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Nadrealne fotografije prve godine ponovne vladavine Talibana

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Prošlo je godinu dana od kako su Talibani povratili svoju moć u Avganistanu nakon povlačenja američkih trupa i nakon pada vlade koju je podržavao Zapad. Od tada, avganistansko društvo prošlo je kroz dramatičnu transformaciju, jer su islamske grupe ubrzano počele da u ovom društvu ograničavaju prava ljudi.

Uprkos inicijalnim obećanjima međunarodnoj zajednici i demonstrantima u Avganistanu i inostranstvu, devojke i žene su ponovo proterane iz škola i lišene slobode kretanja, samoizražavanja i mogućnosti da zarađuju. TV voditeljke su prinuđene da pokrivaju svoja lica, dok su žene uopšte isključene sa velikog samita na kome se okupilo oko 3500 plemenskih vođa i religijskih učenjaka.

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Takođe, talibanski lideri su se obračunali sa upotrebom droge, vršeći racije na zavisnike i nasilno ih zatvarajući pre nego što im obriju glave i prinudno ih pošalju na rehabilitaciju.

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TALIBAN POKUŠAVA DA UNIŠTI DVD DEČIJEG CRTANOG FILMA “KURT BECOMES CRUEL” PRONAĐEN U NORVEŠKOJ AMBASADI U KABULU. FOTOGRAFIJA: AFSHIN ISMAELI / AFTENPOSTEN / NTB VIA PA
TV anchor Khatereh Ahmadi bows her head while wearing a face covering as she reads the news on TOLO NEWS, in Kabul, Afghanistan, Sunday, May 22, 2022. Afghanistan's Taliban rulers have begun enforcing an order requiring all female TV news anchors in the country to cover their faces while on-air. Photo: AP/Ebrahim Noroozi
TV VODITELJKA KHATEREH AHMADI, POKRIVENOG LICA, POGNULA JE GLAVU ČITAJUĆI VESTI NA TOLO VESTIMA, U KABULU, AVGANISTAN, NEDELJA, 22. MAJ, 2022. TALIBANSKI LIDERI POČELI SU DA SPROVODE NAREDBE KOJE ZAHTEVAJU OD TV VODITELJKI U AVGANISTANU DA POKRIVAJU SVOJE LICE DOK SE PROGRAM EMITUJE. FOTO: AP/EBRAHIM NOROOZI
A Taliban fighter, foreground, and a group of Afghan men attend Friday prayers in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. Photo: AP/Bernat Armangue
TALIBANSKI BORAC, SLIKAN IZ PRVOG PLANA, I GRUPA AVGANISTANSKIH MUŠKARACA PRISUSTVUJU MOLITVI PETKOM U KABULU, AVGANISTAN, PETAK, 24. SEPTEMBAR, 2021. FOTO: AP/ BERNAT ARMANGUE
A Taliban fighter prays at the Abdul Rahman mosque during Friday prayers in Kabul, Afghanistan, Friday, Sept. 24, 2021. Photo: AP/Felipe Dana
TALIBANSKI VOJNIK SE MOLI ISPRED ABDUL RAHMAN DŽAMIJE U KABULU, AVGANISTAN, PETAK, 24. SEPTEMBAR, 2021. FOTO: AP/FELIPE DANA
A protester holds a banner as he stands in front of Taliban fighters during a protest condemning President Joe Biden's decision on frozen Afghan assets in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Feb. 15, 2022.Photo: AP/Hussein Malla
DEMONSTRANT DRŽI BANER STOJEĆI ISPRED TALIBANSKIH VOJNIKA TOKOM PROTESTA KOJI OSUĐUJE ODLUKU DŽOA BAJDENA DA ZAMRZNE IMOVINU AVGANISTANSKOG NARODA U KABULU, AVGANISTAN, UTORAK, 15. FEBRUAR, 2022. FOTO: AP/HUSSEIN MALLA
Drug users detained during a Taliban raid walk in line on their way to the detoxification ward of the Avicenna Medical Hospital for Drug Treatment in Kabul, Afghanistan, Saturday, Oct. 2, 2021. Photo: AP/Felipe Dana
ZAVISNICI OD NARKOTIKA ZATVORENI TOKOM TALIBANSKE RACIJE, KAKO STOJE U REDU NA PUTU KA ODELJENJU ZA DETOKSIKACIJU AVICENNA BOLNICE ZA ODVIKAVANJE OD NARKOTIKA U KABULU, AVGANISTAN, SUBOTA, 2. OKTOBAR, 2021. FOTO: AP/FELIPE DANA
A Taliban fighter sits in the cockpit of an Afghan Air Force aircraft at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. Photo: Wakil KOHSAR / AFP
TALIBANSKI VOJNIK SEDI U KABINI AVIONA AVGANISTANSKIH VAZDUŠNIH SNAGA NA AERODROMU U KABULU, 31. AVGUST, 2021, NAKON ŠTO JE AMERIKA POVUKLA SVE SVOJE TRUPE IZ ZEMLJE I TIME ZAVRŠILA BRUTALNI DVADESETOGODIŠNJI RAT – ONAJ KOJI JE POČEO I ZAVRŠIO SE GVOZDENOM ISLAMSKOM VLADAVINOM. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP
A Taliban fighter stands guard next of Afghan protesters, during a protest condemning U.S.President Joe Biden's decision, in Kabul, Afghanistan, Tuesday, Feb. 15, 2022. Photo: AP/Hussein Malla
TALIBANSKI VOJNIK STRAŽARI PORED AVGANISTANSKIH DEMONSTRANATA TOKOM PROTESTA KOJI OSUĐUJE ODLUKU AMERIČKOG PREDSEDNIKA DŽOA BAJDENA, KABUL, AVGANISTAN, UTORAK, 15. FEBRUAR, 2022. FOTO: AP/HUSSEIN MALLA
A Taliban fighter stands guard as Talibans acting Higher Education Minister Abdul Baqi Haqqani (not pictured) addresses a gathering during a consultative meeting on Taliban's general higher education policies at the Loya Jirga Hall in Kabul on August 29, 2021. Photo: Aamir QURESHI / AFP
TALIBANSKI VOJNIK STRAŽARI DOK SE MINISTAR OBRAZOVANJA ABDUL BAQI HAQQANI (NIJE NA SLICI) OBRAĆA OKUPLJENIMA NA SASTANKU POVODOM RASPRAVE O GENERALNOJ POLITICI TALIBANA O VISOKOM OBRAZOVANJU, LOYA JIRGA SALA U KABULU NA DAN 29. AVGUST, 2021. FOTO: AAMIR QURESHI /AFP
Afghan burqa-clad women sit in front of a beauty salon with images of women defaced using spray paint in Jalalabad on December 13, 2021. Photo: WAKIL KOHSAR / AFP
AVGANISTANKE U BURKAMA SEDE ISPRED SALONA LEPOTE NA KOJEM SU SLIKE ŽENA UNIŠTENE SPREJOM U BOJI U DŽALALABADU, 13. DECEMBAR, 2021. FOTO: WAKIL KOHSAR / AFP
AN AFGHAN TV HOST CONDUCTS A STUDIO INTERVIEW SURROUNDED BY ARMED TALIBAN FIGHTERS. PHOTO: SCREENGRAB VIA TWITTER USER @ZDARYABI
AVGANISTANSKI TV VODITELJ VODI INTERVJU U STUDIJU OKRUŽEN NAORUŽANIM TALIBANSKIM VOJNICIMA. FOTO: TVITER KORISNIK @ZDARYABI
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