Muškarci su tokom pandemije počeli da seksualno zlostavljaju konobarice na novi način

Radnici u restoranima rade manje smena i manje zarađuju od kad je počela pandemija, ali se suočavaju i sa seksualnim zlostavljanjem koje ih aktivno dovodi u opasnost.

Radnice i radnici koje su ispitali članovi organizacije One Fair Wage rekli su da su im mušterije tražile da skinu masku, što bi ih dovelo u rizik da se zaraze kovidom, i to samo kako bi procenili kako izgledaju i da li na osnovu toga “zaslužuju” bakšiš. Komentari poput “Skini masku da vidim da li bih da te vodim kući posle”, i “ Skloni masku da mogu da ti gurnem jezik u usta” samo su neki od onih koji su radnice dobijale, stoji u izveštaju koji su objavili One Fair Wage.

Predsednica ove organizacije Saru Džejaraman, nazvala je ovaj fenomen “zlostavljanje pod maskama”.

Više od četrdeset odsto radnica u restoranima, koje su radile u oktobru i novembru, rekle su da su primetile “značajnu” preomenu u neželjenim seksualnim komentarima koji dolaze od mušterija tokom pandemije kovida, a čak četvrtina od ispitanih 1,675 radnika prijavilo je “značajnu promenu” kada govorimo o seksualnom zlostavljanju. U Njujorku, 65 posto žena odgovorilo je da primećuju promenu kada govorimo o neželjenim seksualnim komentarima.

“Smatram da je najužasnije to što smo svi koji smo bili uključeni u ovo istraživanje iznenađeni koliko je seksualno zlostavljanje postalo češće”, rekla je Džejaraman za NPR Sunday.

Džejaraman je za NPR rekla da sistem dobijanja bakšiša od radnica zahteva da balansiraju ove događaje kako bi mogle da plate svoje račune. Mušterije čak traže da se “izlože virusu i mogućoj smrti – a sve zbog seksualnog zadovoljstva mušterija, i zato što ne želi da joj plata bude minimalac”, rekla je ona za NPR.

Mušterije koje traže od konobarica da skinu maske posebno su opasne za industriju uslužnih delatnosti, pogotovo nakon što su restorani i barovi povezivani sa porastom broja zaraženih u nekim državama. Deset posto radnica koje su odgovorile na upitnik koji su sproveli One Fair Wage već su preležale COVID-19, a gotovo polovina njih rekla je da rade na mestu gde je bar jedan kolega trenutno bolestan. themselves and nearly half said they worked at a place where at least one coworker had been sick. Osamdeset četiri odsto kaže da su bili na manje od dva metra od osobe koja nije nosila masku makar jedanput tokom svoje smene.

Prorast kako zlostavljanja tako i izlaganja zaposlenih koronavirusu ne znači i veću platu; zapravo, situacija je suprotna. Više od četvrtine ispitanih restoranskih ranika kaže da im je bakšiš značajno manji od kad je počela pandemija, a dve trećine kažu da je bakšiš makar upola manji nego što je bio.

Gotovo osamdeset odsto reklo je da su iskusili neprijatnost kada su od mušterija tražili da poštuju propisane mere, a 65 odsto prijavilo je da, na nedeljnoj bazi, doživljavaju da im mušterija ostavi manji bakšiš jer od nje traže da poštuje propisane mere.

Trenutno je u SAD na federalnom nivou minimalna satnica za one radnike koji dobijaju bakšiš 2.13 dolara, dok je minimalna satnica za ostale radnike 7.25 dolara. Organizacija One Fair Wage se zalaže za to da i radnici u restoranima dobijaju puni minimalac, jer bi to dovelo do “boljeg položaja i veće nezavisnosti od bakšiša, što bi umanjilo i njihovu osetljivost na zlostavljanje.”