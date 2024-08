Najlakši način da se napravi koristan komplet za prvu pomoć

Kupovni kompleti za hitnu pomoć su skupi, teški, i prepuni gluposti. Za sto dolara, ta kabasta plastična kutija teška čitav kilogram nikada ne sadrži sve što vam je potrebno. Možete da sastavite jeftiniji, vodootporni lični medicinski komplet koji pokriva sve – pešačenje, kampovanje, planinarenje, vožnju bicikla, trčanje, plovidbu kajakom, terensku vožnju, lov i ribolov – i koji je lakši, kompaktniji, i bolje opremljen od bilo kojeg koji prodaju Crveni krst ili REI. Jednostavno je. U vakumiziranu kesu za zamrzivač zapremine 3,7 litara, koja je providna, pa brzo možete da nađete ono što vam treba, spakujte ove stvari:

Kesa sa lekovima

Stavite ibuprofen, aspirin, paracetamol, loperamid, i loratadin ili difenhidramin u kutiju za lekove koja ima odvojeni odeljak za svaki lek, i na nju stavite debelu gumicu, da se ne bi otvarala. Na svaki odeljak sa lekovima nalepite nalepnicu na koju napišite kada leku ističe rok, i pre svakog odlaska na put proverite da li im je rok istekao, i ako jeste, zamenite ih. Ibuprofen, aspirin i paracetamol svi ublažavaju bol, ali imaju specifične primene prema Medicinskom vodiču za prirodu.

Aspirin može da predupredi ili ublaži nastupajući srčani udar, ako se uzme dovoljno brzo. Aspirin i ibuprofen su nesteroidni antiinflamatorni lekovi, koji ublažuju upale u celom organizmu, prema Klinici Klivlend, i dobri za sve, od uganuća članka, do uklještenog nerva na kičmi. Ibuprofen je obično bolji izbor za probleme sa srcem, zato što manje iritira stomak. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi predupređuju zgrušavanje krvi, i ne bi ih trebalo davati pacijentima koji obilno krvare ili možda imaju krvarenje u mozgu, pa u takvim slučajevima treba davati paracetamol.

Za tretiranje alergijskih reakcija, difenhidramin je uobičajen izbor, ali on ima ozbiljne neželjene efekte, pa biste umesto njega mogli da ponesete loratadin. Kortizol je dobar za ujede ili ubode insekata, a bilo koji antacid je dobar za ublažavanje gastritisa. Ponesite kremu protiv gljivica, čak iako mislite da vam nije potrebna: „Ljudi takođe treba da razmišljaju i o lekovima koje uzimaju redovno“, kaže Tod Šimelfenig, koordinator NOLS-ovog Medicinskog programa za prirodu.

„Ako su esencijalni, kao što su lekovi za dijabetes, neka ih nosi dvoje različitih ljudi, ili neka se nalaze na dva različita čamca“. Stavite sve to, uključujući i kutiju za lekove, u nepromočivu kesu za sendviče.

Met Dženser

Kesa za plikove

Hanzaplasti, lepljiva traka i flasteri su dobri za prevenciju plikova, ili za pokrivanje onih koji su se već pojavili, a flaster može da posluži i za imobilizaciju povređenog ručnog zgloba ili članka, pošto postoji nekoliko načina da se povije zglob. Umesto velikog namotaja zavoja, zalepite malo flastera na masni papir i iskoristite to. Preskočite slab medicinski flaster, i koristite hirurški, providan i vodootoporan, da ojačate zaštitu na plikovima. Sve to, kao i izbor vodootpornog hanzaplasta, ubacite u nepromočivu kesu za sendviče.

Kesa za povrede

Kesa za povrede treba da bude zapremine jednog litra. Uzmite dva kompresivna zavoja, širine 5 i 7,5 santimetara, koji na krajevima imaju čičak traku. Takođe ponesite i rastegljvi zavoj, koji je nalik lakšem i rastegljivijem kompresivnom zavoju, i koji je samolepljiv i može se iskidati rukom. Ubacite i kolekciju pojedinačnih pakovanja sterilne gaze, i tri mašne – trake nerastegljive tkanine – koje su dobre za više primena, od zaustavljanja krvarenja do imobilisanja ruke.

