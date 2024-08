Meksiko je odložio legalizaciju vutre za 2021. zbog Kovid pandemije

MEKSIKO SITI – U razočaravajućem preokretu za zagovornike reforme politike droge, Meksiko neće legalizovati kanabis ove godine.

Vrhovni sud je prihvatio formalni podnesak Donjeg doma Kongresa od 10. decembra u kome se traži produženje najavljenog roka za glasanje o predloženom zakonu o legalizaciji do 30. aprila 2021. godine. Sud je ranije presudio da se o zakonu o legalizaciji mora glasati do 15. decembra.

U zahtevu Donjeg doma Kongresa tvrdi se da su „složenost spornih pitanja“ i trajna pandemija koronavirusa „otežale da sa stvar razmotri sa neophodnom dubinom i pažnjom koju podrazumeva proces formiranja i reforme zakona” Vrhovni sud je odoborio zahtev, takođe navodeći KOVID kao razlog .

Zagovornici kanabisa su optimistično verovali da će zakon – sa svim problemima koje ima — proći kroz različite nivoe vlasti do krajnjeg roka u decembru. U novembru je Senat izglasao zakon, što je značilo da mora samo još da prođe Donji dom Kongresa na svome putu ka legalizaciji.

“It’s disappointing that the two legislative bodies couldn’t have coordinated better the drafting of this bill in order to ensure that they would have complied with the dates set by the Supreme Court,” said Zara Snapp, a legalization activist and co-founder of the Mexican research and advocacy organization Instituto RIA.

The recent Supreme Court decision is the fourth time that the governing body has allowed the deadline to be extended since ruling in 2018 that the prohibition of the personal use and cultivation of cannabis was unconstitutional.

However, Snapp expressed hope that lawmakers will use the additional time to alter the bill to remove remaining criminal penalties and sanctions, and expand opportunities for communities who have been affected by prohibition.

„Razočaravajuće je što dva zakonodavna tela nisu mogla bolje da koordinišu izradu ovog zakona kako bi se osiguralo da se ispoštuju datumi koje je odredio Vrhovni sud“, rekla je Zara Snap, aktivistka za legalizaciju i suosnivač meksičke organizacija za istraživanje i zastupanje Instituto RIA.

Ovo je četvrti put da je Vrhovni sud dozvolio da se rok produži, od presude 2018. godine da je zabrana lične upotrebe i uzgoja kanabisa neustavna.

Snap je, međutim, izrazila nadu da će zakonodavci iskoristiti dodatno vreme za izmenu zakona kako bi uklonili preostale krivične kazne i sankcije i proširili mogućnosti za zajednice koje su pogođene zabranom.

„Očekujemo da ovo produženje znači da će se posvetiti veća pažnja ljudskim pravima i održivom razvoju, a ne ekonomskim interesima kompanija“, rekla je Snap. „Takođe se nadamo da će sve biti razrešeno brzo i da zakonodavci neće čekati do poslednjeg trenutka, kao što su do sada više puta uradili.“

Ako predloži savezni zakon o kanabisu bude usvojen, pretvoriće Meksiko u najveće tržište legalne vutre na svetu. Nažalost, oni koji su zainteresovani za kupovinu, prodaju i pušenje legalne trave u Meksiku za sada će morati bar još malo da čekaju.