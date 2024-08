Najboljih 17 horor filmova trenutno na Netfliksu

Tekst je originalno objavljen na VICE US.

Možda ću izgubiti novinarski ugled zbog ovoga, ali na Netfliksu ima mnogo užasnih horor filmova. Ja se u potpunosti zalažem za kreativnost, tako da pohvaljujem ovog giganta striminga zbog toga što drži sve one filmove kojih ne bi bilo ni na policama video klubova. Ali kunem se, „baljezgarija“ bi bila uvređena kada bi njome opisivali naslove kao što su Američki poltergajst, Soba razočaranja i #Horor.



Videos by VICE

U svakom slučaju, ovaj žanr nije za svakoga. Zbog toga sam ranije sastavio spiskove serija koje treba gledati naduvan , i najboljih filmova nominovanih za Oskara, novih na Netfliksu . Ali kao što bi vam svaki ljubitelj masakra rekao, ništa ne može da se meri sa uzbuđenjem koje osetiš kada gledaš stvarno strašan film. Da bih vam pomogao da doživite taj osećaj, napravio sam odabir najstrašnijih filmova na Netfliksu. Evo šta sam našao:

Užas iz dubine

Kada je reč o užasima prirodno ubedljivog, ništa nije strašnije od toga da se izgubiš na mestu na kome niko ne može da te nađe. Dodajte tome neke mutirane kanibale i neviđeno klaustrofobičnu fotografiju, i dobićete recept za hiper-nasilan avanturistički horor britanskog reditelja Nila Maršala, o šest speleološkinja koje ostaju zarobljene u sistemu apalačanskih pećina, nakon odrona stene. Jodlujte i umrećete.

Deca kukuruza

Bucking the then-popular slasher trend for a pastoral vibe that hits closer to home, this adaptation of a Stephen King short story about possessed children who murder all of the adults in their Nebraska town was lampooned in a South Park episode, so you know it’s part of the cultural unconscious. Watch this one if you’re not sure about having children.



To dolazi

Što se tiče nastavaka horora iz osamdesetih, posle koga se više nećete čuditi zašto smo svi u poslednje vreme toliko opsednuti karavanima i kućama u stilu ranča, pogledajte ovo samouvereno, opčinjavajuće delo detroitskog reditelja Dejvida Roberta Mičela. Seksi je, poštuje inteligenciju gledaoca i – za razliku od Čudnijih stvari – zapravo je i kul, ne pretvarajući da to jeste. To dolazi je tip horor filma koji će vas naterati da se sledeći put preispitate kada želite nešto da završite.

Ljudska stonoga

Postoji li groznija smrt od toga da ti polome laktove i kolena, da ti hirurškim putem zašiju usta na nečiji čmar, dok ti usta nekog drugog zašiju na tvoj, i da danima patiš u agoniji, dok te neki bolesnik podučava da mu budeš kućni ljubimac, sve dok neizbežno ne podlegneš laganom, mučnom delirijumu sepse? Vi odlučite.

Babaduk

Tuga može da bude spora senka koja se infiltrira u svaki aspekt tvog života dok te potpuno ne obuzme. Debitantski dugometražni film australijske scenaristkinje i rediteljke Dženifer Kent je kao smrt koja se susreće sa doktorom Susom u interpretaciji gorepomenutog. Iako nije toliko strašan koliko biste očekivali iz trejlera, ono što Babaduku nedostaje u surovosti on nadoknađuje realističnim opisom psihičkog sloma.

Gospodar pakla Klajva Barkera

Okej, ako ste gledali Gospodara pakla i želite da tvrdite kako Nije Strašan, u redu. Svako ko ne zna da ceni Klajva Barkera zbog toga što je Tom od Finkse iz pakla može odmah da skoči u jezero iz Petka trinaestog kao najobičniji strejter. Ali ako se ložite na demone, kožnu odeću, kao i dranje kože kao takve, pa, možete da navučete moje kožne pantalone bez dupeta. Gospodar pakla je u suštini Gluvarenje sa gospodarima sperme koji preskaču iz dimenzije u dimenziju. Dođi tatici…

30 dana noći

Nešto što je počeo kao kratak serijal stripa se pretvorilo u prilično solidan film o vampirima, sa Džošom Hartnetom u svojoj najboljoj ulozi tragičnog junaka (što je njegova specijalnost) još od Fakulteta straha. Kada udaljeni grad na Aljasci koji se samo trudi da se izbori sa mesec dana mraka privuče čopor sadističkih vampira, bukvalno nastaje pakao na ledu. Podžanr avanturističkog opstanka vas možda neće zastrašiti, ali ovaj film svakako vredi pogledati zbog izuzetno zadovoljavajućeg finala.

