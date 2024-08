Mats Vilander za VICE o pobedniku Nadalu, Novakovoj mentalnoj dominaciji i koliko publika zapravo nije važna

Sedmostrukog Grand Slam pobednika Mats Vilandera viđam godinama na US Openu, nekad je držao reket u ruci, sad je umesto reketa u ruci mikrofon EuroSporta. Godinama za njih komentarise tenis, moja pitanja o finalu izmedju Danila Medvedeva i Rafael Nadala kao i o publici koja ih ovde u Njujorku gleda bila su dobra startna tačka da filozofiramo u dosta slobodnom stilu i dosta

slobodnim jezikom koji on verovatno ne bi koristio na Eurosportu.





Volim takve razgovore, izbor reči, pauze, pokreti rukama, glasni komentari prolaznika, sve to oslikava energiju US Open finala. Ovaj grad i ovaj turnir izmislili su tenis pod reflektorima, i mada

je finale počelo u 4 pm završilo se uveliko pod reflektorima i uzbuđenom, zadovoljnom i izmorenom teniskom publikom, ali na onaj najbolji način. Peti set Grand Slam finala i ne treba da ima opuštenu publiku.



Posle skoro pet sati igre, Rafa Nadal osvojio je svoj 19. Grand Slam turnir. Skoro kao da je dva puta morao da ga osvaja, prva dva seta su brzo i tiho otišla Nadalu, više su brujali avioni iznad ovog ogromnog stadiona nego publika ili tenis, mirisalo je na brzinsko finale. Danil Medvedev je međutim vojnički izvukao 3. i 4. set i čak malo poveo u petom, sve dok zamor i neiskustvo nisu vratili meč Nadalu.



Sa legendarnim Vilanderom pričao sam pred sam početak finalnog meča i on mi je upravo predvideo ono ,što smo gledali.



“Nadal ima iskustvo, snagu i brzina. Medvedev je mlad i brz, ali je pitanje je da li će imati snage za ceo mec. Svakako je odlično što neki novi igrači stižu do finala, publika to i želi da vidi. Mada mislim da publika ovde u Njujorku više želi da vidi Nadalovu pobedu. Ali publika nije toliko važna, Medvedev ne treba o tome da brine”.





Videos by VICE



Šta će za par godina biti sa tenisom kada ode velika trojka – Djokovic, Nadal i Federer?



Jasno je oduvek bilo da je ovo zlatna generacija, zlatno doba tenisa. Vaš Novak Đoković je vrlo zaslužan jer gura Rafael Nadala i Federera na neki viši nivo, oni su bili komforni i na neki način su

podelili turnire, Nadala je dominirao na šljaci, Federer na travi, obojica su opasni na tvrdoj podlozi.

I onda se pojavi Đoković niotkuda i sve to zezne. Bez Đokovica ne bi bilo te trojke, jer je on ovu dvojicu unapredio svojim prisustvom.



Dajte neke primere, šta je Nadal morao da promeni zbog Đokovića, a šta Federer?



Ja mislim da je za Nadala veliki šok bio onaj šestočasovni poraz u finalu Australije 2012 protiv Đokovića – Novak se manje umorio i bio je fizički spremniji. Od tog finala, Nadal nije više uspeo stvarno da provali Đokovića. A što se tiče Federera, mislim da ga je igranje protiv Đokovića nateralo da skrati poene, da ne može toliko dugo da igra “šah” na terenu protiv Đokovića. Novaku treba ritam, treba mu par udaraca, i Federer pokušava stalno to da promeni i da ga iznenadi”.







Kako Đokoviću uspeva da poremeti njihovu igru toliko?



“Evo kako – u tri tajbrejka u finalu Vimbldona Đoković nije napravio grešku. Đoković ne napada previše kad vodi, ali kad je tesno i kad je napeto, on je najbolji u mentalnoj snazi u važnim poenima. Tako je bilo i na ovom stadiona gde sad sedimo, kad je vratio one forhend bombe na Federerove meč lopte 2010. i 2011 godine. Ja mislim da je tajna u tome da Đoković ne mora mnogo da promeni svoju igru kad igra protiv njih dvojice, a oni moraju”.





Vi ste ovde osvojili US Open 1988 godine protiv Ivana Lendla, publika je verovatno više bila na vašoj strani. Koliko je vama bio problem kad bi publika bila na strani protivnika?

“Ja mislim da cela ta priča oko publike stvarno nema mnogo veze uopšte. Mislim da to ne pravi razliku. To publika mođda doživljava tako, ali igrači ne. Kad igrate kod kuće, onda možda možete da

očekujete podršku, ali kad ste na ovako velikom turniru, tu nema šta da se očekuje od publike. Čak je možda i teže kad publika navija za igrača puno, kako to biva sa Federerom često, jer to stavlja pritisak na tenisera da publiku zadovolji. Publika je ranije imala lak izbor izmedju Nadala i Federera, dva vrlo različita igrača. Kad se pojavio Đoković sve je postalo mnogo komplikovanije, a ljubiteljima tenisa do često ne odgovara, pogotovo onim koji površno prate tenis.



I tako je završen još jedan US Open. Nadal je uzeo 19.ti Grand slam, Novak je morao da se povuče zbog povrede, ali je gotovo izvesno da će se njihova trka nastaviti i sledećeg leta u Njujorku.