverljivije ljude — momke koje je znao još iz vremena Garfild Bojsa — da prenose informacije do federalnog zatvora u kom se nalazio i izvan njega. Karmajn Persiko bio je gangster nad gangsterima. A delovi Kuma zasnovani su na njegovom životu. Kako su godine prolazile, njegova kontrola se smanjivala. Jedan po jedan, njegovi kuriri su završavali u zatvoru i on je ostao uglavnom duhovni vođa onoga što je ostalo od Kolombovih posle RIKO suđenja.

Kako će Persiko ostati upamćen u analima mafijaške istorije?

Dimateo: Karmajn je verovatno jedini jebeno razuman čovek koji je preostao. Zaista. Koliko god i sam bio lud — niko od tih likova nije normalan — on je verovatno najiskreniji lik koji je ostao. On je odslužio više godina od bilo koga, osim možda Tonija Francezea. Ako Karmajn doživi 100 godina, biće i duže tamo od bilo koga drugog. Lično, mislim da je Karmajn verovatno jedini preostali lik stare škole. Zaista to mislim. Zaista cenim Karmajna. Ali kao dete, mislio sam da je on cikaroš. Bio je za mene pokvaren, ali, naravno, to su mi u glavu usadili ljudi oko mene.

Danas je svako živ cinkaroš. Ne možete da ih krivite za to. Ne podržavam, ali kad malo bolje razmislite, to je smešno: mafija. Mafija, ma šta mi napriča. Sve što rade je da ubijaju jedni druge. Zabiju ti nož u leđa čim im više ne trebaš. Želiš da igraš igru, tvrd si orah, ali u međuvremenu si prvi koji otrči kod pandura ako u nečemu pogrešiš. To nije kako je ova igra zamišljena. Radimo zajedno, stradamo zajedno. Ne okrećemo leđa jedni drugima zbog novca ili borbe za moć, jer svi su oni velike dase koji puše vutru i šmrču koku.

