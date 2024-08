Nadrealna žurka u Nju Orleansu tokom festivala Mardi Gras

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE US.



Nju Orleans postaje drugačije mesto tokom karnevalske sezone. Od praznika Epifanije pa do Mrsnog utorka duvački orkestri i njihovi kostimirani pratioci pune šarenolike ulice, a grad se pretvara u živu proslavu koja samostalno diše. Milioni turista poplave ulice ispod nivoa mora, simultano prekidaju svakodnevni život i dodaju gas zabavi.

Zabava se pojačava kako se dani primiču Mardi Grasu, što na francuskom u stvari znači Mrsni utorak. U svakodnevni život probija njegova divlja alternativna stvarnost. Ovo nije prvi put da provodim vreme u Nju Orleansu za vreme karnevala, ali sam shvatila da je svake godine drugačije. Atmosfera je omamljujuća, a ja sam ovogodišnji festival provela rame uz rame sa paradnim bendovima i opskurno obučenim strancima. Ovu su samo neki smešni trenuci sa mog putovanja.

Za još radova pratite Ajveri Vajt na Instagramu.















