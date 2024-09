Šta bogata deca Teherana imaju da nam kažu

Sa njihove facebook stranice.

Rich Kids of Instagram je profil koji koriste bogati klinci da bi se kurčili svojim naparfemisanim lifstyleommanje srećnom ostatku interneta. Uski krug malih skotova koji fleširaju svoje Rolexe i koji prosipaju boce San Pellegrina u wc šolje. A od skora su se pojavile i gomile plagijatorskih profila bogate balavurdije i iste teme su preplavile internet širom sveta. Ali jedan profil pravi mnogo više buke, čini se, nego drugi: Rich Kids of Tehran, koji nudi pogled u svet iranske zlatne mladeži.

Isti format, iste fotke, RKOT ostaje veran originalnim postulatima njihovih prethodnika: prvoklasni automobili razmaženih balavaca, ogromne vile i dobre ribe u bikinijima i dalje su osnovni sastojci ovog profila. Ovo bezobrazno razbacivanje parama, pokazivanje tela i ispijanje šampanjaca vam možda u početku deluju iznenađujuće ukoliko u obzir uzmete činjenicu da dolaze iz većinski konzervativne zemlje, muslimanske zemlje – iz kulture koja se protivi ikonopokloništvu, gde su alkohol i neskromno oblačenje krivična dela.

Još od iranske revolucije 1979. godine i nove vizije o Islamskoj Republici Iran ajatole Homeinija – krma verskih dekreta i dalje rukovodi društvenim životom, a nošenje hidžaba je i dalje obavezno u ovoj zemlji. U septembru prošle godine sedam osoba koje su objavile svoju verziju videa Happy, Pharrell Williamsa je uhapšeno i osuđeno na po godinu dana zatvora i devedeset i jedan udarac bičem.

Iranska mladež je, ipak, uspela da pronađe način da izbegne ovaj haos, a taj „način“ se u velikoj meri nalazi na internetu. Na njihovoj instagram stranici državna politika i njihov način života su u direktnoj koliziji. A od klinaca sa profila RKOT, za sada, niko nije uhapšen niti procesuiran ni na koji način, bez obzira na sve fotografije šampanjaca i haljina sa dubokim dekolteima.

Kada smo upitali jednog od osnivača RKOT profila da li se suočavaju sa bilo kakvim državnim sankcijama i javnim osudama, samo je pomenuo da postoji filter koji zahteva VPN da bi uopšte moglo da se pristupi sajtu iz te zemlje. Ova vrsta filtera je izgleda primenjena na mnogim sajtovima i aplikacijama u Iranu, što je inače pokušaj vralde da nametne „pametnu internet cenzuru“ protiv sajtova koji se vide kao neprimereni i/ili nemoralni.

Nakon što su se dva veoma luksuzna automobila slupala prošlog meseca, a zbog čega je pet osoba izgubilo živote – a jedna od osoba za volanom je bio dečko iz ekipe ROKT – ajatola je prestao da gura problem ispod tepiha i intervenisao je preko medija i javno je osudio „generaciju opijenu sopstvenim novcem“ izazivajući time „psihološku nesigurnost“ u Teheranu. U svakom slučaju nikakva akcija nije još uvek preduzeta i profil je i dalje online.

Kako to, dođavola, klinci Teherana uspevaju da se izvuku? U razgovoru sa dvadesetčevorogodišnjim Hamidom koji prati ovaj profil saznajemo da su „osamdeset procenata klinaca koji su na profilu, zapravo, potomci brojnih pripadnika vladajuće elite“. RKOT nisu jednostavno manjina bogatih ili deo od onih jedan posto svetske populacije, kako on kaže, već je to protfolio potomaka političke elite – iste one koja promoviše skromnost i suzdržanost kao vrline.