Abeceda smrti

Ben Vitli, Ti Vest i Li Hardkasl su uložili svoje talente u ovaj antologijski film u kome nije svaka scena zastrašujuća, ali one koje jesu vam se toliko podvuku pod kožu, da tamo ostaju duže vremena. Ovo je kao neka vrsta Super Maria horor filmova, u kojima ima za svakoga po nešto, pa bi možda trebalo da sačuvate Abecedu do narednog pravog okupljanja.



Veronika

Džordž Rajt je u Aj-Diju sjajno objasnio zašto bi trebalo da pogledate ovaj španski horor koji je Netfliks dodao. Ali slobodno se može reći da ćete možda ponovo razmisliti o svom stavu o natprirodnom uopšte, nakon što uronite u ovu istinitu priču .

Hvatač snova

Nikada nisam upoznao nikoga drugog koji je gledao ovu adaptaciju naučno-fantastičnog telesnog horora Stivena Kinga, a to je šteta, zato što je Vilijam Goldman dobro preneo ovu zastrašujuću i iznenađujuće proniclljivu priču. To je isti čovek koji je napisao Maratonca i Vrelinu. Ne želim da odam previše toga, ali kada četvorica prijatelja u lovu pronađu nešto neprirodno, na njima i na smrtno ozbiljnom Morganu Frimenu je da spasu ni manje ni više nego čitavu planetu. Takođe, čak iako je Stiven King rekao da ne voli tu knjigu, strašna je, srceparajuća i zaista je vredi pročitati na odmoru.

Egzorcizam Emili Rouz

Američka glumica Dženifer Karpenter neverovatno liči na Anelize Mihel, dvadesetrogodišnju Nemicu koja je bila inspiracija za Karpenterov lik, zbog svoje brutalno tužne istinite životne priče. Sličnost doprinosi mučnom realizmu ovog izuzetno uspešnog filma o opsednutosti demonima. Iako sam ja, učenjak, bio razočaran time kako se ovaj film samo usput bavi optužbama za zlostavljanja na verskoj osnovi nadvijenim nad stvarnim događajima, ipak sam iz bioskopa izašao razmišljajući o tome da mi isterivanje đavola postane druga karijera (zato što je danas izgleda potrebnije nego ikad !).

Proždrljivi

Čudna atmosfera misterije nadvijena je nad ovim kvebeškim filmom o opstanku među zombijima, zbog čega je mnogo uverljiviji nego naizgled bekrajna melodrama Okruženih mrtvima. Takođe je i mnogo brutalniji nego Ej-Em-Sijeva serija: pravo beznađe potiče iz užasa koje se dešava usred bela dana, a Proždrljivi ne mogu biti očigledniji.

Šesto čulo

Prošle Noći veštica sam pisao o tome zašto i koliko me je ovaj film traumatizovao kada sam bio mali . Iz tri razloga: Hejli Džoel Osment, oružano nasilje i potpuno bespomoćni odrasli. Najiskrenije, ako do 2018. godine još niste odgledali Šesto čulo, možda ste jedni od njih.

Dobar sin

Da su Kevina Mekalistera iskustva sa Mokrim banditima istraumirala i da je umesto na njih svoju genijalnost ranga Ruba Goldberga iskoristio za to da postane ubilački manijak, poželeli biste da su ga zauvek ostavili Samog kod kuće. Ovo je savršeno za obožavaoce Zlog semena, Predznaka i Moramo da razgovaramo o Kevinu.

Prizivanje duhova

Žao mi je, ali ako ste mislili da ću sa ovog spiska izostaviti najuspešniji horor film svih vremena, samo zato što je „mejnstrim“, onda ste u ogromnoj meri precenili moj hipsteraj. Vreme je da se upoznate sa onime o čemu govori čitav ostatak sveta.

Koralina

https://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0

Postoje mimovi o tome koliko je prokleto jeziv ovaj animirani film. Priča je zasnovana na knjizi Nil Gejmana, i iako objektivno nije toliko strašna kao neki drugi naslovi sa ovog spiska, garantujem vam da na dugmad nikada više nećete gledati istim očima.

Mrak film

Beži, kučko, beži!!!