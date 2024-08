Najbolji saveti za maturantkinje koje ćete naći na internetu i šire

Najvažniji dan u srednjoj školi je iza ćoška! Velika matura ne može da se poredi sa onom koju si imala na kraju osnovne škole. Možda paničiš jer ne znaš šta da očekuješ i kako da se pripremiš. Možeš slobodno da odahneš jer sam ti sastavila ekspertsku listu najvažnijih saveta za buduće maturantkinje. Pošto sam veliku maturu imala pre samo nekoliko godina još uvek se jako dobro sećam svega što može krenuti po zlu ako se unapred ne pripremiš. Čitaj pažljivo!

Šminka

Najvažnije kod šminke je da se tebi sviđa i da potraje celo veče. To znači da treba da bude otporna na vrućinu i znojenje, hranu, piće i silne poljupce koje ćeš razmeniti sa drugaricama. Bez obzira da li ćeš se sama šminkati ili sve prepuštaš profesionalcima, obavezno koristi sprej za fiksiranje finalnog proizvoda. Takođe obavezno sa sobom ponesi najvažnije komade – karmin, puder, ogledalce i olovku za obrve. Bolje da ih poneseš i ne iskoristiš, nego da ti zatrebaju, a da ih nema. Ako imaš zakazano kod profesionalne šminkerke, obavezno u telefonu sačuvaj nekoliko primera izgleda koji želiš da postigneš.

Odeća

Znam da ti je ovo trenutno najvažniji dan u životu, ali uspori malo. Velika matura nikako nije razlog da bankrotiraš svoje roditelje samo da bi zablistala tokom jedne večeri. Za nekoliko godina kada se prisetiš mature, neće ti ni biti važna jer će pred tobom biti mnogo veće stvari. Sećam se devojaka u mom odeljenju koje su mesecima gušile roditelje da bi dobile Dolce & Gabbana torbu ili neku nenormalnu haljinu. Ličile su na one poludele mlade koje puštaju na TLC-ju. Vreme za visoku modu i skupe komade će doći, ali sada je svečana haljina iz H&M-a sasvim prikladna opcija. Ja sam na moju maturu nosila haljinu i cipele iz Zare i vidite da uopšte nije ispalo loše.

Fotografija iz privatne arhive

Osim cene, tu je i izgled tvoje maturske kombinacije. Ovo je vreme da ne slušaš tuđe savete nego da radiš ono što želiš. Ako želiš duboki dekolte – nosi duboki dekolte. Ako želiš da nosiš pantalone i sako – ne dozvoli da te tuđi komentari spreče u tome. Koga briga šta drugi misle o tvojoj kombinacji iz snova.

Štikle

Za obuću važi isti savet od malopre – ne zanosi se. Posebno se ne zanosi sa cipelama. Ako kupiš skupu high fashion haljinu ili torbu ona ima neku šansu da ti potraje. Verovatno će brzo izaći iz mode, ali uvek može da bleji u ormanu 10 godina dok trendovi ne obrnu krug. Ali za cipele nipošto ne troši ozbiljne pare. Još uvek ne znaš ni pravilno da hodaš u njima, a dovoljan je jedan pad da ih potpuno uništiš. Ovo pričam iz iskustva naravno. Ja sa 25 godina uništavam cipele u trenutku neopreznosti, samo što ih sada sama kupujem pa bar ne moram nikome da se pravdam kada mi zatrebaju nove.

Drugi savet u vezi cipela glasi: obavezno ponesi zamenu. Ja sam na moju maturu pošla hrabro, verujući da mi ne treba zamena ravne obuće i završila sa otvorenim ranama na nogama. Rezervne cipele ne moraju da budu neke odvratne baletanke, možeš da poneseš neke manje i udobnije štikle ili drečave patike u kojma će tvoja haljina dobiti potpuno novi fazon. Tvoje noge će ti biti zahvalne, a ti ćeš biti zahvalna meni na ovom savetu.

Treći savet za štikle – da ovo je ozbiljna tema – jeste dobar izbor obuće. Štikle sam počela da nosim prerano, u sedmom razredu osnovne škole. Osim što sam izgledala kao beba prostitutka, naučila sam mnogo stvari o visokim potpeticama. Ako planiraš da satima stojiš u cipelama onda obavezno idi sa debljom štiklom. Imaćeš jaču potporu, manje će te boleti noge i lakše ćeš hodati.

