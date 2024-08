Najgore stvari koje ste ikad uradili u taksiju

Članak je prvobitno objavljen na Vice Canada.



Znate onaj osećaj kad se od ulične gužve sklonite u topli, tihi taksi. Najzad odahnete, proverite poruke na telefonu, sredite šminku, proćaskate sa vozačem. Lako je opustiti se – nekad i prelako. Mislim stvarno, kome se od nas nije desilo da na nedužnog taksistu istovari sve detalje bolnog raskida?

Pošto Uber vozači mogu i nas da ocrne rejtingom kao i mi njih, trebalo bi da više vodimo računa. Opet, kad se čovek zapije, tu više nema kočnica.

Na početku nove godine, prisetimo se i podelimo svoje najgore performanse izvedene dok je taksimetar otkucavao.

Vraćali smo se iz bara, moj ortak se agresivno ljubio sa nekom devojkom. U jednom trenutku ona je rekla taksisti da stane, izašla da se ispovraća, i odmah se vratila. Nastavili su da se ljube, a meni se od toga toliko smučilo da sam se i sam ispovraćao dok sam izlazio, sve po karoseriji. Taksista nije bio prezadovoljan. – Marko C., Kičener

Kad sam bila mlada i naivna, pušila sam opijum sa taksistom iz nekog pajpa kog je držao u gepeku [prim. ur.: teško da je bio opijum]. Posle mi je dao svoj broj i stalno nudio da me vozi okolo, dok nije shvatio da neću da mu dam. Ali bar je opijum bio dobar. – Lin K., Toronto

Jednog petka u avgustu, drug i ja smo zvali Uber da nas vozi od Misisoge do centra. Bilo je negde posle jedan popodne, trebalo je da stignemo do dva. Imali smo prtljag. Vozač je kasnio. Nekako smo se najzad krenuli, stigli do autoputa, uhvatila nas gužva, vozač sav očajan uzdiše, nervira se. Na kraju pitao jel’ može da nas ostavi tu sa strane, pa da zovemo drugi Uber da nas vozi dalje? Ja počeo da se smejem, mislio sam da se šali, a on onda počeo da viče i preklinje nas da zovemo drugu vožnju. Ispostavilo se da mora da stigne na sud u dva. Počeo je da nas psuje, sve kao „jebem ti ovakav svet“. Moj drug je pokušao da ga smiri, i nekako je uspeo pa smo stigli do destinacije. On se izvinio, ali dok smo izlazili tražio je pet zvezdica i bakšiš od 15 dolara. Hoću kurac još sad da te častim. – Derek V., Toronto

Devojci došlo da povraća, meni bilo žao taksiste pa sam joj ponudio jedino što sam imao – svoj šešir. Napunila ga je do vrha, srećom nije procurio dok smo stigli. Taksista je očekivao najgore, iznenadio se kad je video šta sam uradio. Ona je posle ponudila da mi opere šešir, a ja sam kao bio kul i rekao „Ma nema veze, ne moraš“ i bacio ga u đubre (iako mi je to bio omiljeni šešir). Ipak nisam jebao te večeri, što me je realno razočaralo. – Aron G., Toronto

Oko 25 godine, ostavila sam dečka sa kojim sam bila dve godine u vezi i smuvala se sa nekim osamnaestogodišnjakom. Bilo je to ludih šest meseci. Jedne večeri u taksiju, počela sam da prstom upirem u potiljak taksisti i govorim „beng beng“. Posle negde trećeg-četvrtog puta, on je prikočio i viknuo „Nisi dobra devojčica! Izlazi napolje!“ Mi smo se nasmejani iskotrljali iz taksija, vožnju nismo platili. – Sam B., Montreal

