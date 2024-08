Mogu li zubari stvarno da provale da smo imali oralni seks

Zubari znaju sve i svašta o nama. Znaju da se hranimo nezdravo, znaju da pušimo, znaju da ne idemo redovno kod zubara jer mi znamo šta će sve da nam buše pa radije puštamo da nam zube uništava trulež kao erozija velšku obalu.

Ali koliko toga zubar može da zna o našem privatnom životu? U šta ima uvid? Da li znaju da se drogiramo? U viralnom tvitu, naknadno obrisanom, prošle nedelje je izvesna zubotehničarka tvrdila da može da prepozna kad je pacijent upražnjavao oralni seks sa muškim partnerom, jer se navodno u dnu grla pojavljuju nekakve crvene tačkice.

Zvuči kao urbana legenda koju je započeo neko na Yahoo Answers, ali ko zna, možda tu ipak ima nešto? Čudne stvari se dešavaju, evo na primer, jedan majmun je 2012. primećen na IKEA parkingu u vunenom kaputu. Evo na primer, Ilon Mask je lansirao Tesla auto u svemir tek onako bezveze.

Dakle, mora se stvar proveriti. Nije bilo druge, pozvala sam zubara. U stvari, plan je prvobitno bio da popušim kurac pre nego što odem kod zubara, ali urednik je rekao da je telefonski intervju bolja varijanta. Naš sagovornik bio je Milad Šadruh, poznatiji kao Raspevani zubar, koji se na Jutjubu proslavio stomatološkim obradama popularnih hitova. Bio je tako ljubazan da par minuta odvoji na moja debilna pitanja.

VICE: Dakle ovako, prvo i pre svega, priča se da zubari mogu da prepoznaju kad im je pacijent upražnjavao oralni seks. Da li je to istina?

Dr Milad Šadruh: Auh! Nemam pojma. To me niko nije pitao! Ja lično u životu nisam prepoznao oral kod pacijenta. Ne znam nijednog zubara koji to ume. Kakvo pitanje! [smeh]

Pa kao, kažu, neke se crvene tačkice pojave u dnu grla?

Ne znam stvarno kako to može… eventualno ako je pacijent nekome popušio pre dva minuta u čekaonici, pa se oseti dah? Odvratno.

A ljubljenje, možete li da ustanovite ako se neko mnogo ljubio? Kako to utiče na zdravlje zuba?

Pa, ljubljenje zahteva zdrave zube. Ako ti smrdi iz usta, onda ništa. Naravno, kod ljubljenja se odvija određeni transfer bakterija, moguće je da se pogorša stanje, ali glavna stvar kod svih vrsta oralne seksualne aktivnosti je humani papilomavirus. Kondilome, odnosno izrasline u ustima se ljubljenjem prenosi jer je HPV zarazan. A herpes čak može preko oralnog seksa da se prenese iz one gornje varijante na onu donju, tako da treba biti oprezan. Mi uvek preporučujemo bezbedan oralni seks.

Kad se u Gugl pretragu ukuca „da li zubar može da prepozna da…“ nude nam se sledeći termini „pušim“, „duvam“, i „šmrčem kokain“. Pušenje je jasno, a ostalo?

Vejping je dosta nova aktivnost, tako da se tu malo zna, ali neke studije kažu da je za zdravlje usta ipak štetno podjednako koliko i pušenje. Diže se temperatura pa na to kapilari reaguju isto kao da ste zapalili cigaretu. Istraživanja su još u toku, potrebno je da prođe još nekoliko godina – recimo da se ispita zdravlje ljudi posle pet-deset godina vejpinga, a toliki staž još ni ne postoji.

Šta uopšte možete da prepoznate iz stanja naših odvratnih usta?

Meni prvo pada na pamet da se vidi da li neko škrguće zubima. Znaci su jasni, a škrgutanje je samo po sebi indikator stresa. Danas u svetu ima baš mnogo stresa, što zubari mogu da registruju. Nekad se primeti i neadekvatna ishrana, posebno na jeziku. Po stanju jezika možemo da ustanovimo i neke vrste avitaminoze, nekad i malokrvnost. Prepoznaje se i kad neko voli slatkiše, jer su mu usta obično puna plombi i karijesa.

Hvala ti Milade, i izvini!

