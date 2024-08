Mjuing: Tehnika kojom se menja oblik lica je zapalila Jutjub

Ako provodite dosta vremena na Jutjubu, sigurno ste primetili novu sekciju videa koja se pojavila i sve je popularnija: Jutjuberi koji tvrde da im se oblik lica promenio zahvaljujući nečemu što se zove “mjuing”. Ova zaraza proširila se po Instagramu i Jutjubu, a njeni sledbenici tvrde da je u suštini, ovo tehinka: jezikom dodirujte unutrašnjost gornje usne duplje. Ova vežba takođe pomaže pri disanju. ublažava bol mišića u ustima i radi na definiciji vilice.

Međutim, mjuing nije ništa novo i već je bio popularan jedno vreme na nekim forumima gde se muškarci savetuju kako da budu što muževniji, ali ovih dana njegova popularnost eksplodira: u poslednjih nekoliko meseci pojavilo se stotine videa koji su posvećeni baš uvežbavanju ove tehnike, sa naslovima kao što su: “KAKO SAM PROMENIO OBLIK LICA ZAHVALJUJUĆI MJUINGU,” ili ” Kako korišćenje tačne pozicije jezika može da vas učini privlačnijim i zdravijim”.

Videos by VICE

Ostin je dvadesetdvogodišnjak, poznat na Jujtjubu kao AstroSky i sa skoro 25,000 sabskrajbera je jedan od popularnijih korisnika koji je dokumentovao mjuing. Pre oko deset meseci je počeo da objavljuje klipove o ovoj tehnici, ali ju je vežbao još kada je imao šesnaest godina i imao porblema sa disanjem kroz nos. “Da budem iskren, disao sam na usta,” kaže on. “Imao sam nekoliko problema tada, pokušavao sam da naučim da dišem na nos, a moje lice je nekako postajalo duguljasto.”

Zbog ovoga je uradio isto što i bilo koji šesnaestogodišnjak koji se bori sa nekim problemom – guglao je kako to da popravi. U jednom trenutku naleteo je na rad britanskog ortodontiste Majka Mjua. “Istražio sam malo i primenio njegov rad, nisam imao šta da izgubim”, rekao je on.

Po istraživanju doktora Mjua, pomenute probleme možete rešiti tako što jezikom gurate gornje nepce, odnosno zauzmete “pravilnu poziciju jezika”. Upravo je to ono što je Ostin uradio i kako on sam kaže, lice mi se u potpunosti promenilo.

“Kako su godine prolazile, došlo je do toga da su me roditelji pitali: ‘Zašto mršaviš toliko?’ Stalno su me zapitkivali šta sam uradio sa facom,” kaže on. “Sećam se da sam jednog dana igrao video igrice sa burazerom i on me je odjednom pitao, ‘Šta ti se desilo sa vilicom?’”

Gledajući njegove klipove, nema sumnje da Ostin ima četvrtastu vilicu. Na naslovnoj fotografiji njegovog videa “Zašto je mjuing važan za sve!!” nalaze se njegove pre i posle fotografije, mada je teško zakljčiti da li se njegovo lice promenilo zbog mjuinga, ili je samo stariji.

“Ne mogu čvrsto da tvrdim,” kaže on. “Samo znam šta mogu da kažem na osnovu svog iskustva.”

The thumbnail for Austin’s video “Why mewing is important to all!!”

Ostinovi klipovi se uglavnom svode na to kako da pravilno uradite mjuing. On čak nudi ljudima i časove treninga na Skajpu. Da bismo dobro razumeli kako smo došli do toga da nam Jutjuberi drže predavanja o vilici, najbolje je da počnemom sa doktorom Mjuem lično, koga možemo nazvati originalnim “mjuing” Jutjuberom. Njegov kanal, Orthotropics, postoji još od 2012. i na njemu se nalazi stotine videa.

“Ja sma kroz svoj rad izneo veoma kontroverznu poentu,” priča mi on, “jer govorim da puno ljudi na svetu nije dostiglo pun potencijal kada je njihovo lice u pitanju.”

Sigurno ste pomislili da je sam doktor Mjui izumeo termin “mjuing”, ali niste u pravu. “Nemam pojma ko je to smislio,” kaže on. “Primetio sam to u komentarima ispod mojih videa.”

Doktor Mjui je takođe primetio ljude poput Ostina, koji uzimaju elemente iz njegove teorije i koriste ih. Kada su tek počeli da se pojavljuju ovi klipovi, on je stupao u kontakt sa Jujtuberima i ohrabrivao ih da nastave. “Ja ne posdujem tu tehniku, ona nije moja,” naglašava on. “Mislim da informacija treba da bude besplatna, a sve dok imamo ljude koji će da gaje i sprovode ove ideje, ta informacija će se širiti.”

Mjuing se naravno nije provukao bez kritike.

Šta profesionalna ortodontska zajednica misli o njemu? Pa, došlo je do podele. “Kada god se nešto novo pojavi, tu su i različite reakcije,” kaže doktor Mju. “Razočarala su me neka mišljenja ljudi iz moje struke, naravno.”

Ukoliko malo krenete da kopate po kanalu doktora Mjua, naći ćete klipove u kojima on priča o tome da je izbačen iz Britanskog Ortodontskog Društva zbog njegovih “objava na društvenim mrežama”, kao i o saslušanju kod Generalnog Dentalnog Saveta prošle godine. Doktor nije hteo da prokomentariše ovo.

Kako bih otkrila mišljenje ortodontske zajednice o tehnici, pričala sam sa doktorkom Učenom Okoje, koja kaže da misli da mjuing nije opasan, kao i da nisu sve stvari vezane za tu tehniku glupost. “Mnogo konvencionalnih mudraca tvrdi da je mjuing potpuna besmislica, ali tu ima neke istine,” objašnjava ona. “Kao i kod svih stvari i ovde postoji balans istina i laži. Postoje slučajevi gde se ovaj problem sa vilicom rešava rastom.”

Ona takođe navodi da bi neke od ideja vezane za mjuing mogle da pomognu ljudima koji imaju problem sa hrkanjem tokom spavanja. “Ne mogu da kažem da tehnika pomaže nekim ljudima, ali isto tako ne možu da kažem da to važi za sve.” Po njenom mišljenju, kada govorimo o Jutjubu, moramo da pazimo koga slušamo. Na primer, postoji gomila Jutjubera koja tvrdi da su izbleli zube uz pomoć sode bikarbone i limuna, a ova mešavina zapravo uništava zube.

Sledeći talas koji će verovatno zahvatiti Jutjub jesu klipovi u kojima Jutjuberi pljuju i pričaju zašto je mjuing loš.

Zapravo, jedan od njih, pod imenom Phillion je već postavio jedan, pre mesec dana. “Svi ljudi koji su postavili klipove već imaju izdefinisane vilice, kao i njihova keva,” kaže on. “Juče su čuli za mjuing pa su hteli da zarade malo klikova i lajkova.”

@elenacresci

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.