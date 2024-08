Najboljih 13 vestern filmova i serija na Netfliksu u ovom trenutku

Najmanje još od 1903. godine, kada je publika vrišteći bežala iz bioskopa zato što nikada nisu iskusili ništa slično Velikoj pljački voza, vestern je jedan od najznačajnijih filmskih žanrova. Od ranih dana Prekrivene kočije (1923) do tzv. špageti vesterna Serđa Korbučija ( Đango) i Serđo Leone ( Dobar, loš, zao) to i anti-vesterna Klinta Istvuda ( Neoprošteno) i braće Koen ( Ovo nije zemlja za starce, Čovek zvani hrabrost), zastrašujući pejzaž srca bio je smeštan u nemilosrdne mese i kao oslikane platoe Zapada. Jednom kad ste se zasitili najboljih drama na Netfliksu, začkiljite kao Čovek bez imena i odjašite u naš spisak najboljih vestern filmova i TV serija na Netfliksu (US):

Ken Berns predstavlja: Zapad (Ken Burns Presents: The West)

Tek kad budete uspeli da pogledate svih osam epizoda, u ukupnom trajanju od 12 sati, ovog mamutskog istorijskog trijumfa zvanog Ken Berns predstavlja: Zapad, smete da nosite kaubojski šešir i pričate kao da znate šta se dešavalo na Divljem zapadu.

Videos by VICE

Hladna planina (Cold Mountain)

Režiser Engleskog pacijenta Entoni Mingela bacio je oko na Građanski rat 2003. godine, a trijumvirat Džuda Loa, Nikol Kidman i Rene Zelveger napunio je, napeo udarnu iglu i opalio (svaki zasebno). Od Sidnija Polaka kao producenta do Džeka Vajta u gostujućoj epizodu, tu ima pregršt malih specijalnih stvari u vezi s ovim epskim filmom koji ćete želeti da gledate iznova i iznova bez obzira što traje čitava dva i po sata.

Čista hemija (Breaking Bad)

Jeste, ovo je porodična drama; naravno, to je i neka vrsta moralističkog Lica s ožiljkom sa atmosferom neobičnog para; ali u dubini duše, ova danas legendarna priča Vinsa Giligana o smrtno bolesnom profesoru hemije koji je postao narko bos za kristal met praktično je film Serđa Leonea u 62 epizode.

Sinovi anarhije (Sons of Anarchy)

Horses are replaced with choppers in FX’s epic, 92-episode neo-Western about the efforts and exploits of an outlaw biker gang. Outstanding performances by Ron Perlman ( Hellboy), Katey Sagal ( Married… with Children), and Charlie Hunnam ( King Arthur: Legend of the Sword), and technical advising from real Hell’s Angels, elevate what could have been a misanthropic circle-jerk into modern Shakespeare territory.

Mikova prečica (Meek’s Cutoff)

Skrinšot iz Meek’s Cutoff

Vreme je za hvalospev o jednom niskobudžetnom nezavisnom vesternu: ako uspešno snimite istorijsku dramu za svega 2.000.000 dolara, kao što ovde uspeva Keli Rajhart (Certain Women, Night Moves, Old Joy) sa velikom gracioznošću, praktično vam niko ne može ništa. Ženska verzija legendarne baksuzne priče o karavanu izdigla je nikad bolju Mišel Vilijams u barutnom dimu u legendarne visine rame uz rame sa Ketrin Ros (Buč Kasidi i Sandens), Kejti Džurado (Tačno u podne) i Marlen Ditrih (The Spoilers).

Pakao na točkovima (Hell on Wheels)

AMC-ov masovni projekat od pet sezone istražuje tela koja su gradila transkontinentalnu železnicu. Surov i nemilosrdan, nije baš toliko monumentalan kao Dedvud, ali je upravo ona vrsta akcije kakvu ćete želeti kad završite Ken Berns predstavlja: Zapad.

Longmajer (Longmire)

A&E-ova „najgledanija originalna TV serija svih vremena“ nije pronašla preveliku publiku na kablu, ali od četvrte do šeste sezone ove adaptacije bestseler serijala Krega Džonsona o Voltu Longmajera pronašla je svoj dom na Nefliksu, gde stvari mogu da bude mnogo manje “ne preporučuje se mlađima od” a mnogo više lišene reklama. Troma izvedba Roberta Tejlora ka iskulirani Longmajer predstavlja vrhunski podsetnik na šerife Divljeg zapada iz nekih prošlih vremena.

Ain’t Them Bodies Saints

Skrinšot iz Ain’t Them Bodies Saints

Poslednji put kad je priča o Boni i Klajd izgledala ovoliko dobro, u glavnoj ulozi bili su Martin Šin i Sisi Spejsek (Pustare). Romanse sa velikim glumačkim imenima sasvim su sigurno glupave i sebične, ali kad ih snimi Bredford Jang (Dolazk, Solo: Priča o Ratovima zvezda), sasvim sigurno izgledaju seksi.

The Homesman

Činjenica da dva najbolja vestern lika Tomija Lija Džonsa, šerif Tom Bel u Ovo nije zemlja za starce i rančer Pit Perkins u Tri sahrane Melkijadesa Estrade, nisu na Netfliksu donekle je ublažena činjenicom da drama ovenčana Zlatnom palmom u režiji samog Lija Džonsa jeste. Oh, i uloga Hilari Svonk kao obrazovane usamljenice Meri Bi Kadi jebeno je spektakularna.

Podlih osam (The Hateful Eight)

Naravno da imaju i stila i sadržaja, ali najbolji deo u vezi sa filmovima Kventina Tarantina jeste taj što ste upravo za to i platili. A Trosatni kočijaški krimić iz vremena neposredno posle Građanskog rata sa takvim dijapazonom glumačkih imena kao što su Dženifer Džejson Li, Semjuel Džekson, Kurt Rasel, Tim Rot, Majkl Medsen, Brus Dern, Demijan Bišir i Volton Gogins? Ovo nije ništa manje i ništa više nego upravo to.

Hep i Leonard (Hap and Leonard)

Džejms Pjurefoj i Majkl K. Vilijams čine prilično dobar neobičan par — vojni dezerter i gej vijetnamski veteran — u Sandensovoj televizijskoj adaptaciji iščašenih romana Džoa R. Lensdejla. Delom Pravi detektiv, delom Djukovi iz Hazarda, ovo je savršeni revizionistički vestern za Zlatno dobra televizije: dva fenomenalna glumca razvaljuju vrata saluna sa predrasuda o palp-noar muževnosti.

Bezbožni (Godless)

https://youtu.be/mMUiRYoc76A

Bezbožni je sjajno ime za Netfliksovu radikalnu dekonstrukciju nekog vestern serijala: to je praktično No Gods No Masters pomešan sa #nodads. Tehnički vas zapravo navodi na krivi trag, zato što su Džef Danijels (The Newsroom) i Sam Voterston (Red i zakon) titani televizije.

Wind River

Jedan od najboljih filmova 2017. godine bila je ova suptilna detektivska priča smeštena u naslovni Istočno Šošonski/Severni Arapaho rezervat u Vajomingu. Elemenata krimića i noara ima u izobilju, ali upravo oštar način na koji scenarista-režiser Tejlor Šeridan istražuje pravdu, različitost i mušku ranjivost smešta ovaj neočekivani hit sa Džeremijerm Rener pravo na vestern teritoriju (i bukvalno i figurativno).