Dodajte i par nitrilnih rukavica. Ne želite da dodirujete krv, a neki ljudi su alergični na lateks. NOLS-ov priručnik takođe preporučuje i makazice tupih vrhova, zato što ne želite da vam nož sklizne i da napravite još jednu ranu nekom ko je već prekriven ozledama. Ali teško da ćete ikada poželeti da isečete odeću u nekoj situaciji u prirodi, zato što odeća štiti od oštrih vremenskih uslova, pa se mnogi ne potrude da spakuju makaze.

Trenutni medicinski postupak je da sve opekotine koje nisu male treba održavati suvim, zato što vlažna opekotina može da dovede do hipotermije, čak i u blagim uslovima, ali u svoj komplet stavite i dva jastučića za opekotine za veoma male opekotine, pošto vlaga ublažava bol. Jedan veliki providni plastični zavoj je dobar kada rana treba da ostane potpuno suva (kao što je slučaj sa većim opekotinama, na primer), a namotaj sterilne lepljive trake za zatvaranje rana će dobro poslužiti za otvorenu ranu. Benzoin, ekstremno lepljiva smola pomešana sa alkoholom, pomaže da određeni zavoji, kao što su providni plastični i sterilne trake ostanu prilepljeni, po lošem, vlažnom vremenu, pa kupite par tinktura. Male su i lagane.

Ponesite i špric za ispumpavanje, da možete da ga napunite pijaćom vodom i ispirate prljavštinu, borove iglice i kamenčiće iz sveže rane. Trebalo bi da bude zapremine 10 ili 12 kubnih centimetara, a ne kao oni koji su tanki kao olovka i kojima vas lekari bockaju, prema NOLS-ovom priručniku. Ubrusi sa izopropil alkoholom i antiseptički rastvor povidon-joda su dobri za čišćenje manjih rana, i za pranje ruku ili makazica pre intervencije. Dodajte i antibiotičku mast, kojom ćete namazati ranu pre nego što je povijete, da biste sprečili infekciju.

Kesa za razno

U još jednu kesu veličine one za sendviče spakujte pincetu i zihernadlu, za vađenje krhotina. Iznenadili biste se u koliko slučajeva jedno obavlja posao, a drugo ne. Par štapića za sladoled mogu dobro da posluže kao šine za prste, a koštaju praktično ništa, a pljosnatom pincetom se može izvaditi krpelj, tako da mu glava ne ostane u koži. Ako želite da krpelja isterate vatrom ili tako što ćete ga natopiti alkoholom, to bi moglo da ga natera da samo dublje uđe u vaše telo, prema mičigenskom državnom Univerzitetskom koledžu za ljudsku medicinu, i s toga se držite pincete.

Ponesite zaštitnu kremu za lice i usne, ali ih zamenite, ako su blizu isteka roka trajanja, pošto vremenom gube na efiasnosti, prema Fondaciji za rak kože. Kao sredstvo za odbijanje insekata, DEET je efikasan, ali može da istopi plastičnu opremu i odeću, kao što možete videti ovde. Bolje je koristiti sredstvo u obliku losiona koji se utrljava u kožu, a permetrin je blaži prema plastici nego DEET, ali ne odbija insekte i bube; umesto toga, on ih ubija kada dođu u kontakt s njim. Ako ste prošli medicinsku obuku, ponesite obrasce i olovku, da biste pratili fizičko i mentalno stanje pacijenta. Ako niste, sasvim je dovoljno da u sveščići zabeležite detalje koje ćete preneti spasilačkom timu.

Kesa za posebne potrebe

Umesto da svaku stavku pakujete u zasebnu kesu, zalihe za posebne potrebe stavite sve zajedno u jednu veliku kesu za zamrzivač. Čak iako niste dijabetičar, možda ćete naići na nekoga ko jeste, pa ponesite tubu instant glukoze. Istisnuta unutar nečije donje usne, porcija glukoze može da povrati tu osobu iz nesvesti izazvane hipoglikemijom, piše u priručniku NOLS-a. Sasvim je lagana i jeftina je. Dentalni vosak služi za učvrišćivanje rasklimatanog zuba i pokriva izložene nerve, što na svežem vazduhu može da bude neverovatno bolno. Ako izbijeni tub možete da prilepite nazad u ležište u roku od pola sata, koreni će se uhvatiti, i spasićete zub. Oragel, sredstvo protiv bolova koje se utrljava, sanira manje ozbiljne povrede zuba. SAM šina, aluminijumska pločica prekrivena penom, je izum jednog američkog lekara koji je lečio vojnike u vijetnamskom ratu. Može se preseći nožem ili makazama, i može se ponovo oblikovati kao šina za bilo koji deo tela.