Prošle zime sam kasnila na manikir pa sam morala da zovem Uber. Počeo je da pada sneg, a kad sam rekla vozaču da idem od Parkdejla do Misisoge (28 minuta vožnje), on je odmah počeo da mi kenja. „Gde da te vozim do centra po ovakvom vremenu, bolje da te ostavim tu negde na ćošku.“ Ja sam mu govorila „Pa ostavi me, jebote, zvaću nekog drugog“, ali on bi se onda ispravio i kao „Ma neka, idemo.“ I tako svaka dva minuta! Kakve su mu to igrice, jebote? Onda mu dođe signal da pokupi još neke klince, on ih gleda kako prilaze i odjednom drekne „Uf, što je debela! Nije zgodna kao ti. Ajoj, a drugarica joj crna! Ne volim da vozim crnkinje.“ Meni, znači, vilica na podu. Inače, ja sam bela i po njegovim standardima prihvatljive težine, a psihopata od vozača je crn. Dakle uđu i te devojčice, petoro nas je bilo, kao sardine. Deca posle negde izađu, ostanemo ja i taj govnar da tražimo „prečicu“ do centra. GPS nije ni gledao. Usput nastavlja da kenja kako u stvari „ima para“ i posao mu „ni ne treba“. Onda kaže da posle ide sa ortakom na piće u neki bar tu, pa kao ako hoću sa njima. Ma jebi si mater. Na kraju sam na manikir zakasnila sat vremena. – Rejčel S., Toronto

„Upoznao sam tu neku devojku u baru i hteo da je odvedem u hotel. Uskočili smo u Uber i odmah krenuli onako pijano da se vatamo. Vožnja traje 20 minuta, znaš kako je, taman da se zagrejemo. I tako je ja pipam, ona mene za kitu kao da je tinejdžer koji nikad ranije nije masturbirao, i baš smo se zagrejali. A onda u jednom trenutku, vozač stao, izvadio telefon, i počeo da nas snima, jebote. Nas tu nije bilo briga, taman smo bili spremi da se ozbiljno pojebemo tu u taksiju kad se odjednom začuo neki zvuk, fap fap fap fap fap, onako brzo kao Fleš. Ja prvo iskulirao, nastavio da je ljubim, kad ono opet fap fap fap, samo još brže. Ja i riba se okrenemo ka vozaču, kad ono naravno – on drka i snima. Mi kao „Šta to radiš jebote“, a on će „Samo vi nastavite, kao da nisam tu. Ja sam znate nedavno izašao iz zatvora!“ Ja mu tu otmem telefon, istrčimo napolje i niz ulicu, obrišem video. Lik se istetura za nama u erekciji, pantalone do kolena, a kao pokušava da trči. Ja mu bacim telefon, on proba da ga uhvati, i ako sam dobro video padne pravo na kurac. – J. Vonder, San Hoze, Kalifornija

Pre jedno deset godina, bio sam u klubu sa bivšom devojkom, i krenemo mi na after, oboje na ekserima, i stanemo da kupimo cigarete i vidimo onaj kao fotoaparat za jednokratnu upotrebu, i kupimo ga. Vratimo se u taksi, i do kraja vožnje ona mi tražila da joj slikam vaginu. Taksista je valjda primetio zbog blica, ali nisam baš obratio pažnju. – Lari R., Toronto

Vozim Uber već nekoliko godina, svakakva sam sranja video. Ljudi diluju drogu, devojke se uzajamno trljaju i zovu me da im se pridružim, jedna mi je jednom tražila da odem sa njom na neko venčanje. Prošle godine su mi se četiri klinke ispovraćale u kolima. Uvek mi ponude da očiste, ali nikad ne umeju. Nego, jednom sam dobio poziv negde na uglu Jonga i Eglingtona. Parkirao sam preko puta od kuće, oko jedanaest. Odjednom se otvore vrata od garaže, i istrči neka gola devojka. Počne da mi lupa na prozor, vrišti „Otvaraj! Pusti me da uđem!“ Ja odmahnem glavom, a ona kaže „Ajde molim te, za opkladu je“. Odbio sam, pa je morala da se vrati tako gola do garaže, kola u prolazu joj trubila. Na kraju je izašao lik koji me je zvao, objasnio opkladu. Kao, cele noći su se tu drogirali i jebali u nečijem dvorištu, i onda im ponestalo pljuga, i kao pozvali Uber i kladili se da li ću da prihvatim vožnju. Mora da su ga komšije obožavale. – Piti B., Toronto

