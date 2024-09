Užasne tetovaže koje pijani britanski turisti rade u Magalufu

Tetovaže— dobra ideja kada ste trezni, a još bolja kada ste pijani. Ukoliko ste ikada uradili neku, znate koliko je strah da će se nešto pogrešno desitiveći od bola koji izaziva igla dok vam boji kožu. Čarobna stvar oko alkohola jeste to što uz njega sve to nestane, pa se ljudi zato i penju na zastrašujuće visine kada su pijani, bez straha da će im se bilo šta desiti.

Ne postoji bolje mesto od Magalufa da se uslikaju ti trenuci, jer ovde dolaze Britanci kada pravilno nauče da izgovore „Jägerbomb“, pa bi i novostečeno znanje da upotrebe dok su izgoreli od sunca i dehidrirani.

Ovo mi nije bio prvi put da sam posetio Magaluf pre početka sezone partijanja. Mislio sam da će biti mnogo lakše fotkati ljude i saznati zašto su odlučili da se tetoviraju, pošto su obično pričljivi ovde, ali se dosta toga promenilo nakon raznoraznih vesti koje su se pojavljivale poslednjih godina.

Meštani su uglavnom biili veoma agresivni kada bi ugledali moj fotoaparat, kao i lokalna policija u civilu, koja je bila dovoljno brza da me ispita za koga fotkam. Ipak, između takvih neprijatnosti, uspeo sam da pitam većinu turista kako su dobili svoju tetovažu na odmoru.

Ovaj lik je bio deo velike grupe bez majice, svi su držali ogromne flaše pića i svi su bili sveže istetovirani sa It’s irrelevant tho!!!

Kapiram da je ta fraza bila bitna u životu jednog od njih, ali svaki put kada sam pitao za dublji kontekst, dobio sam odgovor It’s irrelevant, though!. To je to onda.

Ovaj lik je bio najlucidniji od svih. Imao je istetovirano Max, ime kumčeta, deteta njegovog najboljeg prijatelja sa kojim je partijao te noći.

Ovaj lik me je odjebao kada sam pitao za objašnjenje, ali pretpostaviću da mu ide od ruke šarmiranje devojaka, pa je želeo da na diskretan način to obeleži.

Zaustavio sam ovog lika bez majice na sredini glavne ulice Punta Balena gde Britancima nije dozvoljeno da piju između 22 časa i 8 ujutru, zato što su konstantno odvaljeni od alkohola i simultano puše gomili muškaraca.

Pitao sam ga zašto je uradio tetovažu grifina, zabrinut da će mi pričati o Hariju Poteru, ali mi je rekao „To je Čelsijev lav!“. Otišao je pre nego što mi je detaljnije objasnio, ali pretpostavljam da je navijač QPR-a.

Ovaj lik nije bio baš siguran zašto je uradio tetovažu. Naš razgovor je izgledao ovako:

Ja: Da li je to nova tetovaža?

On: Naravno!

Šta je to?

Ne znam.

A zašto si je uradio?

Zašto da ne!

I onda je pobegao.

Ovaj lik radi u parfimeriji. Iskreno, nisam očekivao nekog ko radi u parfimeriji na ovom mestu kako tetovira nautički simbol na nozi. Mnogo sam pogrešio.

Ima tri nedelje odmora godišnje i uvek ih provodi na Ibici i u Malagufu. Sidro predstavlja putovanja i dane koje želi da zapamti zauvek. Da sam hteo da definišem tri nedelje provoda na Magalufu i Ibici, verovatno bih tetovirao portret lika koji se zove Din sa neonski zelenom majicom Keep Calm and Get Mortal kako boksuje uz zvuke Avićija.

Ovi likovi su iz Škotske. Baja desno je istetovirao Quiero a mi hermana, što znači „Volim moju sestru“ i zvuči carski kada izgovore njihovim akcentom.

