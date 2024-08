Mladi iz Srbije o rehabilitaciji Milana Nedića

U nedelju popodne, u samom centru Beograda (ugao Simine i Knjeginje Ljubice) održan je skup u znak sećanja i podrške rehabilitaciji Milana Nedića u organizaciji Srpske akcije. Pored njih, na raskršću dve ulice, na kontra mitingu, nalazile su se i opozicione partije (DS, SDS, LDP, Zelena ekološka partija) i pripadnici levičarskih organizacija. Događaj su pratili i kordoni policije te je sve prošlo bez incidenata.

Iako su mediji atmosferu događaja na kome je, po slobodnoj proceni bilo oko stotinjak ljudi, okarakterisali kao napetu, sutradan ovo raskršće postalo je samo jedno u nizu mesta gde se seku dorćolske ulice. Do mnogih informacija o ovom događaju nije ni stigla. A nakon razgovora sa mladim ljudima koje smo sreli na ulicama Beograda upitno je uopšte ko je Milan Nedić bio, čast izuzecima.

„Ko? To neki političar? Pojma nemam. Stvarno ništa ne znam. Nikad čuo. Ne znam zaista“, je bilo skoro sve što sam čula dok su me redom odbijali za izjavu.

Evo šta su mi srednjoškolci, studenti i sveži diplomci, koji su ipak pristali da stanu pred objektiv, rekli o tome ko je bio Milan Nedić i šta misle o rehabilitaciji.

Veljko, 19 godina, student



Video sam da je bio skup na vestima i na par portala na internetu. Znam ko je bio Milan Nedić – predsednik vlade za vreme okupacije tokom II svetskog rata. Učio sam samo taksatvino o tome u školi. Iskreno, nisam puno upućen. Ne znam da li ga treba rehabilitovati.

Aleksandar Momčilović, 22 godine, student



Čuo sam za događaj, ali nisam bio tad u Beogradu. Znam da je on Kvisling. Učio sam iz istorije nešto malo o njemu, ali pošto sam ja lično zainteresovan za II svetski rat, samostalno sam čitao više o tome. Kasnije sam čitao izveštaj sa događaja pa sam video da jedan od pripadnika organizacije te akcije kaže da srpski rodoljubi treba da gaje kult Milana Nedića. Ne slažem se sa tim. Kao Kvisling on pripada najtamnijoj tački naše istorije, i mislim da uopšte ne treba da ga pamtimo, niti da pričamo o njemu.

Jovanović Marko, 22 godine, student



Čuo sam da je juče bio skup fašista i kontra skup protiv toga, da su bile opozicione stranke ali to je to. Nisam upoznat sa tematikom i ne sećam se da smo u školi učili išta o tome.

Marija Marković, 21 godina, student



Ništa nisam čula o skupu. Ne znam ništa o Milanu Nediću. Nismo ništa učili o tom periodu, osim da pobednici pišu istoriju pa da nemamo kredibilne podatke o tom periodu.

Dunja Pupavac, 18 godina, učenica srednje škole



Informacija o skupu je došla do mene preko socijalnih mreža. Imam neku predstavu o tome ko je on bio, ne bih sad detaljisala, ali mislim da to ne treba rehabilitovati.

Isidora Novaković, 18 godina, učenica gimnazije



Ja uopšte nisam bila informisana o skupu. Taj period niti bilo šta, pa ni on, mi nije nikad spomenut u školi. Nismo ništa učili u tom pravcu, te informacije su nam prošle kroz prste. Ne znam ništa ni o rehabilitaciji.

Andreja Marić, 21 godina, radnik



Informacija o tom skupu nije stigla do mene ni u kakvom obliku. Ne znam ništa o njemu. Ništa od toga nismo učili, samo početak Drugog svetskog rata. Ništa vezano za ovo.

Strahinja Radaković, 25 godina, zaposlen

Nisam čuo za skup, a iz istorije znam samo da su postojali neki Ljotićevci i Nedićevci i da je u Drugom svetskom ratu bilo više tih aktivnih struja. Nemam nikakav stav o rehabilitaciji, nisam dovoljno informisan.

