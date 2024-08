Najgore stvari koje ste čuli tokom seksa

Članak je prvobitno objavljen na VICE Belgium.

Nije važno da li ste sa šemom za jedno veče, prijateljem sa beneficijama ili dugoročnim partnerom – seks ponekad može učiniti da se osećate pomalo ranjivo i pomalo ćutljivo. Ne znamo uvek šta da radimo ili šta da kažemo dok to radimo i to može dovesti do toga da prljavi razgovori pođu priličo naopako, prilično brzo.

Kada je seks dobar, te stvari su nenamerno smešne ili taman dovoljno čudne da postanu uspomene na koje se povremeno vraćamo. Ponekad, međutim, stvari koje čujemo u žaru strasti ostaju sa nama iz sasvim pogrešnih razloga.

Neko pređe granicu, neko te uvredi, i može da se desi de se sećamo par pogrešnih reči na jastuku do kraja života. Zamolili smo čitaoce VICE-a na Instagramu da nam kažu nešto o najgoroj stvari koju su im ikada rekli tokom seksa.

„Sviđa ti se kad te povredim, zar ne?“

Izlazio sam sa ovom ženom mesec dana i naš seksualni život je bio lep i zdrav. Jedne večeri smo krenuli u akciju i sve je išlo dobro dok me nije udarila u lice bez upozorenja i izgovorila gore navedene reči.

Bio sam u totalnom šoku, i još uvek ne znam da li je to bilo zbog šamara ili komentara. Nikada nisam rekao da volim bol. Iznela je pretpostavku i uradila nešto intenzivno bez pristanka. Imali smo ljubavnu vezu, pa sam dozvolio sebi da verujem da je to bio neki trenutni hir. Nekoliko dana kasnije to je ponovila. Tada sam raskinuo sa njom. To je očigledno bio početak nove navike, a meni se nije dopala.

Nekoliko godina kasnije, ljubio sam se sa drugom kada je počela da češe krastu koju sam imao na nosu i manje-više ponovila ono što je moja bivša rekla. Zapravo smo ranije pričali o bolu i zadovoljstvu i rekao sam joj da mi ne smeta da se malo češam tokom seksa s vremena na vreme. Nisam to očekivao, međutim. Nastavila je da čačka krastu. – Matijas, 37

„Jače, tatice!“

Pre nekoliko godina bio sam na festivalu i upoznao devojku koja mi je odmah rekla da sam privlačan. Bio sam pijan i dopala mi se pažnja i mislio sam da i ona dobro izgleda. Razgovarali smo oko 15 minuta pre nego što me je pitala da li želim da idem kući sa njom.

Bilo je kasno kada smo stigli kod nje i stvari su se desile prilično brzo. Dok sam davao sve od sebe, promrmljala je nešto nečujno. Nisam želeo da bude nezgodno, ali nisam mogao ni da kažem ništa, pa sam promrmljao „a?“ a zatim je čuo kako govori: „Jače, tatice!“ Odmah sam se osetio neprijatno i nisam mogao da nastavim. Samo smo otišli ​​na spavanje. Ujutru smo razmenili brojeve i zapravo smo se našli na kafi nekoliko dana kasnije. Niko od nas nije spominjao incident i više se nismo videli. – Idris, 27

”…”

Moja bivša je uvek bila tiha kada smo imali seks. To je bilo tako neprijatno, jer nikad nisam imao pojma da li joj se sviđa ono što radimo ili ne. Neki ljudi sju tihi u krevetu, ali ona je bila totalni ćutolog. Nema govora, stenjanja, smeha. Pokušao sam da razgovaram sa njom, ali ona je to shvatila veoma lično, što sam razumeo. Shvatili smo da oboje zaslužujemo da nađemo nekoga sa kim se zaista osećamo dobro. – Tim, 29 godina

„Kažeš da ne voliš anal, ali sam siguran da mogu da te ubedim u suprotno“

Prošlog leta sam se zabavljala sa mnogo mlađim momkom. Viđali smo se nekoliko puta nedeljno da jedemo, pijemo vino i idemo u krevet. Seks je bio veoma kul, veoma otvoren: gledali smo pornografiju, igrali uloge i razgovarali o fantazijama i prošlim iskustvima. Nismo imali mnogo zajedničkog osim seksa, ali smo neverovatno dobro komunicirali u krevetu.

