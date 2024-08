Momci nam otkrivaju na šta misle da ne bi svršili

Prerano svršavanje uobičajena je pojava. Štaviše, ovde u Australiji, nepravovremeno isprksavanje pogađa 31 odsto bioloških muškaraca — što je mnogo, zaista, i objašnjava zašto mnogi od nas imaju strategiju hlađenja.

Dakle, o čemu momci razmišljaju kad se seks otrgne kontroli, a prošlo je svega 12 sekundi? Pa, o mnogo toga — kao što smo otkrili kad smo ovo pitanje postavili raznim likovima širom Melburna.

Luki, 34

Vodi klub i zakazuje koncerte

VICE: Zdravo, Luki. Kad tokom seksa pokušavaš da se malo ohladiš, na šta najčešće misliš? Luki: Na beton. Razmišljanje o betonu je nešto što sam oduvek radio. Kad pomisliš na nešto neutralno i neseksualno, to onda obično pomogne. Tako da ja onda samo mislim na beton.

Koliko je efikasno tvoje razmišljanje o betonu?

To ima više veze s iskustvom nego s bilo čim drugim. Pošto sam biseksualan, kad sam kao veoma mlad počeo da se muvam s devojkama, to sam morao da radim zaista često. Ali kako sam bio stariji i počeo da se muvam s muškarcima, to sam takođe morao da radim veoma često samo što je vremenom malo popustilo. Glavna stvar je iskustvo. Ako i dalje budem mislio na beton kad budem imao 50 godina, znači da sam bolesnik.

Dakle, za tebe beton nije seksi?

Ne. Ni najmanje.

Ima li još nečeg iz prirode na šta misliš kad beton ne uradi posao? Kamenje? Drveće?

Na pejzaže možda? Na stvarno prosečne slikarske verzije pejzaža. Odrastao sam u Port Makariju, tako da sam oduvek tu viđao gomilu slika mora i pučine. Sećam se da sam jednom prolazio pored radnje sa ramovima i sve slike u izlogu bile su samo pejzaži plaža. Zašto bi, do đavola, želeo da naslikaš plažu kad već živiš pored plaže?

Majkl, 30

Radi kao građevinac

Majkl, kad tokom seksa imaš osećaj da ćeš prerano da svršiš, šta onda radiš?

Samo zastanem, zadržim to u sebi i kažem devojci da prestane da se pomera.

Da li ti je nekad neprijatno da od svoje partnerke tražiš da prestane da se pomera?

Moja partnerka sa kojom sam trenutno je moja supruga tako da je to savršeno u redu. Kad si u vezi s nekim ko ti je supruga ili dugogodišnji partner, i imaš bliskost sa tim nekim, komunikacija je mnogo lakša.

Šta je sa slučajevima seksa pre nego što si bio u braku?

U prošlosti, na primer, u vezama za jednu noć, samo bih slagao. Ako bih imao kondom na sebi i ne bih mogao da se zaustavim, prosto bih svršio. Jednom sam u prošlosti svršio veoma brzo i potom sam bio u fazonu:“Ahh, pa ne bi trebalo ovo da radimo” i pravio se da uopšte nisam ni svršio.

Misliš li na nešto posebno da bi se smirio?

Ne, ne radim to. Nikad nisam mislio na svoju baku niti radio bilo šta tome slično, zato što mislim da to ne radi posao.

Zašto to misliš?

To nije baš tako prosto. Znate za onu izreku: „Vi momci mislite svojim penisima“? E, pa ponekad vaš penis ima sopstvenu nezavisnu volju. Čak i kad misliš na nešto, tvoj penis misli na nešto sasvim drugo. Ako stimulišeš penis i izazivaš senzacije na njemu dok misliš na nešto, to neće funkcionisati zbog same te fizičke senzacije.

Klej, 39

Radi kao frizer

Zdravo, Klej. Šta ti radiš da bi se ohladio?

Za mene je to pitanje komunikacije i fokusiranja na potrebe partnerke. U nekim drugim slučajevima, prosto je dovoljno samo malo usporiti, raditi nešto malko drugačije ili promeniti tempo da bi se opustio. Samo nastaviš to da radiš polaganije.

Dobro, dakle, kako tu svoju želju prenosiš svom partneru? Da li mu samo kažeš: “Hej, hej, lakše malo, svršiću”?

[Smeje se] Reći ću partneru: “Sačekaj samo sekund” ili do komunikacije može da dođe kroz način na koji se naša tela spajaju. Promeniću način na koji se pomeramo ili ću se skoncentrisati na nju umesto na sebe. Na taj način vrlo lako možeš da dođeš do predaha.

Dakle, praktično se radi o nekoj vrsti meditacije?

Da, imam utisak da treba da razmišljaš više o onome što se dešava nego manje. Moja prva asocijacija na potrebu da imaš neku misao da bi se smirio jesu, ono, američki studenti koji misle na svoje gole bake ili tako nešto besmisleno.

Postoji li neki razlog zašto nikad nisi morao da misliš na nešto drugo?

To je prosto nešto sa čim nisam morao da se suočim ili prosto nisam morao da radim kad sam bio mlađi. Seks sam najčešće imao sa nekom stalnom partnerkom ili nekim koga dobro poznajem tako da mi je bilo lakše da vodim tu komunikaciju. A što više seksa imate sa nekom osobom, više upoznajete njeno telo, kako ono reaguje i šta funkcioniše kako bi oboma bilo prijatno.

Amre, 26

Studira engleski

Kad imaš seks i pokušavaš da ne svršiš, šta radiš?

U mom slučaju, mislim na neke stvarno loše stvari.

O kakvim to lošim stvarima govorimo?

To može da bude bilo šta što je loše. Jedna od tih stvari je, na primer, da zamišljam kako devojka sa kojom sam sere.

Znaš, neki ljudi bi mogli na to da se i nalože. Ti ne misliš da je kaka seksi?

Nisam siguran šta mislim o tome. Mislim, da, pretpostavljam da devojka koja kenja takođe može da bude seksi. Ali ne za mene. Mislim, pa ona kenja, čoveče!

Maudi, 25

Student/putnik

Tokom seksa, šta te najčešće ohladi?

U mom slučaju, pokušavam da mislim na neka svoja loša iskustva sa devojkama. Od toga prosto poželim da ne svršim.

Kakva su to loša iskustva?

Jedno na koje najčešće mislim je taj jedan put kad mi je tokom seksa pukao kondom. To je bilo prilično loše. Drugi primer je kad mislim o seksu sa devojkom kojoj se to ne radi. Od toga totalno poželim da ne svršim.

Koliko su takve misli efikasne u sprečavanju tvog svršavanja?

Prilično. Mislim, ono, stvarno efikasne.