Kada smo razgovarali sa nekim drugim Irancima koji prate ovu stranicu i kada smo ih pitali o kontradiktornosti onoga što oni nazivaju zapadnjačkom toksikacijom i postojanjem takvog bahatog ovaploćenja bogatstva, jedna od tih osoba, dvadesetsedmogodišnja umetnica Sada, podsetila nas je da čak i da ti klinci jesu bliski (na ovaj ili onaj način), nekome iz vlasti, da su oni zapravo samo novopečeni bogataši, a ne deo tradicionalne aristokratije koje je oduvek bila skromna kada je u pitanju bilo njihovo bogatstvo.

Rekla je: „U tradicionalnoj kulturi Irana ne bismo smeli da pokazujemo šta posedujemo, jer ne bismo smeli da povređujemo osećanja onih koji nisu privilegovani u životu.“

Razgovarali smo i sa dečkom koji vodi ovaj profil, a on je bio brz u odbrani poruke koju šalju. Oni misle da na ovaj način prikazuju liberalnije društvo, moderniji Iran nego onaj koji je oslikavan u drugim medijima. Kada smo im pronjuškali kroz tvitove bilo je lako zaključiti da ovo jeste jedan od poriva koje imaju: „We Don’t Ride Camels“, ili „Stuff They Don’t Want to See About Iran“, stavljajući tačku na svoje izjave brojnim fotografijama i odbacujući netačnu sliku Irana dok pokušavaju da postave RKOT na liniju fronta u nameri da iznesu neki politički stav. Ali ko su „oni“ – iranska vlada (što više nema nikakvog smisla, jer smo posmatrali selfije njihove dece)? Ili možda oni na Zapadu?

U razmeni mejlova, momak koji vodi profil je jasno istakao: „Generalno govoreći, pod „oni“ podrazumevamo medije koji boje jednu sasvim drugačiju i zastrašujuću sliku Irana radi svojih političkih ciljeva, tako da ovde možete da vidite „sve ono što oni ne žele da vidite u vezi sa Iranom“, i dodao je: „U poslednjih osam godina, devedeset i osam procenata vesti u vezi sa Iranom su bile političke: sankcije i nuklearno pitanje. Zapadni mediji su koristili ove teme da stvore sliku o Iranu koja bi donela dobro samo njihovoj političkoj agendi.“

Ova potreba da se pokaže drugačija strana Irana je bila vodeća tema među svima koje smo kontaktirali. Saba, koja izgleda nema neke simpatije prema RKOT ekipi nam je u mejlu napisala: „Ne protivim im se, jer kao mlada Iranka bih volela da međunarodna zajednica razume da Iran nije ono što misle da jeste. Ne nosimo sistemski nametnute marame i naši muškarci nisu bradati muslimani. U Iranu se ljudi zabavljaju, igraju, pevaju, piju alkohol, puše, izlaze na romantične sastanke.“

Ono što im se vratilo kao bumerang došlo je, ne samo od zvaničnika iz vlasti, već i sa interneta. Skoro je napravljena instagram stranicaPoor Kids of Tehran koja prikazuje najsiromašniji sloj te zemlje. Kada smo upitali ekipu koja vodi RKOT u vezi sa time, jedan je odgovorio da siromaštvo koje vlada u zemlji nema nikakve veze sa njihovim bogatstvom. „Iran je pod teškim sankcijama već više od decenije i te sankcije je nametnuo Zapad, a to je skoro u potpunosti obogaljilo iransku ekonomiju. Mnogo je više sirotinje u Evropi i u Severnoj Americi nego što je u Iranu, a tim zemljama, pritom, nisu nametnute nikakve sankcije“, rekao nam je.

Uz sve njihove tvrdnje i dalje mi je teško da poverujem da je profil napravljen sa namerom da se suoče sa velikim, globalnim pretnjama. Napravljen je, skoro sigurno, da bi bogata deca pokazivala svoje bogatstvo. Bez obzira na to, samim svojim postojanjem, takođe uspeva da razbije postojeće predrasude iako oslikava samo manjinu iranske populacije.

