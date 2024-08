Na iBeju možete da kupite duhove mrtve dece

Tridesetsedmogodišnja žena koja stoji iza HauntedDollys [sic] na iBeju je u najboljem izdanju kada sastavlja opis svojih artikala. „OČISTITE SVOJ DOM, OVA STATUA BLAGOSLOVI KUĆU!“, viče ona u fontu Arijal veličine 18. „MOŽDA NEKO ZLO VREBA U SENCI, MOŽDA STE PROKLETI. MOGU DA POSTOJE BROJNI RAZLOZI ZA TO ŠTO VAS VEĆ NEKO VREME NEĆE SREĆA. ZBOG TOGA MORATE DA IMATE ZAŠTITU, I TO ZAŠTITU KOJA FUNKCIONIŠE I STARA SE ZA TO DA POSAO BUDE OBAVLJEN“.

Figurina kao takva, mermerni serafim od pola metra koji blago gleda u ptičje gnezdo koje drži u svojim rukama, košta 199 dolara. Na HauntedDollys, u svom uobičajenom veštičjem žargonu, nazvala je ovu stavku „ Ukletom MOĆNOM statuom anđela“. Sasvim skladno stoji na svom mestu između ostalih stavki u njenom inventaru, koje sve imaju sličnu oznaku: „ Ukleta KRISTALNA KUGLA VANZEMALJSKOG ENTITETA“ (staklena kugla sa par plastičnih planeta unutra), „ Ukleta MAGIČNA ŽABA KOJA ISPUNJAVA ŽELJE“ (kamena žaba na malom postolju), „ Uklete MAGIČNE ISCELJUJUĆE TETOVAŽE“ (komad voštanog papira sa preslikačima od kane). Ona vodi ovaj nalog na iBeju od juna, i dobila je 319 pozitivnih recenzija i rejting odobravanja od 99.1 posto. Postoji samo jedna razočarana mušterija, koja je u svom komentaru napisala da ju je njegova „ Ukleta SVESKA SA VILINSKOM ZVEZDOM KOJA ISPUNJAVA ŽELJE“ razočarala. „Trebalo je da znam da je ovo prevara“, piše u komentaru. „Uživaj u kešu, prevarantkinjo“.

Videos by VICE

Ovo je svet Ukletog na iBeju: labava konfederacija trgovaca paranormalnim koji prenose svoj misticizam iz kućne radinosti dušama u nevolji. Biznis model Haunted Dollys je prilično jednostavan. Kako objašnjava u mejlu, njene zalihe potiču ili od kolekcionara ukletih predmeta koji smanjuju svoje kolekcije, ili tako što uzme „običan predmet“ i veže „duh za nosioca“ za njega (To radim ili ja, ili jedna moja prijateljica koja je čarobnica“, kaže ona). Ako pretražite njenu ponudu, naćićete mnogo predmeta koji izgledaju kao da potiču iz vaše lokalne prodavnice polovne robe – odbačeni kičasti ornamenti, sa blagom naznakom fantazmagorije. Pravi trud da postaneš uspešna kapitalistička veštica je samo u prezentaciji; o sastavljanju savršene priče da ubediš skeptike i zaluđenike da je tvoj inventar natprirodniji od ostalih.

Ne postoji objašnjenje niti razlog zašto je nešto označeno kao ukleto, mada su nadaleko najpopularnije paranormalne stavke na iBeju dečje lutke. Pretraga za „ukletim lutkama“ donosi na stotine rezultata. Same igračke su moderno viktorijanske – porcelanska lica, čipkaste haljine, rumen obrazi – i svaka ima svoju sopstvenu autobiografsku priču o duhovima. Kao Lilijan, na primer. Stavljena na prodaju od strane trgovca Fayetality, u Lilijan se nalazi duh mrtve desetogodišnje devojčice koja je smrskala glavu kada se okliznula na zaleđenim stepenicama, kako piše u opisu. Može da komunicira sa potencijalnim kupcem uz pomoć „ploče za duhove, klatna, savremenih elektronskih uređaja, duhovnih kockica i u snovima“.

„Molimo vas, pripremite se za paranormalne aktivnosti, ako odlučite da udomite Lilijan“, piše Fayetality. „Budite uvereni – ona je nedužno, čisto dete bele svetlosti. Ništa negativno nikada neće poteći od Lilijan. Ona je više nego dobra. Kada osetite Lilijanino prisustvo, osetićete koliko su čiste njene namere. Lilijan smanjuje anksioznost, i čuva od negativnih osećanja, kao i entiteta. Ona je istinsko duhovno prisustvo koje će od vas napraviti vernika“.

