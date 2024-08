Mesta u Beogradu na kojima su nas ostavljali

Često prostore vezujemo za uspomene. Čak i one najbolnije kao što su raskidi. Zajebana stvar koji emotivnih prostora je što ne možemo da ih bacimo u kantu ili spalimo, kao što to možemo recimo sa stvarima bivših. Oni su tu, postoje, i čuvaju upijene sve naše razgovore, raskide, izlive besa i ljubavi. Verovatno svaki štek u Beogradu ima neku svoju istoriju raskida, i verovatno da u ovom gradu postoji osoba koja baš iz tih razloga izbegava to mesto.

Zamolili smo nekoliko ljudi da nam pokažu mesta na kojima ih je neko otkačio i ispričaju kako se danas osećaju kada prolaze pored ovih prostornih spomenika njihove prekinute veze.

Klupice ispred Filozofskog

Reci nam nešto više o tvojoj ljubavnoj priči.

Ja sam studirala na Filološkom, on na Filozofskom. Bili smo zajedno oko godinu dana. Najstrašnije je što smo na mestu na kom smo raskinuli proveli neke baš kul trenutke, jer smo tu zajedno blejali na pauzama.

Zašto ste i kako raskinuli?

Raskinuli smo jer on nije mogao više, a i ja sam se ohladila. Završavala sam faks, pronašla posao, a on je bio neambiciozan i samo pio i duvao i blejao u kraju. Tog dana smo se zapili i počeli da se svađamo oko neke gluposti koja je eskalirala raskidom. Bilo je užasno jer smo oboje bili pijani, i gledao nas je ceo plato ispred Filozofskog kako se dernjamo jedno da drugo.

Kako se danas osećaš kada prođeš tu?

Srećom otkad sam završila faks nisam puno prolazila ovuda, prvo zato što me uvek podseti šta sam studirala i progrize me savest jer se ne bavim svojom strukom u životu već tamo nekim užasnim poslom, a onda mi padne na pamet i taj pičvajz od našeg raskida. Uglavnom i kada prođem, strese me neka jeza.

– Jovana, 30

Drvo ispred Zemunske gimnazije

Reci nam nešto više o ovom mestu i raskidu koji se tu desio.

Ovo zapravo nije baš mesto gde smo raskinuli, ali je za moju memoriju jako kobno. Posle škole, ovde me je sačekala meni nepoznata devojka, malo starija od mene (ja sam imala sedamnaest) da mi kaže da je i ona devojka mog dečka. Tačnije, da je on u isto vreme i sa mnom i sa njom. Sećam se da je bila grozno obučena, bele pantalone i bela majica i neke braon čizme. Ovo je ujedno bio i prvi put da mene nešto u životu baš snažno pogodi i zaboli. Na njenu izjavu sam samo otrčala u školsko i počela da plačem, srećom tu su mi bile drugarice.

Kako si ti reagovala?

Lika sam odmah otkačila preko poruke, ali ovo mesto zaobilazim u širokom luku jer me drvo podseća na neko čudovište razočarenja koja sa sobom nosi život. I tada mi je delovalo kao da će da me ščepa i pojede, jer sam tako mala i bespomoćna. Od tog trenutka ga se jako plašim, i zaobilazim, iako živim relativno blizu.

– Sanja, 28

Ulaz na Dunavskom keju

Šta se ovde desilo?

Ovde sam se viđao sa tom ribom na koju sam odlepio šest meseci.

Zašto ovde?

Ona je imala dečka, zato smo se viđali tajno: po ulazima, podrumima, šumama, automobilima, krovovima, i svuda gde smo mislili da je bezbedno i da nas niko ne vidi. Bio je taj jedan rendom ulaz koji smo izabrali šetajući kejom kom nije radio interfon, pa smo tu često blejali, pričali, mazili se. I raskinuli. Tu mi je saopštila da će ipak ostati sa svojim dečkom i da više ne možemo da se viđamo.

Da li si nekad bio u ovom ulazu posle toga?

Ne, ali često prolazim tu kad šetam kera. Prošlo je dovoljno vremena da mogu da kažem da mi je slatko kad se setim svega toga.

– Petar, 32

Klupica u Pionirskom

Reci nam nešto više o vezi koja je ovde završena.

Bili smo zajedno godinu i po dana. Ja sam očekivala da će pozvati da živimo zajedno jer smo oboje imali dovoljno godina za tako nešto i živeli sa roditeljima. Uvek kad bismo imali nešto da raspravimo nalazili smo se u ovom parku. Ja bih sišla u pidzami sa jaknom preko i nervirala se što nemamo svoj prostor. Zbog toga smo i pukli.

Da li se sećaš raskida tačno?

Da, bilo je dirljivo i oboje smo mnogo plakali.

Kako se osećaš kada danas prođeš pored ove klupe?

Pa, osetim neku knedlu u grlu i pomislim na njega, gde je i šta i radi.

– Dunja, 30

Parkić za decu na Novom Beogradu

Kakva se drama ovde desila i zašto baš ovde?

Ovde se desio moj prvi i najbolniji tinejdžerski raskid sa prvim dečkom kog sam imao.

Zašto ste raskinuli?

Bio je mnogo stariji od mene i ostavio me je zbog te razlike u godinama koja je navodno postajala sve vidljivija.

Zašto baš ovde?

Pa očigledno ga je mrzelo i da me izvede na kafu ili bilo šta drugo pa mi je rekao da siđem ispred zgrade u dečiji park. Eto koliko me je voleo.

Kako se danas osećaš kada prođeš tu?

Setim se koliko sam bio naivan i nezreo.

– Milan, 34

Brankov most

Ispričaj nam priču o raskidu na ovom mestu.

Bilo je to prošlo leto, dakle, rane su poprilično sveže. Vraćali smo se pešaka iz grada, sa Šlepa čini mi se, i počeli da se raspravljamo. On je nešto izljubomorisao na moje razuzdano ponašanje i optužio me da sam flertovala sa nekim likom. Ubrzo se mala rasprava razvila u veliku raspravu gde smo krenuli da se gađamo rečima mržnje i objašnjavamo šta mrzimo kod onog drugog. Onda je on rekao da ne može više, ubrzao hod i otišao, a ja sam ostala da plačem na mostu.

Kako se danas osećaš kad se nađeš na ovom mestu?

Zapravo ne podseća me toliko često na to, iako sam baš bila zaljubljena i raskid je bio više nego bolan. Ali se setim toga kad se vraćam pijana iz grada, i rastužim se. Jer otkad smo se razišli nismo se čuli ni pričali i to mi je nekako bezveze način da se to sve završi.

– Miona, 32