Hitne intervencije

U pitanju uopšte nije kesa, već džep na odeći koju uvek nosite, da ne biste gubili vreme kopajući po rancu kada je neko povređen. Ponesite dodatni par nitrilnih rukavica, i još jedno pakovanje gaze ili tračica, koje možete nekome da dobacite. On ili ona mogu njome da pritisnu ranu i uspore krvarenje, i to će vam kupiti malo vremena da izvadite medicinski komplet iz ranca. Ako imate alergiju koja je dovoljno ozbiljna da imate sopstvenu olovku za ubrizgavanje epinefrina, onda je držite u džepu i postarajte se za to da svi u vašoj ekipi znaju gde je. Simptomi anafilaktičkg šoka mogu da nastupe u roku od nekoliko sekundi od izlaganja alergenu.

Posebne situacije

Ako planinarite ili pešačite na nadmorskoj visini iznad 3000 metara, a obično ne živite toliko visoko, ponesite tablete acetazolamida. Vaš organizam nije naviknut da diše po tako razređenom vazduhu, kao što objašnjava Šimelfenig, pa ćete biti skloniji visinskoj bolesti, dok se vaš organizam ne prilagodi. Acetazolamid, neantibiotički sulfonamid, ubrzava ritam disanja, da bi se organizam brže prilagodio, prema Američkom alpinističkom institutu. Ali od njega se obično zamagli vid, trnu ruke, i neprekidno ti se piški, pa ga treba koristiti više kao rezervni plan, nego kao podršku, u slučaju da se organizam sporije prilagođava. Po ekstremnoj hladnoći, ili u konstantno vlažnom okruženju ili po umerenoj hladnoći, par grejača za ruke bi mogao da vas sačuva od promrzlina. Grejači za nožne prste su slični, ali su dizajnirani da funkcionišu u sredini sa manje vazduha, kao cipele. Nikada nemojte da čekate da vam postane hladno na rukama i nogama, pa da ih tek onda grejete.

Kada je u pitanju lov, Šimelfenig preporučuje hemostatičke agense – prah u granulama osmišljen da brzo zgruša krv, kao što su Celoks ili Kvikklot. „Ima određenih tipova rana za koje mogu da pomognu, kao što su amputacije na spojevima ili duboke i uske površinske rane, na kojima je teško primeniti direktni pritisak“, kaže on, misleći na rane od metaka i strela koje su češće među lovcima. Hemostatički prah može da se kupi u kesicama ili nanešen na jastučiće gaze, ali za potencijalne rane od metaka kupite onaj koji dolazi u pakovanju koje liči na veliki plastični špric pun granula Celoksa. To je najbolje za prostrelne rane.

Znamo: ovo je mnogo informacija, ali sada, kada znate šta da kupite, radi se samo o par nabavki preko Amazona. Ništa nije toliko egzotično da ne možete da ga nađete u apotekama, na Amazonu, u Volmartovim supermarketima, REI-u, Dikovom sportskom asortimanu, ili većini radnji koje prodaju opremu za boravak u prirodi. Ako vodite računa o stanju svojih zaliha, većina stavki iz vašeg medicinskog kompleta će trajati godinama. Pre svakog putovanja, pregledajte zalihe i lekove, da biste bili sigurni da je sve u dobrom stanju, i da ničemu još nije istekao rok. Sterilna pakovanja, ako se drže na suvom, mogu da traju veoma dugo, ali lepljive stvari vremenom gube na efikasnosti, kaže Šimelfenig. „U kompletu za prvu pomoć ne postoji ništa što bi moglo da naškodi, ako se koristi na odgovarajući način“.

Ali naravno, iako bolji medicinski komplet biva od koristi čak i neobučenoj osobi, prođite obuku, da biste znali kada i kako da koristite ove zalihe. Crveni Krst, REI, NOLS i SOLO na lokalu drže kurseve prve pomoći širom SAD i Kanade, koji koštaju svega koliko i večera za dvoje. Upravo ste sastavili najsveobuhvatniji, najzajebaniji medicinski komplet na planeti. Jedno popodne koje ćete provesti učeći kako se koristi će biti skoro pa mačji kašalj.

Mat Dženser je sertifikovani spasilac gorske službe za hitne slučajeve.