Akcija za Lilijan je sada završena. Tražena cena: 50 dolara. To znači da ako ste voljni da nasednete na okultnu odeću, besmrtna suština mrtvog deteta vredi otprilike koliko i nove cipele. Što… deluje nekako pogrešno? Kako tačno ovi prodavci metafizičkih materijala određuju cene?

Lejsi je licencirana medicinska sestra na neonatalnom odeljenju, koja tezgari na iBeju kao prodavac MysticMagicks. Već 15 godina prodaje uklete materijale (a posebno opsednute lutke), i kaže mi da svoju robu procenjuje različitim duhovnim barometrima.

„Stavkama se cena određuje na osnovu količine aktivnosti koju pokazuje duh, kao i po tome koja vrsta duha je u pitanju“, objašnjava nam preko iBejevog mesindžera za klijente. „Na primer, ako je duh veoma tražen, cena raste. Ljudi su skloni tome da vole duhove koji su aktivni, ali ne prave štetu. Takođe vole duhove koji imaju poseban dar – duhove koji pomažu u skidanju čini, donose vizije i žive snove“.

Još jedna (možda neiznenađujuća) stvar koja može da uveća vrednost duha u zagrobnom životu je to koliko je lep predmet koji je njime opsednut. Ovo je više nego jasno na Lejsinoj stranici, sa rasponom cena od kutije za nakit koja košta 25 dolara, do Genevive u odori, koja košta 80. Što se tiče toga što duhovi više opsedaju lutke nego druge predmete, Lejsi mi kaže da je to zato što ih privlači ljudski oblik.

I Lejsi i HauntedDollys stoje iza integriteta svojih proizvoda. Lejsi tvrdi da oni koju kupuju od nje neprekidno doživljavaju „paranormalne susrete“, i kune se da nikada ne bi valjala nijedan artikal koji nije domaćin duhu. HauntedDollys je napravila svoju malu, blisku zajednicu – održavaju mesečne sastanke i odvajaju vreme za sastanke sa mušterijama da bi „našli savršeni prozivod koji im odgovara“. Njene najpopularnije stavke su začarane tašne i sveske za ispunjavanje želja, za koje postoji svedočenje jedne mušterije koja kaže da joj je njena moć pomogla da ponovo dođe struja u njenoj kući na Floridi, tokom uragana Irma.

Ako se pitate kako ovi trgovci uspeju da izreklamiraju opipljive kvalitete stavki diskutabilnih paranormalnih svojstava, ključ je u tome da tehnički to i nisu u stanju. Na kraju krajeva, Lilijan i Geneviva vam najverovatnije neće pružiti autentično metafizičko iskustvo, i nikakva sveska vas neće sačuvati od uragana 5. kategorije. Pobogu, ova osoba bukvalno prodaje „ukletu torbu za mršavljenje“, koja će ti pomoći da „brže sagoriš kalorije“, tako što će tobože prizvati anđela fitnesa, ili tako nešto.

iBej je nekada davno bio pun amaterskih veštica i čarobnjaka koji su reklamirali čini, vradžbine i krugove molitve – što je sve jedno za drugim zabranjeno 2012, promenom politike na sajtu. To je prinudilo ljude koji prodaju paranormalnu robu da svom inventaru dodaju objavu u kojoj u suštini ne garantuju da će se dogoditi bilo šta jezivo. Fayetality to navodi na samom početku uvoda o Lilijan: „Politika iBeja o paranormalnom od mene zahteva da naglasim da iBej zabranjuje prodaju nedokučivih stavki, i da se ovaj spisak odnosi SAMO NA OPIPLJIVU LUTKU, BEZ obećanja da se u njoj nalaze duhovi. iBej od mene zahteva da kažem da je SVRHA SVEGA OVOGA SAMO ZABAVA“.

Naravno, ovo stvara uvrnutu dinamiku, gde trgovci paranormalnim moraju da namiguju i klimaju glavom potencijalnim mušterijama, ali iBejeva politika nije potpuno ukinula njihovu uvrnutiju stranu. A koja je poenta trgovine na internetu, ako nam nije dozvoljeno da budemo malo nesmotreni sa svojim parama, ako to poželimo? Šta je uopšte ekonomska sloboda, ako ne možeš da kupiš magičnu i ukletu žabu koja ispunjava želje, i koja potiče iz domena astralnog?

Još na VICE.com:

Ovi ljudi troše hiljade dolara na „uklete lutke“ na eBay-u

Prvo što je prodato i kupljeno na internetu bilo je malo vutre

Ovaj Srbin prodaje savest na Ibeju