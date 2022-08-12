Nadrealne fotografije prve godine ponovne vladavine Talibana

Prošlo je godinu dana od kako su Talibani povratili svoju moć u Avganistanu nakon povlačenja američkih trupa i nakon pada vlade koju je podržavao Zapad. Od tada, avganistansko društvo prošlo je kroz dramatičnu transformaciju, jer su islamske grupe ubrzano počele da u ovom društvu ograničavaju prava ljudi.
Uprkos inicijalnim obećanjima međunarodnoj zajednici i demonstrantima u Avganistanu i inostranstvu,
devojke i žene su ponovo proterane iz škola i lišene slobode kretanja, samoizražavanja i mogućnosti da zarađuju. TV voditeljke su prinuđene da pokrivaju svoja lica, dok su žene uopšte isključene sa velikog samita na kome se okupilo oko 3500 plemenskih vođa i religijskih učenjaka.
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Takođe, talibanski lideri su se obračunali sa upotrebom droge, vršeći
racije na zavisnike i nasilno ih zatvarajući pre nego što im obriju glave i prinudno ih pošalju na rehabilitaciju.
TALIBAN POKUŠAVA DA UNIŠTI DVD DEČIJEG CRTANOG FILMA “KURT BECOMES CRUEL” PRONAĐEN U NORVEŠKOJ AMBASADI U KABULU. FOTOGRAFIJA: AFSHIN ISMAELI / AFTENPOSTEN / NTB VIA PA
TV VODITELJKA KHATEREH AHMADI, POKRIVENOG LICA, POGNULA JE GLAVU ČITAJUĆI VESTI NA TOLO VESTIMA, U KABULU, AVGANISTAN, NEDELJA, 22. MAJ, 2022. TALIBANSKI LIDERI POČELI SU DA SPROVODE NAREDBE KOJE ZAHTEVAJU OD TV VODITELJKI U AVGANISTANU DA POKRIVAJU SVOJE LICE DOK SE PROGRAM EMITUJE. FOTO: AP/EBRAHIM NOROOZI
TALIBANSKI BORAC, SLIKAN IZ PRVOG PLANA, I GRUPA AVGANISTANSKIH MUŠKARACA PRISUSTVUJU MOLITVI PETKOM U KABULU, AVGANISTAN, PETAK, 24. SEPTEMBAR, 2021. FOTO: AP/ BERNAT ARMANGUE
TALIBANSKI VOJNIK SE MOLI ISPRED ABDUL RAHMAN DŽAMIJE U KABULU, AVGANISTAN, PETAK, 24. SEPTEMBAR, 2021. FOTO: AP/FELIPE DANA
DEMONSTRANT DRŽI BANER STOJEĆI ISPRED TALIBANSKIH VOJNIKA TOKOM PROTESTA KOJI OSUĐUJE ODLUKU DŽOA BAJDENA DA ZAMRZNE IMOVINU AVGANISTANSKOG NARODA U KABULU, AVGANISTAN, UTORAK, 15. FEBRUAR, 2022. FOTO: AP/HUSSEIN MALLA
ZAVISNICI OD NARKOTIKA ZATVORENI TOKOM TALIBANSKE RACIJE, KAKO STOJE U REDU NA PUTU KA ODELJENJU ZA DETOKSIKACIJU AVICENNA BOLNICE ZA ODVIKAVANJE OD NARKOTIKA U KABULU, AVGANISTAN, SUBOTA, 2. OKTOBAR, 2021. FOTO: AP/FELIPE DANA
TALIBANSKI VOJNIK SEDI U KABINI AVIONA AVGANISTANSKIH VAZDUŠNIH SNAGA NA AERODROMU U KABULU, 31. AVGUST, 2021, NAKON ŠTO JE AMERIKA POVUKLA SVE SVOJE TRUPE IZ ZEMLJE I TIME ZAVRŠILA BRUTALNI DVADESETOGODIŠNJI RAT – ONAJ KOJI JE POČEO I ZAVRŠIO SE GVOZDENOM ISLAMSKOM VLADAVINOM. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP
TALIBANSKI VOJNIK STRAŽARI PORED AVGANISTANSKIH DEMONSTRANATA TOKOM PROTESTA KOJI OSUĐUJE ODLUKU AMERIČKOG PREDSEDNIKA DŽOA BAJDENA, KABUL, AVGANISTAN, UTORAK, 15. FEBRUAR, 2022. FOTO: AP/HUSSEIN MALLA
TALIBANSKI VOJNIK STRAŽARI DOK SE MINISTAR OBRAZOVANJA ABDUL BAQI HAQQANI (NIJE NA SLICI) OBRAĆA OKUPLJENIMA NA SASTANKU POVODOM RASPRAVE O GENERALNOJ POLITICI TALIBANA O VISOKOM OBRAZOVANJU, LOYA JIRGA SALA U KABULU NA DAN 29. AVGUST, 2021. FOTO: AAMIR QURESHI /AFP
AVGANISTANKE U BURKAMA SEDE ISPRED SALONA LEPOTE NA KOJEM SU SLIKE ŽENA UNIŠTENE SPREJOM U BOJI U DŽALALABADU, 13. DECEMBAR, 2021. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP AVGANISTANSKI TV VODITELJ VODI INTERVJU U STUDIJU OKRUŽEN NAORUŽANIM TALIBANSKIM VOJNICIMA. FOTO: TVITER KORISNIK @ZDARYABI