Hrana

Hrana treba da ti bude prvi prioritet. Dosadni fotografi će biti tu da te slikaju za 250 dinara u svakom trenutku, ali hrana je tu mnogo kraće. Jedino što žalim u životu je što nisam otišla da jedem na mojoj maturi u Hajatu. Mislila sam da nije vredno gurkanja i čekanja, ali sam se gadno prevarila. Hrana je bila fantastična i svi su o tome pričali pola večeri. Velike mature se uvek održavaju na opasno fensi mestima, zato iskoristi sve što si platila i najedi se kao čovek.

Fotke

Na ulazu će vas obavezno dočekati fotograf i tu sledi najveći pozeraj. Pojedinačne fotke, fotka parova koji su došli zajedno, fotke sa razrednima, pa grupne fotke, pa samo devojke, pa samo momci. Nije humano koliko ćete se fotkati na ulazu. Ali tu nije kraj. Zar ćeš stvarno da prepustiš tamo nekom liku iza kamere da ti zapečati sudbinu? Šta ako te je uhvatio iz lošeg ugla i dao ti podbradak? Šta ako ti se čelo sjaji na njegovim slikama? Šta ako je tvoj partner trepnuo? Mogućnosti za katastrofu su neograničene, zato ništa ne prepuštaj slučaju. Pogledaj samo kako se naš ‘profi’ fotograf pojačao blic i upropastio sve fotke:

Fotografija iz privatne arhive

Kada se najedeš (vidi prethodni savet) vreme je da okupiš sve drugarice i da se bacite na posao. Tvoje najbolje drugarice će znati kako treba da te fotkaju i obrnuto. Zatim nađi najveće ogledalo u hotelu i za nabjolje selfije večeri. Budimo realni, niko te neće fotkati tako dobro kao što sama sebe fotkaš.



Još jedan savet – sve fotografije treba da budu napravljene pre pića. Barem sve koje će ići na Instagram i Fejsbuk, jer čim popiješ desiće se neizbežno razmazivanje šminke, polivanje po odeći i sjebavanje frizure. Fotke u tom izdanju mogu da budu smešne i stvarno lepe uspomene, ali biće ti žao ako se sutradan probudiš i shvatiš da nemaš nijednu pristojnu fotografiju da okačiš na profil.



Piće

Okej, imaš 18 godina, tehnički si odrasla osoba odgovorna za svoje postupke i legalno možeš da piješ ako to želiš. Verovatno u organizaciji mature imate i planirano nekoliko flaša vina po stolu. Sve što popiješ preko toga ide na tvoj džep. Ne bih ti savetovala da mnogo piješ na zvaničnoj proslavi mature, što zbog novca (fensi mesta = skupa pića), što zbog profesora koji će biti tu.

Najbolje je da popijete malo za zagrevanje dok ste još kući i obavljate poslednje pripreme, potom malo na samoj maturi. Iako tehnički jesi odrasla, praktično si i dalje dete koje još uvek ne zna da dozira pića (nadam se) zato pazi da ne preteraš. Ne želiš da ti ovaj dan ostane u lošem sećanju, ili još gore, da ga se uopšte ne sećaš.

Đuskanje

Sigurno ćete na maturi imati salu za ples. Ne preporučujem da se na njoj previše zadržavaš. Pored ljudi koji će pokušavati da iniciraju kolo ili Bajagin vozić i profesora koji sve to posmatraju sa strane, atmosfera jednostavno nije prijatna za opušteno đuskanje i uživanje u muzici. Ne zaboravi, ovde si da poziraš i budeš najlepša. Na after se ide za pravi provod.

Da li poziramo ili igramo? U svakom slučaju je neprijatno.

After

Iznenadiće te kojom brzinom ćeš se smoriti na maturi. To je dan koji si toliko dugo čekala i planirala, kako to da je čarolija tako brzo iščezla? Pošto ne možeš opušteno da igraš, a ni da piješ, najviše vremena češ provesti u fotkanju, poziranju i druženju sa ljudima iz škole. Ali niste se pripremali ovoliko da biste skakutali od stola do stola i razmenjivali komplimente. Posle nekoliko sati, shvtićeš da je vreme za pravu žurku.

Najvažniji savet je da ovo imaš unapred isplanirano sa društvom. Neizbežno je da ćete se podeliti na sve strane i da neće cela škola završiti na istom mestu. Zato unapred odluči šta želiš od prave žurke, gde ti se ide i sa kim. Poslednje što želiš jeste da izbije ogromna svađa zbog podela i neodlučnosti.

Sada znaš šta ti je činiti, samo prati moje savete i imaćeš najbolje iskustvo sa mature.