Ili sam bar tako mislila. Jednog dana me je pitao da li sam sigurna da ne želim da „dobijem u dupe“. Nedugo pre toga, razgovarali smo o analnom. Rekla sam mu da sam to pokušala nekoliko puta u prošlosti, ali ne želim ponovo jer to jednostavno nije bila moja stvar. Bio je pomalo razočaran, ali izgledalo je da poštuje moj izbor.

Te večeri sam shvatila da je od tog ćaskanja razvio neku vrstu fiksacije. Otkrio je nešto čemu sam rekla ne i ubedio sebe da bi mogao da me natera da se predomislim. Rekao mi je da će sa njim biti drugačije, da kada sam rekla „ne“ mislila sam na „da“.

Mislim da je mislio o sebi kao o super transgresivnom i seksi, ali u stvarnom životu ne možete nekome da kažete tako nešto. Možda je želeo da se dokaže, da igra ulogu dominantnog čoveka da nadoknadi razliku u godinama i iskustvu. Prestali smo da se viđamo nedelju dana kasnije. – Sofija, 34

„Imaš telo male devojčice… To je kao da imaš seks sa maloletnom devojčicom, samo što je legalno“

Momak koji mi je ovo rekao je bio moj prvi pravi dečko, i bili smo zajedno godinama. Povremeno bi davao takav komentar, i to je igralo ulogu u tome da sam dobola anoreksiju. Ono što najviše zabrinjava kod takvih komentara – osim što su potpuno pedofilni – je to što sam ih shvatila kao kompliment. On me je potpuno opčinio. Tako sam želela da me voli.

Naša veza je bila toksična. Jednog dana mi je rekao da voli činjenicu da nisam seksualno iskusna jer je mogao da me „oblikuje kako želi“. Uprkog tome što me šokirao taj komentar, bila sam previše uplašena da bilo šta kažem, iz straha da ga ne izgubim.

Trebalo je 15 godina da shvatim koliko je ova veza uticala na ostatak mog života. Moje samopouzdanje je uništeno. To je dugo definisalo i moju seksualnost: bila sam fokusirana isključivo na ono što se od mene očekuje, a to je da zadovoljim svog partnera. Morala sam stalno da se bavim njegovim fantazijama.

Sada je oženjen i ima dvoje dece. Ponekad razmišljam o tome da mu pošaljem mejl i da mu kažem sve – o posledicama i traumi. Ne mogu više da nosim ovo sam. – Aselin , 35

‘Izlazi, dosadno mi je’

Priznanje: Ja sam zapravo ovo rekao. U to vreme sam studirao u Londonu i upoznao tog tipa na Grindru. Pozvao sam ga kod sebe. Bio je veoma zgodan – izgledao je bolje od mene. Zbog toga sam se osećao neprijatno. Kada smo se skinuli, imao je mišićavu građu, kao antička skulptura. Sve vreme nisam mogao da prestanem da brinem šta on misli o meni: imao sam 22 godine, živeo sam na smrznutim picama i mislio sam o sebi da sam ružan.

U jednom trenutku me je uhvatio za kukove. Slučajno je stavio prst na moj najveći kompleks. U trenutku koji je trebalo da bude vreo, osetio sam kako raste anksioznost. U mojoj glavi, postojao je samo jedan izlaz – morao sam da budem seronja. Pa sam rekao šta sam rekao i on je bio šokiran i otišao, ali ne pre nego što je ukazao na moju ekstremnu grubost.

Bio sam i iznenađen i fasciniran time koliko sam bio hladan. Nikada ne bih pomislio da sam sposoban da se ponašam na način na koji sam. Traumatiziralo me je. Mnogo više od svega što mi je iko drugi ikada rekao. – Oliver, 31