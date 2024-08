Najbolje stvari za 1000 dinara koje možeš da kupiš u seks šopu

U seks šopu nema mnogo pravila, muškarci i žene dolaze u jednakom broju, sa ponekim izuzetkom kada dođe malo više muškaraca. Jedina stvar koja je konstanta je prodaja vibratora i dildoa. To su ubedljivo najprodavaniji artikli u radnji i svaki dan sa police odleti nekoliko komada.

Ovo mi je ispričao vlasnik seks šopa Fantazija koji se nalazi u samom centru grada. Bojan je vlasnik radnje i on se ovim biznisom bavi već sedam godina. Pored lokala u Balkanskoj, vodi još jedan seks šop na Novom Beogradu. Kaže da posao dobro ide i da je zadovoljan jer usrećuje ljude.

On mi je pokazao nabolje i najkvalitetnije proizvode u seks šopu koji koštaju do 1000 dinara.

Vibrirajući prsten 990 dinara

Prsten za penis prvenstveno služi da održava erekciju. Preporučio bih ovaj prsten jer je od silikona, ima vibraciju i jeftiniji je u odnosu na ostale koje imamo. Brend može da bude jeftiniji, ali kvalitet je isti. Jedina prednost koju možda imaju ovi skuplji je što dolaze sa dve baterije da imate da zamenite kada se istroši. Jeftiniji, od 990 dinara nema rezervne baterije.

Vibrirajući prsten bih preporučio svima koji nisu probali. To je jedna jako zanimljiva igračka koja nudi zadovoljstvo za oba partnera. On prilikom penetracije stimuliše ženski klitoris. A samim tim što ima vibraciju i muškarcu pruža zadovoljstvo. Ali, njegova glavna svrha je da stimuliše ženski klitoris i namenjen je da se koristi u paru.

Veštačke vagine i navlaka za penis 390-990 dinara

Kod nas u principu sve možete da nađete da košta do 1000 dinara. Na primer, imamo i veštačke vagine za muškarce koje koštaju 990 dinara. To često kupuju za poklon, kao za drugara. Pored toga, za žensko zadovoljstvo imamo navlake za penis koje su najjeftinije na našem tržištu – 390 dinara. Navlaka ima bodljice i dodatak za stimulaciju klitorisa. Kada se koristi navlaka za penis tu muškarac nema skoro nikakvo zadovoljstvo, ali uglavnom je sve podređeno ženskoj osobi. Seks šop je uglavnom podređen damama.

Vibrator i dildo 790-990 dinara

Ovo su vibratori koji su izrađeni od silikonske gume. Oni koštaju 990 dinara i imamo ih u raznim veličinama i različitim bojama. Ima jednoličnu vibraciju. Dole ima opciju za kontrolisanje intenziteta vibracije. To su njegove glavne vrednosti. Ovo su neki početnički jeftiniji, imamo naravno i skuplje i oni su 100 odsto od silikona, različitih boja i veličina sa dodacima za stimulaciju klitorisa i slično.

Takođe imamo analne dildoe koji koštaju od 790 do 990 dinara u raznim veličinama, bojama i oblicima. Ovi silikonski od 790 dinara se najbolje prodaju i njih najčešće preporučujemo zato što je odličan odnos cene i kvaliteta.

Stimulator klitorisa 990-1190 dinara

Ovo je silikonski stimulator klitorisa sa 30 modova vibracije koje se menjaju na pritisak. To je jedan od najprodavanijih vibratora i jako je pristupačna cena. Kada je na akciji on košta manje od 1000 dinara, a imamo i druge jeftinije stimulatore čija je standardna cena 990 dinara. Kada birate stimulator klitorisa najbolje ćete odlučiti koji vam odgovara ako ga prislonite na nos dok vibrira. Ako vam ne prija na nosu, verovatno neće ni dole. Pored stimulatora za klitoris imamo i stimulator G tačke koji košta 990 dinara.

Japanske i analne kuglice 590-790 dinara

Kod japanskih kuglica je najpoželjnije da budu od silikona, zato što je silikon antibakterijski materijal. Bitno je da su kuglice povezane silikonom, da nisu povezane koncem. To je važno zbog samog održavanja higijene, jer deblji konac ne može tako dobro da se opere kao što može silikon.

Za japanske kuglice je specifično to što ih koriste i žene posle porođaja za Kegelove vežbe.

Često dolaze kod nas u radnju žene koje su se upravo porodile iz Narodnog fronta, odakle ih ginekolozi šalju da uzmu ove kuglice, jer su one dobre za vežbe posle porođaja zato što vraćaju vaginu u prvobitno stanje, jačaju je, tako da su odlične i za to. One imaju primenu i u medicini i za zadovoljstvo.

Imamo različite modele za manje od 1000 dinara. Sa drugačijim razmacima, bez razmaka između kuglica, sa kuglicama koje su iste veličine ili koje postepeno postaju veće. Postoje i kuglice koje vibriraju ako to volite. Pored toga imamo i analne kugice, na primer četiri iste u nizu koštaju 590 dinara, za 790 imamo silikonske koje imaju gradaciju u veličini od manjih ka većim.

Klistir 790 dinara

Ovo je još jedan od artikala koje možete koristiti i za medicinske svrhe, ali i za zadovoljstvo. Klistir je jako teško naći u apotekama, najčešće ih ne prodaju, a čak i kada neka bolje opremljena apoteka ima klistir, to košta mnogo više nego u seks šopu.

BDSM rekviziti 590-990 dinara

Imamo bičeve koji idu do 990 dinara. Jeftine opcije za BSDM opremu su uglavnom od lateksa. Imamo obične poveze za oči, ali i silikonske ako nekoga iritira ta tkanina.

U poslednje vreme prodajemo i mnogo ovih lisica sa dugim lancem, jer one daju više mogućnosti. Lisice sa krznom uglavnom biraju ljudi kada ih kupuju za poklon.

Kreme i lubrikanti 690 – 990

Ovde imamo razne lubrikante. Takođe kod nas mogu da se nabave kreme za povećanje penisa u obimu, kreme za ženski orgazam, one pojačavaju orgazam, a imamo i kreme za sužavanje vagine.

