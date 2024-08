Moja partnerka i ja jako retko imamo seks. Da li je to problem?

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE Netherlands.

Pitajte VICE je serijal gde čitaoci pitaju VICE da reši njihove probleme, od toga kako da se nose sa neuzvraćenom ljubavi, pa sve do saveta kako da izdrže nepodnošljive cimere. Danas pokušavamo da pomognemo jednom čitaocu koji je zabrinut zbog količine seksa koji ima sa svojom partnerkom.

Hej VICE,



Ljubav mog života i ja smo zajedno već šest godina. Upoznali smo se na fakultetu, zabavljali mesec dana i onda ubrzo nakon toga počeli da živimo zajedno. Ona radi naporan posao i ranije, pre pandemije je puno putovala zbog posla. Dešavalo se da se i po nekoliko nedelja ne vidimo.

Proveli smo puno vremena zajedno u poslednje vreme i predivno mi je. Zajedno treniramo, bindžujemo serije i zbog toga što se više ne budimo jezivo mamurni subotom ujutru, imamo dovoljno energije da uživamo zajedno preko vikenda. Upoznao sam je bolje i sada mi se sviđa više nego ikada.

Nakon predivnog dana, mi se ušuškamo u krevetu, poljubimo na brzinu i onda se svako okrene na svoju stranu i spava. Mi retko imamo seks. U proseku se dešava jednom mesečno, a dešavalo se da nemamo seks i po dva meseca. To je značajno drugačije nego što je situacija bila kada smo počeli da se zabavljamo. Ona je oduvek bila malo više kinki od mene, i to mi se dopadalo. Posećivao sam je na poslu i jebali bismo se brzinski u toaletu. Kada nije bila kod kuće, zajedno smo masturbirali preko FaceTime-a.

Nisam napaljen tako često trenutno, a kada jesam, izdrkam na brzinu dok ona radi za svojim kompjuerom. Došlo je do toga da mi pravi seks deluje kao posao koji umara. Nisam potpuno siguran kako se moja partnerka oseća po tom pitanju, ali definitivno je i sama počela da se trudi manje. Ne želim da raskinemo i siguran sam da me i dalje jako privlači. Zato se pitam: da li nešto nije u redu sa mnom? Šta mogu da učinim po ovom pitanju?

Sve najbolje,

M.

Dragi M.

Širom sveta, ljudi svake godine sve manje i manje imaju seks. Jedno istraživanje koje su sproveli istraživači pri London School of Hygiene and Tropical Medicine i koje je objavljeno u British Medical Journal otkrilo je da parovi koji su u braku i oni koji žive zajedno manje imaju seks danas u odnosu na pre deset godina. Njihovo istraživanje otkrilo je i da mnogi ljudi u vezama imaju seks mnogo ređe nakon što provedu šest meseci zajedno. Sve ovo ukazuje na činjenicu da niste jedini koji se suočavaju sa ovim problemom.

Možda se osećate nesigurno što se tiče vašeg seksualnog života zbog stvari koje čujete i viđate u medijima, ali seksolog Juri Olriks kaže da ne postoje čvrsta pravila kada se radi o tome koliko bi seksa ljudi trebalo da imaju u različitim vezama. “Postoje parovi koji imaju seks tri puta nedeljno, ali ne uživaju zaista u njemu”, kaže on. “A postoje parovi koji imaju seks samo jednom mesečno, ali se provedu fenomenalno kada se to dogodi.”

Možda deluje očigledno, ali ne možete odrediti kvalitet jedne veze u potpunosti na osnovu toga koliko seksa imaju. “Kada sam pročitao vaše pismo, nisam video razlog da se veza okonča”, kaže Olriks. “Čini se da se oboje sjajno provodite zajedno.”

Ovaj ekspert kaže da je u potpunosti normalno da jedan par postepeno otkriva pravu dinamiku svoje veze. Da li je seks integralni deo nje? Ili je ispunjenje kroz intimnost koju osećate dok gledate televiziju zajedno nakon posla sasvim dovoljno?

“Možda je slučaj da je svrha vaše veze da zajedno radite stvari”, kaže on. Iako je seks nekada igrao važniju ulogu u vezi, to ne znači da je bolji nužno od drugih stvari. Primećujem takođe i da vama deluje OK činjenica da imate manje seksa”, dodaje Olriks.



U pravu ste što se pitate da li je i vašem partneru to OK, kaže Olriks, a postoji samo jedan način da saznate taj odgovor, a to je da joj postavite pitanje. On priznaje da je to lakše reći nego učiniti. “Ljudi se često plaše da krenu da razgovaraju na ovu temu i pitaju se da li traže probleme koji ne postoje.” Olriks misli da su ove brige često neosnovane. “Može biti zaista olakšavajuće čuti da je vašem partneru sasvim u redu količina seksa koju imate.”

Ukoliko se ispostavi da to nije slučaj, i ako shvatite da vam nedostaje vaš nekadašnji seksualni život, Olriks veruje da postoje mnoge stvari koje tada po tom pitanju možete da učinite.

Prvo treba porazmisliti o tome zbog čega manje spavate zajedno. Možda se radi o količini vremena koju ste zajedno proveli u toku prethodne dve godine. “Kada ste stalno zajedno, normalno je da seksualna tenzija bledi”, kaže on. Parovi se lako naviknu na činjenicu da mogu imati seks kada god požele, jer su uvek zajedno. U nekim slučajevima, to može dovesti do toga da ih mine želja. Poenta je otkriti da možete i druge stvari raditi zajedno, i samim tim će seks postati manji prioritet.

Još jedna stvar koju možete da uradite je da porazmislite o mogućnosti da se možda ne osećate najbolje trenutno. Možda ste pod stresom zbog posla ili pandemije ili milion drugih stvari. Ukoliko je to slučaj, Olriks savetuje da jednostavno ne stavljate sebe pod dodatni pritisak zbog seksualnog života.

Činjenica da ste trenutno manje zainteresovani za seks nego ranije ne znači da nešto nije u redu sa vama. Ukoliko uspete da razumete zbog čega se osećate ovako i želite da učinite nešto po tom pitanju, terapija bi mogla biti opcija, jer bi mogla pomoći da ponovo uspostavite svoju vezu sa seksom.

“Vaša glava i genitalije sarađuju, a vaše okruženje ima takođe uticaj na vaš libido. Sve ovo može uticati na to na koji način doživljavate seks”, kaže Olriks. “Na primer, može biti slučaj da seks asocirate sa dugim vezama i decom, a da tako nešto ne želite.”

Takođe postoji opcija da se stvari vrate na staro. Možda vas seks previše umara, pa se ponovo vratite maženju i ljubljenju. Možete i masturbirati jedno pored drugog. “Seks se može iskusiti na različite načine, i to vam može pomoći da ponovo otkrijete užitak u njemu”, kaže Olriks.

“U svakom slučaju, važno je otkriti da li ste zapravo nesrećni zbog svog seksualnog života”, zaključuje Olriks. To što postoje neki parovi koji ne mogu da budu srećni, osim ukoliko konstantno ne svršavaju zajedno, to ne znači da su vaše večeri na kauču manje vredne.